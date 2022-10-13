台股一片慘綠⋯「美金儲蓄險」更賺？掀網議論

台股近期一片綠油油，有網友就與親戚討論，認為當初是否應買「美金儲蓄險」比較賺，引發許多網友議論。

台股近期一片慘綠，就連今（13）日的盤面依然綠油油，8大類股全黑，航運股成重災區，下跌4.77%；電子、金融分別下跌1.4%、2.75%。傳產族群的鋼鐵跌幅約3%，塑膠下挫2.27%，許多股民哀嚎遍野。

有網友在PTT Stock版上發文，表示表弟回來家裡吃飯時，問他最近股票玩的怎麼樣，一聽到這個問題「他的臉整個垮下來」，還跟原PO表示，要是當初聽他的業務員「買美金儲蓄險就好了」。

表弟說明，從（匯率）27多到現在「匯差加利差根本賺死」，讓原PO聽到覺得很不可思議，因此讓原PO懷疑「現在股票還要繼續抱嗎？」，好奇網友們的看法為何。

許多網友則留言回覆，表示「美金一年給你4%好了，股票如果有10%，你覺得長久下來誰會贏？美金不可能一直漲對吧？換美金不過就短期策略而已」、「儲蓄險賺不到錢，最多拿回本金」、「儲蓄險就是垃圾，你27那時候買的，利率應該跟現在美元定存低太多了，還被綁六年」、「一年變化都不能掌握了，還綁六年根本87」。