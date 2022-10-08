在這件事上...你跟巴菲特一樣富有！時間vs..金錢你選哪一個

你最有價值的資源：時間

我們最有價值的資源是什麼？時間，還是金錢？

假如你可擁有更多的錢或是更多的時間，你會選擇哪一個？把書闔上（不要偷偷往下看），花點時間，在心裡想好你最終的答案。

加州大學的教授曾經為了一項研究，向4,000位以上的美國人詢問這個問題；他們發現，比起時間，大部分的人更重視金錢。但是，他們也發現那些選擇時間的人，即使當其他變數都相同時，「根據統計，平均而言會比選擇金錢的人更快樂，對生活也較滿意」。

並不是所有人在一開始的時候都能選擇時間vs.金錢。結構性的貧窮迫使許多人會願意多值幾個班、工作時間愈長愈好，並且傾盡全力賺錢，如此才能溫飽。事實上，甚至不需處於貧窮中，就已經是這樣子了；這種情形也正在衝擊著中產階級，若是不多花一點時間工作，可能就意味著付不出帳單。

吉利安在回答我的民調時，做出了這個重要的劃分：「這有一個愉悅的中間值：一旦你的工資足以養活自己和家人，時間就變成是比較有價值的那個資源。」另一個回應者莎曼莎，大致描述了一下自己是如何掙扎著想達到收支平衡，她說：「我選擇金錢，對現在的我來說金錢太珍貴了，我無法不這麼選，即便我真的希望情況不是這樣。」

有些人的確可以在時間和金錢之間做選擇，即便有更多人認為自己沒有選擇，但事實上，這是意願的問題。我們大部分人都覺得自己的時間不夠用（我就是，而且每天都這樣想！）或是錢不夠用，但我們需要做的，其實就只是做好時間管理和金錢管理。我們擁有選擇，可以犧牲一些東西，好釋出更多的時間或是金錢，而我們必須認知到這一點。對，這就是一種犧牲，但是只要夠有決心，我們是做得到的。

各位女士、各位先生，你最有價值的資源是你的時間。

你永遠可以賺到更多的錢，但你無法賺到更多的時間。生在這個地球上，有一種資源天生就是有限的：時間。我們的大限之日終將到來，沒有人可以暫停時間，每個人的時間都是有代價的，而我們所花費的每一分鐘，永遠無法「倒帶」。

然而，金錢就不一樣了，總是有機會可以賺到更多錢。你花掉的每一塊錢都是可被替代的，你也可以再把那一塊錢賺回來。如果你的時間充裕，你可以去賺更多的錢，但不管你有多少錢，都無法賺到更多的時間。

時間是一個很好的平衡裝置，巴菲特擁有的時間不比你我多。在時間方面──在「生命」方面，我們都是平等的。時間是最有價值的資源，這是個很重要的概念，我要向你提出一個挑戰，每天提醒自己這件事情，如果你理解這一點，就會懂得被動收入的絕妙之處了。

精打細算地使用時間

當我提到那些精打細算到極致的人，你想到的可能會是極簡主義，這兩項活動都是消費者精打細算度日，以達成財務自由的例子。

節儉度日的意思是，你在使用資源時相當節省。注意，我說的是「資源」，並不是金錢。我們不只應該把注意力放在省錢上，更要聚焦在精打細算地使用時間。

如果我們已經建立了共識，認為時間比金錢更有價值，那為什麼我們不按照這樣的價值觀行事呢？精打細算很好，但不是用在以時間換取金錢的時候。為何有那麼多人願意開20分鐘的車，只為了用每加侖便宜0.1美元的價格加油？為什麼會有人花30分鐘找折價券，好讓自己在店裡可以省下1.5美元？

在做出這些選擇的時候，我們總是在「付出」些什麼。你付出的不是時間，就是金錢。我的意思並非不要買便宜的汽油或是不要用折價券，而是如果一項活動不值得你所花費的時間，就不要去做。

那你的時間值多少呢？你每個小時賺10美元嗎？還是20、30、40美元？來算算你的時間值多少錢吧！你必須確認來自各種管道的總收入，以及總共花了多少時間來賺到這些錢，藉此算出你每小時的實際工資是多少。

首先，計算自己每週在工作上投資了多少時間。要確定你把所有工時都算進去了，包含正職工作、副業、兼職等等所花費的時間。加總你每週花在工作賺錢上的時間，寫下這個數字。

接下來，計算一下你每週的總收入，包含所有工作和副業的收入，寫下來。

把你的總收入除以花費的總時數，以算出每小時的工資。這個數字代表著你的時間值多少錢。

我認識一些人，他們每小時價值30美元，卻會浪費1小時開車去三間不同的雜貨店，只為了買到最便宜的東西，而且只為了省下10美元，這很不合理，但大家老是這麼做。即便是那些深信自身時間比金錢更重要的人，他們所做出的選擇和生活方式，也與他們的價值觀背道而馳；這些選擇可能不是有意為之，因為現在我還是會發現自己做了同樣的事。這種事口頭上說說，比起實際去做要容易得多。

不管是否意識到自己的行為，人們常常會做出這樣的選擇，原因是還沒計算出自己的時間值多少錢。為了讓自己可以決定要省錢還是省時間，我們在此必須使用同樣的「貨幣」，把兩個選項都用美元來計價，結果就會變得很明顯。

