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每個月支出高達10萬 33歲男PO明細嘆「怎麼娶老婆？」

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣。路透
新台幣。路透

許多人出社會後都會背負了不少經濟壓力，例如生活開支、各類貸款等費用，總是壓得讓人喘不過氣來。有網友透露自己才33歲，每個月要支出的費用加一加就高達十萬出頭，讓他大嘆「不敢娶老婆了」，多數鄉民看了他列出來的明細後也相當驚訝。

這名網友在Dcard以「我才33歲，每月要支出那麽多」為題發文，他列出每個月要支出的費用明細，只見固定支出的金額有房貸12,241元，信貸就有4筆，分別是3,398元、5,367元、16,074元、8797元，加起來總共45,877元。除此之外，還有車貸14,734元、店租10,000元、看護30,000元，總金額加起來100,611元。

每個月的費用就高達10萬左右，也讓原PO無奈地說「每月這樣支出搞到我都不敢娶老婆，女生看到我這種就算有意思應該也嚇跑了吧」。

鄉民們對於金額提出看法，「你借那麼多錢搞到自己一身債務，不知道要同情你，還是說你活該」、「可憐之人必有可恨之處，明顯都是你自己的問題」、「有多少斤兩自己要知道，就這麼多錢，才再說支出這麼多」、「信貸還好啦，有做生意的話很常動到，別還不起就好，看護費也蠻正常，看下來正常支出」、「還要看收入跟支出相對收入的佔比吧？單看支出並不能代表什麼」、「房貸才12241實在爽，其他的就沒救了」、「信貸是貸來幹嘛的，怎麼這麼多筆？車貸如果不是生財工具，應該可以省起來吧，月收入沒有十萬會過的很緊繃」。

但也有人鼓勵原PO，「還好吧，我覺得有房有車已經很厲害啦」、「怕什麼，你每個月能賺2～30萬的話，這些都是小錢而已，遲早會還完。重點是怎麼經營你自己，要有規劃和想法，而不是傻傻的日子一天一天過」、「我每個月固定開銷六位數，我也跟你一樣負債累累」、「你的信貸一次是有四筆嗎？有考慮過整合降息看看嗎？」、「你真的貸好多錢，不過你還扛得住代表你賺得也算多，節流吧」、「33歲一個月能有十幾萬的貸款，代表你還是蠻有上進心的人生正處於衝刺期階段，加油」。

原PO貼出每個月支出的金額明細。 圖擷自Dcard
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Dcard

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