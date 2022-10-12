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全球股市慘跌…他一看問印度要崛起？網三點分析：非常困難

聯合新聞網／ 綜合報導
受到美國猛烈升息影響，全球經濟衰退疑慮升溫，但一名網友發現印度幾乎沒受影響，讓他納悶「印度是不是要起飛了？」歐新社
受到美國猛烈升息影響，全球經濟衰退疑慮升溫，但一名網友發現印度幾乎沒受影響，讓他納悶「印度是不是要起飛了？」歐新社

受到美國猛烈升息影響，全球經濟衰退疑慮升溫，台股即使有國安基金護盤也難挽頹勢，面臨萬三保衛戰。一名網友發現在這波全球經濟衰退中，印度幾乎沒受影響，讓他納悶「印度是不是要起飛了？」但有人分析後列出三點，認為印度要起飛是「非常困難的事情」。

一名網友在PTT發文，他提到近期全球股市跌得一塌糊塗，但他發現印度股市幾乎沒受到影響，不解是因為印度股市還在高點、未來會補跌，或是投資中國的資金轉移到印度市場。原PO納悶「該放空印度還是要買」、「印度是不是要起飛？」

貼文曝光後吸引許多網友討論，「已經飛一陣子，你現在才看到要起飛？」、「跟印度人工作過就知道他們崛起不了」、「這次中國跌倒東南亞崛起」、「資本就是不斷往未開發地方丟錢才有賺頭，二戰後日本、1980台灣、2004中國、現在的印度」。

另外有人指出看好印度的最主要原因在於「低基期」，他表示雖然印度基礎建設仍有待加強，但印度去年新增的獨角獸企業數量龐大，加上政府的經濟政策也不斷改革，最重要的還有廉價的勞動力，因此十分看好印度前景。

不過有另一名網友分析後列出三點，認為印度要崛起「是非常困難的事情」，甚至直言與其投資印度不如投資越南。

1.印度是鬆散的邦聯

他表示印度語言眾多，邦聯間的制度也十分鬆散，可以說在印度跨過一個省，就像是到一個不同的國家。

2.沒有統一國定假日

國定假日和宗教慶典綁在一起，各省有可能花半個月的時間在慶祝各神祇的重要節日。

3.種姓制度

雖然印度早在1947年獨立時廢除種姓制度，但種姓階級、男尊女卑依然存在於社會的各個角落。

印度 PTT 台股

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