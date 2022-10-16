核戰若爆發最好的避險商品是什麼？網推「末日碉堡」一樣賺翻

俄羅斯總統普亭近日威脅對烏克蘭動用核武，加上近期台海情勢緊張，有網友詢問「如果發生核戰，大家覺得最好的避險商品是什麼？」許多網友表示先囤糧、買碘片，活者比較重要，或是可以投資「末日碉堡」。

有網友在PTT發文詢問，「如果發生核戰，大家覺得最好的避險商品是什麼？」他表示假設是美元，認為最快速度能把股票（含質押）轉移成美金最好的步驟為：先將全數股票掛跌停價出，再等資金到帳戶後，全部兌換成美元，但缺點是需要3至4個工作天，另再詢問是否有建議的避險操作。

有網友認為，核戰如果國家還有運作，一定變成「戰時配給制」，屆時貨幣什麼的也沒用了，若國家消失的話，有糧有槍最重要、實體黃金也有用；另有人建議先搶碘片、基本醫療用品，或是美國有一堆末日碉堡能投資，去買比較穩，一樣可以賺翻。

許多網友紛紛表示，「先囤糧食好嗎」、「不用賣了，想辦法活著」、「活著後去豪宅搜刮一番，死了就不用避險啦，完美收官」、「核戰之下，你確定你能逃到能花美元的國家嗎？」、「現金也沒什麼用，雞腿還比較值錢點」、「我以為是投胎」、「45年到91年都沒有發生了，不認為有生之年看得到」、「週末戰爭廢文又來了…」。