舉例來說，假設你正在做自己婚禮的請帖，你已經準備好所有東西了，現在只需要把這些東西塞進信封裡，然後寄出去。你估計這件事需要花4小時來做，現在有個替代方案，就是你的姪子提議要替你做這件事，只要你給他50美元。你該怎麼做呢？

首先，計算出你的時間值多少錢。假設你每週全職工作40小時，可以賺700美元，再加上遛狗的兼差，這大概要花3小時，可以賺100美元。加總起來，你每週工作43小時，賺了800 美元，因此每小時大約賺18.6美元。

再來，計算完成這些請帖所需的時間，如果這要花你4小時，那麼你「付出」的成本就是4x18.6＝74.4美元。

最後，選擇比較便宜的那個方案。你可以花74.4美元，利用自己的時間來做，或是付給你姪子50美元，讓他做。很顯然，僱用你的姪子，你要「付出」的成本比較低。

但是，你應該也知道，把生活中的每件事情都外包給別人，好讓自己坐在沙發上盯著牆壁發愣，不管怎麼想都是很不合理的事。如果你這麼做，會很傷荷包，而且，如果你只是用那 4小時來看 Netflix，那你就跟上述這個請帖的例子不一樣，你並不是在「省」錢。你必須用機會成本的方式去想：如果你有多餘的時間，卻沒有賺到更多的錢，那麼自己動手寄請帖，或許確實是最有效率地運用資源的方法。重點是，要在充分了解後，再理性決定你運用時間和金錢的方式。嘿！通盤了解狀況是一件很酷的事。

如果節省時間對你來說很重要，下次遇到時間vs.金錢的取捨時，就可以用這個方法來幫助自己做決定。

我們已經討論過，我們的時間比我們所擁有的金錢更為重要，不僅如此，我們現在還擁有一個絕對會成功的方法，可以確定我們是以自己的價值為根據在過生活。

正解：被動收入

本文的開頭，我提出了一個問題：「我們最有價值的資源是哪一個？時間還是金錢？」但是，如果你根本不需要做選擇呢？如果你可以擁有兩者，還可以擁有更多呢？

你必須找到一個方法，製造出一個自給自足的收入現金流，意思是你不用工作就可以賺到錢。你可以自由自在，把時間花在任何你高興的地方，再也不必用時間來換取金錢。這麼做有兩個好處：第一，你不必每週花40～50小時工作；第二，你本人不用真的到辦公室或是小隔間裡，你可以同時享有時間上的自由與人身上的自由。

朋友們，這就是被動收入的基本假設，或者可以說是：不需要花力氣，或是只需很少的力氣來維持收入。想要自由，被動收入就是關鍵。被動收入可以讓我們有自由的時間，也可以擁有人身自由，不會因為一定得出現在工作地點而被綁住，還可以讓我們的生活擁有財務自由，不須再仰賴僱主來過活。

被動收入會切斷時間和金錢之間的關聯性。

如果你的被動收入超過你的支出，那麼你就等於退休了。＃贏了。

做做退休的白日夢

你要允許自己多一些幻想，即便退休有字面上的定義，但對你個人而言一定有更深層的意義。對，你再也不用辛辛苦苦地工作了，但你會做些什麼呢？你想過了嗎？從工作狂變成每天有16小時的自由時間是個相當劇烈的轉變，有些退休人士最後一點也不喜歡退休生活，他們覺得很無聊，或是覺得自己的人生再也沒有目標了，再不然就是覺得自己對世界沒有貢獻。沒有人會想要在退休之後，成天穿著睡衣、坐在家裡玩自己的手指。（我的意思是，就這樣像樹懶一樣、動也不動，過個二週可能還滿不錯的，算我一份！）

你必須用某種方法填滿你的時間，現在就好好思考這件事，這不只會讓你更有達成退休的熱忱和決心，還會消除這一路上你可能會產生的任何恐懼。擁有一份計畫至為關鍵。

理想上來說，你會用一些讓你感到滿足的事情來填滿你的時間。對於不同的人來說，帶來滿足的事情也有所不同，所以也沒有什麼正確或是錯誤答案。你可能已經知道什麼事情會讓你感到滿足；對我來說，教導大家金錢管理和被動收入的觀念、寫作、創業和旅行都是令我滿足的事情。對其他人來說，可能會是養育孩子、當志工、當教練，或甚至是特定的目標：推廣氣候變遷的訊息、教育大家iPhone對孩子來說會有上癮效果，或是禁止塑膠吸管。只要你想像得到，一切都是有可能的。

《讓可愛的錢繼續滾進來：28種財務自由的方法，讓你的錢比你會賺錢》。圖／時報出版提供

如果你不知道什麼事情會讓你感到滿足，那麼想想下列這些問題：

• 如果錢不存在於這個世界上，你會把時間花在什麼事情上？

• 如果你只剩一年的壽命，你會做些什麼？

• 如果你中了2,000萬美元的樂透，你想做的第一件事情是什麼？接下來呢？

(本文摘錄自《讓可愛的錢繼續滾進來：28種財務自由的方法，讓你的錢比你會賺錢》，時報出版，未經同意禁止轉載。)