台股大跌逃去哪？保本增值換個方式 避險5大標的報你知

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文／陳盈蓉

台股災情嚴重，9月共跌掉1,629點、跌幅10.79％，是今年6月收盤跌1,982點、11.79％次慘，市場避險情緒又起，投資人、散戶面對這千變萬化的市場，通常會把資金轉戰避險工具或標的，以分散投資風險來穩定自己的資產。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，到底網路上討論度最高的5大避險工具與標的有哪些，投資者、散戶可別錯過！

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一、什麼是避險？

避險(Hedge)在網路上常見「 避險貨幣 」、「 避險基金」、「避險資產」、「避險工具」等說法，它是指市場低迷時，投資者為了降低風險，會轉向投資具有保值功能且穩定的資產或衍伸商品，是一種同時能降風險又能在投資中獲利的手法。

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二、５大討論度最高的避險選擇

1.避險貨幣 聲量33,894

避險也有人說是「對沖」的一種，是指透過外匯投資去降低風險賺匯差，其中要成為避險貨幣，必須具有經濟政治穩定、流通性與國際認可高的特性，才可達到規避市場風險的效果，其中美元、日圓、瑞郎都是常見的避險貨幣，不過日圓近期偏弱。

而身為全球第一大貨幣的「美元」，在美國強大背景的保證下，一直是市場公認的避險貨幣霸主，尤其現在美國聯準會（Fed）連續升息，據路透調查，升息趨勢回會延續到2023年，故在台股動盪的時刻，台灣不少投資者都會轉向美元定存、外匯買賣上，在台股慘賠的網友也表示「美金要變廢紙，除非人類滅絕」、「第一次想把股票停損全換美元」想藉此來避險。

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2.債券 聲量16,666

股市下跌動盪不安時，許多投資者會將資金轉向他們認為相對安全的債券市場避險，其中會以國家發行的債券避險性最高，像是美國公債，投資網友表示：「要避險請買美國公債」、「高利活存放一點，美債買一點，分散一下都很好」、「債券不就是拿來做避險的工具？只是配置多少的問題」。加上近期因美國聯準會（Fed）積極升息的關係，債券殖利率具有吸引力，可為投資者平衡投資組合的波動，促使投資人紛紛重新分配投資比重。

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3.黃金 聲量13,401

黃金自古就是財富的象徵，是天然貨幣，屬於獨立資源，因此當經濟環境有問題時，它的穩定性特質，作為主要貨幣的替代品，就成了投資者最愛的避險資產，同時也是是抗通膨工具，在PTT上許多網友都認為黃金是最好的避險資產：「長期要囤些黃金，容易攜帶又好藏」、「黃金，沒有其它」、「長期要囤些黃金，容易攜帶又好藏」、「黃金全世界都能換錢」。

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4.ETF 聲量6,213

至於近期熱門的ETF，投資者利用它不同投資區塊與不同代表指數間的相對關係，以其對應的各個投資工具的組合，來達到避險目的，其中像是藉由追蹤VIX波動率指數（將相關指數的ETF納入投資組合中），又或者投資反向類型ETF，都是避險套利策略的一種，不過策略上要考量很多，網友都認為要多做功課：「確實買反向ETF是一個比較簡單的放空方式」、「時間抓得準直接空ETF，如果技巧沒那麼好就買反ETF」。

不然其實也可以考慮選擇後市比較清晰明確的題材，例如現在全球各國政府都在推動低碳綠色成長政策，已有超過130個國家加入淨零排放行列，進而帶動綠電出現「井噴」需求，讓我們大眾生活中已處處可見綠電的應用，像電動車、太陽能路燈、太陽能家電、無煙工廠等，綠電生活圈儼然成形，相對也帶來投資的大機會。

富邦投信看準綠色電力投資商機，推出富邦全球ESG綠色電力ETF基金（00920），本基金追蹤標的指數為「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」，聚焦全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關之行業，是股市動盪時，可列入參考的選項之一。

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5.房地產 聲量4,777

房地產具有抗通膨且能保值的功能，屬於「耐久財」，相對來說不易折舊，又是實際資產，在金融商品動盪劇烈的時刻，它的價格波動小又具有收租效益，是避險的好選擇，對此，PTT網友就特別分析：「房子就算崩盤好了，債務可能也消失了，還是淨賺房子」、「台灣房價只漲不跌」、「美金很難吃到整個波段，但房子擺久ㄧ點收租兼賺漲幅」，只是買房背後隱藏的成本（稅負、仲介費、裝潢費等），投資者若想靠房產來避險，務必要多了解這領域的相關資料。

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正所謂別把雞蛋放同個籃子，適度地「分散投資」能夠提升整體資產的穩定性，不過市場變動並不是文字就能簡述一概而論，投資者仍要多做功課去分析每次市場危機的狀況，再來挑選適合自己的避險工具喔！

【網路溫度計】提醒您－

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月04日至2022年10月03日。