不是靠爸族！小資女孩1個月餐費僅170元...24歲省出一棟房子

在今天通貨膨脹率居高不下的時代，賺錢已是不容易，想要存錢更是難上加難！在小花平台《聰明理財》專欄曾經報導過不少成功的理財經驗，不論是世界富豪諸如：巴菲特、李嘉誠、郭台銘、馬雲等，或是國內財經達人諸如：夏韻芬、施昇輝乃至於演藝名人諸如：梁赫群、陳建州、郭書瑤（瑤瑤）及賴晏駒（小賴）等，他們的故事正面、激勵人心，甚而激發你我最大的儲蓄力和理財力。本周小花平台再以素人理財小故事、近日小編在網路上閱讀一篇文章，講述南韓24歲超強省錢小資女「一個月餐費僅花費折合新台幣170元、24歲就買房」，她年紀輕輕的就能擁有如此的生活智慧，令人嘖嘖稱奇，以下與讀者一起分享她的致富故事。

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自創4儲蓄大法「省錢」、「省錢」還是「省錢」！

「因為家裡經濟狀況並不好，為了讓家人將來有個依靠，我決定要拼命存錢，我要對自己的人生負起責任。」這是南韓24歲YouTuber郭智賢接受南韓SBS節目《生活的達人》採訪時的開場白，她以折合新台幣約4.7萬元的月薪，面對日常開銷支出可說是「錙銖必較」，尤其花錢的最高原則就是「省、省、省」，甚至在吃飯上花的錢一個月僅需花新台幣約170元……；你沒聽錯，不是一天170元，而是一個月170元，這真的很讓人吃驚，也是因為超級節儉、超會精打細算的生活習慣，讓她在短短4年間就存到折合新台幣約240萬元，並輕鬆晉升成為「有殼一族」。

你是否也好奇她是怎麼做到的？首先，郭智賢提到一個月僅花費折合新台幣約170元吃飯，在一般人的觀念中，可能只能很可憐的吃些泡麵或是麵包果腹，但事實並非如此；在她的冰箱裡，不僅有許多不同的食材，每天還能變化出多種營養菜色，這些都可以從她在YouTube上分享家常料理一見端倪，一點也不像是極盡想要節省的餐桌。

說到在日常生活中的有效省錢，有何秘訣或是小撇步？郭智賢在節目中分享了4個儲蓄大法：

儲蓄大法1、自己做飯、少外食

首先，郭智賢的第一個儲蓄大法，就是前述讓人嘖嘖稱奇的一個月伙食費僅需新台幣約170元，其中的關鍵在於盡量自己做飯、減少外食聚餐，也是因為這個自己做飯的習慣，大大節省了生活開支；據她表示，一個月的伙食費大約落在170元、最多不會超過200元。

從該節目中，可以看出她的廚藝其實是很不錯的，除了善用簡單的食材烹調出各式精美菜色外，她並在YouTube上開設頻道與網友分享料理食譜、一起交換做菜心得，獲得不錯回響；尤其值得一提的是，她將這項個人興趣轉換成「副收入」來源，對於力行節儉的現況而言不無小補。

儲蓄大法2、認真參與集點優惠活動

為了節省日常開支，郭智賢經常參與網路上集點優惠活動，有些光是加入會員就能換取點數或是CP值較高的折價券，等到累積到一定的點數後，甚至還能兌換一些免費的食物；舉例來說，她將即溶咖啡盒上的數字登錄到集點APP平台，隨即可以換到300點積分、相當於韓元300元（折合新台幣約7.1元），這些積分累積起來，在往後購物時，可以用作代替費用的金額。

此外，她也經常參加網站線上活動或是網路問卷調查，積極收集點數、換取大小贈品，一旦換了自己不需要也用不上的贈品，就將其上網賣出；舉例來說，她曾經賣出一箱礦泉水賺進幾十元，同樣是不無小補的一筆額外收入。

儲蓄大法3、走路上班以節省車費

說到郭智賢的第3招儲蓄大法，可能許多人都曾經試過，就是走路上班，如此可以省下每天必不可免的交通費用，還能兼顧健康不發胖，可謂是一舉兩得！郭智賢以親身經歷指出，千萬不要小看少少銅板價的交通費用，長久累積下來可能比想像的更多；為了防止自己掉進這個花錢陷阱，她每天都會走路上班、節省車費，以此從小處著手省錢，一步步朝著既定目標前進。

儲蓄大法4、上網將二手物品轉賣

最後，郭智賢不定期會將平時用不到的物品放上二手網站轉售，甚至平時在網路上換取的免費物品，如果用不到也會轉售，除了清理和收納家居雜物並增添空間外，另外可以賺取額外的收入貼補家用，同時也加快了自己存錢的速度。