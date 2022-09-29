超時光打臉！20年前一堆專家預測美元崩潰 現況「美元以外大崩壞」
有網友分享20年前書店曾有一個討論「美元將崩潰」的主題專區，相信總有一天美元會崩盤，該網友笑稱「想不到，20年過去了，結果現在卻是美元以外大崩壞XD」讓其他網友笑稱「人家搞不好說兩百年阿，急什麼」。
有網友在PTT八卦版發文，表示20年前還在讀台大時，台大對面的誠品書店曾經有一個專區，上面擺滿了討論「美元快要崩潰的書」，還有超多其他在討論美金總有一天會不行的書籍。
然而該名網友表示，20年過去了，結果現在卻是「美元以外大崩壞XDDDDD」、「英鎊、歐元、日幣現在崩到一個不行」，而台幣貶值速度只能去站後排，還差人家太遠了。因此該名網友好奇「為什麼美元最後這麼強大？」並表示「以前寫這些書的人是不是應該出來道歉阿？」。
有網友回應「人家搞不好說兩百年阿，急什麼」，也有網友解釋「市場就在那，不然東西可以不要賣給美國試試看」、「誰是老大」、「全世界的大宗農產品、能源都他的是要怎麼崩？」、「美帝的武力，黃金儲備，奠定美元本位不可撼動」、「只要國際貿易以美金交易,美元就跌不了」、「美國消費力幫世界太多了，一不消費馬上被罵」。
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