每個月支出高達10萬 33歲男PO明細嘆「怎麼娶老婆？」

許多人出社會後都會背負了不少經濟壓力，例如生活開支、各類貸款等費用，總是壓得讓人喘不過氣來。有網友透露自己才33歲，每個月要支出的費用加一加就高達十萬出頭，讓他大嘆「不敢娶老婆了」，多數鄉民看了他列出來的明細後也相當驚訝。

這名網友在Dcard以「我才33歲，每月要支出那麽多」為題發文，他列出每個月要支出的費用明細，只見固定支出的金額有房貸12,241元，信貸就有4筆，分別是3,398元、5,367元、16,074元、8797元，加起來總共45,877元。除此之外，還有車貸14,734元、店租10,000元、看護30,000元，總金額加起來100,611元。

每個月的費用就高達10萬左右，也讓原PO無奈地說「每月這樣支出搞到我都不敢娶老婆，女生看到我這種就算有意思應該也嚇跑了吧」。

鄉民們對於金額提出看法，「你借那麼多錢搞到自己一身債務，不知道要同情你，還是說你活該」、「可憐之人必有可恨之處，明顯都是你自己的問題」、「有多少斤兩自己要知道，就這麼多錢，才再說支出這麼多」、「信貸還好啦，有做生意的話很常動到，別還不起就好，看護費也蠻正常，看下來正常支出」、「還要看收入跟支出相對收入的佔比吧？單看支出並不能代表什麼」、「房貸才12241實在爽，其他的就沒救了」、「信貸是貸來幹嘛的，怎麼這麼多筆？車貸如果不是生財工具，應該可以省起來吧，月收入沒有十萬會過的很緊繃」。