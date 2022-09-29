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高通膨時代...錢越存越薄！ 專家「一公式」：算出你的退休金額

聯合新聞網／ 雨果
台灣也籠罩在全球性的通膨當中，帶來各方面的衝擊，圖為民眾傍晚在台北永春市場買菜。本報資料照片
台灣也籠罩在全球性的通膨當中，帶來各方面的衝擊，圖為民眾傍晚在台北永春市場買菜。本報資料照片

「在高通膨時代，如何做退休金規劃」

昨天臨時收到新聞媒體記者的採訪邀請，想要詢問關於高通膨的退休金規劃，但後來又因故取消了，不過內容我已經大致準備好了，最後沒有用到，我就放上來分享吧。

記者朋友要採訪的主題內容如下，我再依序簡單解釋：

一、退休金規劃需考量哪些變數？

二、退休金存多少才夠？如何拿捏通貨膨脹率？

三、每年/每個月要存多少錢才能退休？怎麼存？

我想，長期追蹤我粉絲團，有認真在看文章的朋友，應該都有能力回答這三個問題了，所以我簡單的重點解說就好，對於細節想更了解的人再請提出，我可能再另外寫文章解釋。

一、退休金規劃需考量哪些變數？

首先，要先知道你的一年基本消費要多少錢，一個月的生活費3萬塊與8萬塊，需要準備的退休金就不同，而要確切知道實際消費金額，建議最好要做基礎記帳。

第二，距離你的退休年齡，或是想要退休的時間，離現在還有幾年，10年、20年、30年的準備方式皆不同，這會影響到你的投資方法、存款能力、與所需承受的風險高低。

第三，將通貨膨脹的影響計算在內，一般經濟已發展成熟的國家，會盡量將自然通貨膨脹控制在2%～3%之間，這是健康的通貨膨脹率，樂觀一點的人可以抓2%，想準備充裕的人最好抓3%。

如果你希望退休後有目前一年50萬的消費能力，要準備的是20年後的退休金，樂觀抓2%的人，應該要抓20年後的年被動收入是75萬，也就是加計20年的2%通貨膨脹後，金額應該要增加約1.5倍。

如果是30年後才要退休，怕未來又經歷幾次一年5%～8%的通貨膨脹，保守一點抓平均3%通膨率的人，應該要把30年後的消費金額增加2.4倍，等於大約120萬，絕對不是50萬。

第四，是比較難估的醫療費用。難估的原因是，到真正退休前，不知道自己的身體會有甚麼新的疾病，我們在40歲前的壯年時期，很難想像60歲時的身體狀態，我們準備日常生活費外，最好還是要另外有大筆醫療費用的準備，部分可以透過保險來準備。

二、退休金存多少才夠？如何拿捏通貨膨脹率？

退休金存多少才夠並沒有一個數字金額，這取決於你的消費需求，但一個簡單的算法是，用你退休時需要的「年消費額 x 25」，這是以4%法則來回推的，以總投資額拿到4%～5%的股息/被動收入，足以負擔年退休消費即可。

別忘了計算通膨，以前面的例子為例，假設你在30年後想要每年有像現在50萬元的消費力金額，且保守採取平均通膨率3%的計算方式，我也建議你用3%來算會比較好，你在30年後實際需要拿到的被動收入金額是120萬，再乘以25倍即會得到3000萬這個數字。

三、每年/每個月要存多少錢才能退休？怎麼存？

30年後要準備到3000萬也太難了吧！這有可能辦到嗎？有難度，但也不是不可能。

第一筆投資本金先準備好50萬，每個月持續投入2萬元，30年的年化報酬率達到7.7%，就可以在30年後累積到3000萬的投資資產。

本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此

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