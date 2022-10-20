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「好想要這輛車」常識選股法...他買特斯拉股票賺1000%獲利

樂金文化／ 文‧愛德華・萊恩
特斯拉示意圖。路透
特斯拉示意圖。路透

《常識選股法》的作者愛德華‧萊恩（Edward W. Ryan），雖因華爾街顧問的工作天天研究報表與線圖趨勢，但卻錯過了投資蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等明顯好股的機會，有著切身之痛的他進而發展了這套投資方法，只為不再錯過那些近在身邊的絕佳股票標的。他自己更藉由這套策略，先一步選到了特斯拉股票，賺取高達1000%的獲益！

那是2018年12月，我和太太在逛商場。我們走進特斯拉的小型體驗店，接著我坐進了展示車的駕駛座上，對著車窗外的太太說：「哇，我真的好想買一台特斯拉。」

對我來說，會想買高價消費商品頗不尋常，因為我平時是一個非常簡約的人，但特斯拉實在是又酷又獨特，讓我很想擁有一輛。

當時特斯拉的汽車已經赫赫有名，人氣也愈來愈高，但特斯拉的股票還乏人問津。許多位高權重的分析師和華爾街銀行對特斯拉股票評估的價格，遠低於當時的交易價。特斯拉股票不被看好表明了幾件事：

第一，特斯拉交車的成長幅度在近幾季減緩，且投資人擔憂若未來傳統車廠（例如：通用汽車〔General Motors〕）也開始研發電動車，會讓電動車市場競爭更為激烈，使特斯拉市占率一去不復返。

第二，投資人擔心特斯拉的現金流問題，也擔心特斯拉是否需要為了籌資而在資本市場發債或發行股票。特斯拉汽車的生產與研發都需要大量資金，投資人擔憂，特斯拉無法產生足夠的現金流來應付上述投資。

第三，許多投資人認為特斯拉的估值過高。當時特斯拉獲利欠佳，所以很難用利潤預測特斯拉股價，要用未來銷量來預測估值更是不可能。

上述的這些理由讓我踟躕不前，因此我在2018年底將特斯拉加入選股清單時，把它放在「夢想擁有」分類。我對特斯拉電動車的記述如下：

我真的很想擁有一輛特斯拉汽車。我覺得特斯拉是市面上最獨特的車，感覺開起來會趣味滿滿。特斯拉可能是長久以來最酷的其中一個發明了。我看待特斯拉，就像是電動車界的iPhone一樣，其他公司都想抄襲它，但只有它最獨一無二。雖然這樣說，但我並不會入手，因為我沒地方充電，我常開長途，而特斯拉現有電池的續航力無法負荷，以及特斯拉價值不斐。

基於以上這些理由，我決定把特斯拉列在黃色股票。

如選股法步驟四中所討論過的，資金當中的15％可以用來購入黃色股票，但是你不需要每一支黃色股票都買。不過「常識選股法」允許你、也鼓勵你購入一部分的黃色股票。

我看著我的黃色股票清單，特斯拉脫穎而出，因為它是其中較為特殊且令人期待的公司。因此，即使華爾街警告不斷、我對特斯拉財務狀況也有質疑，但我仍然以約65美元（拆分後）的價格購入特斯拉的股票。

入股的時候，我並不相信特斯拉會成為Google那樣的長期投資，但我認為不無可能，而且我相信在我對特斯拉的看法改變時，「常識選股法」會帶著我減少持股。

自此之後，特斯拉股價一飛衝天，從65美元狂漲到超過700美元，也就是僅僅兩年多，報酬就成長了1000％。特斯拉與其股票成為大家的最愛，令人如邪教般著迷。分析師錯了，但「常識選股法」對了。

圖／樂金文化提供
圖／樂金文化提供

隨著特斯拉股票呈指數型成長，我多次有過將之賣出獲益的念頭。雖然我很喜歡特斯拉，但我無從想像或推斷，特斯拉得以在這麼短的時間內表現如此亮眼。不過，我謹守「常識選股法」，不讓每日股價波動影響我的決定。

不過，特斯拉的股價的確讓我做出調整，這個時機是在當特斯拉股價漲到一定程度後，它讓我黃色股票的比例破表了。

如我們在選股法的步驟五中所討論的，如果黃色股票的比例在你的投資組合中超過15％的話（30％是大原則），你就要考慮是否將資金重新調整回到綠色股票。

這就是我在2020年12月做的。特斯拉當時已從65美元漲到632美元，成長幅度大到超乎我的預期。我檢視自己的投資組合，發現黃色股票的權重已經達到30％的門檻，我的特斯拉持股比例占非常多，似乎也已經跟我選股清單的排序脫節。

《常識選股法》。圖／樂金文化提供
《常識選股法》。圖／樂金文化提供

在該季接近尾聲時，我嚴正檢視自己的選股清單，發現特斯拉仍坐穩黃色股票之位。我對特斯拉產品的想法一點都沒變，跟我兩年前寫的描述一樣。雖然特斯拉仍是黃色股票，但並不足以成為大量持有的綠色股票，所以我決定賣出特斯拉的一半持股，把獲益轉投入綠色股票。

如果特斯拉股價持續攀高，我仍會持有一些股份，最後可能再次賣出來賺取更多報酬，並重整我的投資組合；如果特斯拉股票最後化為泡沫，重摔跌落，但我早已賺得大筆收益。我不會去猜未來會是哪一種，我只會讓每季更新的選股清單和本書的策略來引領我的行動。

(本文摘錄自《常識選股法》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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