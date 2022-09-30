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美元強勢狂飆「可以換回台幣賺價差了嗎」？ 網提一關鍵數字

聯合新聞網／ 綜合報導
美元升值趨勢方興未艾。 路透
美元升值趨勢方興未艾。 路透

美國聯準會（Fed）21日宣布升息三碼，帶動美元強勢狂飆，不少人想趁此波進場買美元賺錢，也有已換匯一段時間的網友詢問是否已到高點該換回台幣，引發討論。

一名網友在PTT八卦板發文問卦「美元現在可以換回來了嗎？」，他表示自己在美金低點時便購入，如今升息後已有小賺，不過對於之後該如何操作仍猶豫不決「要換回來花掉，還是拿去做（美元）定存啊，有沒有理財專家可以分析一下捏？」

有網友認為目前美元還會再漲「太早，等33/34再說」、「不行，等35」、「11、12月都要升息，躺著等發財吧」、「再加價買啊！匯差利息繼續賺，送分題想提早獲利了結？嫌賺太多膩」、「美元定存3%多的你換台幣回來可以放什麼」、「直接美元定存，快打趴金融存股了」、「我忍不住都換台幣了是不是太早」。

也有人表示還是要見好就收「35是在做夢吧…」、「我過32就會想換了，當然有人看35以上，賺自己能賺的就好」、「換回來全梭台股」、「超過兩家銀行估33.5，供各位參考」。

台股 美元 美元匯率

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