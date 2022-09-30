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台積電4字頭能不能買？大批股民貢獻意見「零股慢慢買」 九月聲量近萬筆

DailyView網路溫度計／ 文／賴琬琳

image source：台積電官網

美元強勢升值帶動熱錢外流，台股連跌數日，指標股台積電已見4字頭，投資股民忍不住發問「是不是該買了？」大批股民紛紛湧進留言。

台積電股價直直落，引發大批股民討論是否該進場

image source：Google財經

股價4字頭　該進場還是該收手

台積電(2330)股價今年初從688元一路掉到現在的438元(28日收盤價)，7月初曾看到433元的低點，股東人數則是持續攀高，目前有140萬人，股民問「有人說過600以下的台積電閉著眼睛買；500以下的台積電是天上掉下來的禮物」，問大家台積電現在已經看到4，該買了嗎？

網友各種論點　「零股」、「觀望」都有人挺

大批股民進場留言，有的看壞有的看好：「其實明年升息循環停了大概就回500了」、「好公司 下跌就是買起來啦」、「零股塔蓋起來」、「獲利年增80% 零股繼續撿」、「有啊！目前掛440元買5股，慢慢買，資金不多」、「3字頭再看看」、「不敢，都開始停機了，年底破三百看的到」、「再等380分批買，這波感覺國安也擋不住」、「1月上看1千衝衝衝 ，9月下看3百 人性啊」。

台積電股價　「升息」最關鍵

對比想要進場的人，也有股民發「休學文」，表示升息過了再買。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察討論「台積電股價」九月以來的熱門關鍵字，可以發現「升息、美國、股價、外資、市值」等詞彙，最多人討論股價和升息的相關性，也有人討論台積電雖然被外資唱衰，營收仍維持成長狀態。而從九月至今討論台積電股價的聲量也將近萬筆，大家還是關心「護國神山」的未來走勢。

升息是台積電股價熱門關鍵字

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月01日至2022年09月28日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台積電股價』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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