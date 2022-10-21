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花錢真能買到快樂？哈佛教授研究：「把錢花在別人身上」更快樂

樂金文化／ 文‧德瑞克‧金尼
比起花錢帶來的快樂，作者認為，如果你真的想要得到快樂，就拿錢去做好事。做個慷慨的人。圖片來源/ingimage
比起花錢帶來的快樂，作者認為，如果你真的想要得到快樂，就拿錢去做好事。做個慷慨的人。圖片來源/ingimage

如果你真的想要得到快樂，就拿錢去做好事。做個慷慨的人。

哈佛商學院教授麥可．諾頓（Michael Norton）是《快樂錢》（Happy Money: The Science of Happier Spending）的共同作者，他進行了許多有趣的研究，來探索金錢與幸福之間的關係。在一項研究中，他和他在英屬哥倫比亞大學的同事，在校園裡發給學生們一個裝著現金的信封，裡面裝了一張五美元或二十美元的鈔票，另外附上一張紙條。有一半的學生收到的紙條上寫著，他們要在下午五點之前，將信封裡的錢花在自己身上；另一半的人得到的指示則是，把錢花在別人身上。結果，一半的學生給自己買了耳環或冰淇淋之類的東西，另一半人則是替侄女買絨毛玩具，或是把錢捐給當地的慈善廚房。

實驗得到的結果令人震驚。對比學生在實驗前後的訪談內容發現，把錢花在別人身上的學生，比起那些把錢花在自己身上的學生得到更大的滿足。

諾頓的團隊在世界各地進行類似的研究，都得到相似的結果。如果金錢讓你感到自私，你就不會喜歡它。諾頓表示，「當你為自己買東西時，感覺就像你什麼都沒做一樣」。有台新電腦或任何新東西，當然很棒，但對你來說，只不過是架子上多了個新玩意兒，你還是無法對周遭事物造成任何真正的影響。但是，一旦將錢花在其他人身上，你會有一種強烈的感覺，覺得自己是個有影響力的人。

很多企業家也支持慷慨付出是快樂之道的觀念。約翰．奧利里改寫《安妮日記》主角安妮．法蘭克（Anne Frank）的這一句話，「我從來沒遇過因慷慨而變窮的人」，可說是這個概念最簡單、最棒的詮釋。

把錢花在別人身上會產生漣漪效應。這種舉動讓人感到更快樂，因為它能讓人真切的知道自己幫助了別人，並且對他人的生活帶來正面的影響。想像一下：當排在你後面的那台車在開過得來速窗口時，車主被告知已經有人替他買單了，臉上該有多驚喜；或是和朋友聚餐後，你搶著付帳時，朋友開心的反應。這麼做之後，你會得到一個微笑和一句「非常感謝」，然後，你的內心突然有一種感覺，原來自己也能對他人帶來正面的影響。

現在，讓我們用感性（而非理性）的角度來思考，這是理解這些結論的另一種方式。想想看，如果辦公室裡的每一位同事一早來到辦公室，發現辦公桌上有二十美元。他們很可能會把錢放進口袋裡，然後像是什麼都沒發生過一樣，繼續上班。在這種情況下，公司發這些錢其實是白白浪費了，因為它們無法激勵員工有更好的工作表現，對大家的生活也毫無影響。

但是，如果每個人都被告知，要把這二十美元花在同事身上呢？當公司發錢的目的是提高士氣和生產力，就得確保這筆小額投資可以獲得可觀的回報。

這些都是本書想要傳達的重要訊息：重點是你如何花錢，而不是錢的多寡。

諾頓指出，許多人常常高估金錢對快樂的影響力。他們認為金錢是「靈丹妙藥」，能不能賺到更多錢往往也成了人們做決定時的根據，例如，在面對工作選擇時。於此同時，他們往往忽略最終能帶來快樂的關鍵因素，例如，與親友相聚的時間多寡。

金錢確實可以買到快樂，但你卻不能再以為快樂與金錢的數量有關，反而要開始思考，究竟要用錢做些什麼，才能真正讓自己快樂。

《讓幸福流進來的賺錢框架》。圖／樂金文化提供
《讓幸福流進來的賺錢框架》。圖／樂金文化提供

還有一個重點：快樂會帶來快樂。暢銷書作家喬恩．戈登（Jon Gordon）對此提出解釋。根據杜克大學的研究，當人們相信自己擁有更光明、更美好的未來時，會採取必要的行動來創造它。他說：「大家都知道樂觀的人會更努力工作，得到更高的收入，也更可能在商業、體育以及生活中的各個面向上取得成功。這成了一個自我實現預言。」

這正是如何過上美好生活的祕訣。聽起來好像很簡單。不過，你要儘早開始，從小處著手，就從現在做起。

(本文摘錄自《讓幸福流進來的賺錢框架》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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