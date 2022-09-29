銀髮族失智逐年增加！「意定監護契約+信託」幫守護財產安全

透過上一期專欄內容，在了解了法定監護制度，以及意定監護制度之後，接下來，擔心未來資產安全的民眾，最重要的一道手續，就是「意定監護契約」與「安養信託」的結合了。

但是，為何預立意定監護契約並公證後，還要與受託人（銀行）預立信託契約呢？主要原因就在於：年齡越大、發生率越高，且完全無法預知何時會發生的失智問題。

依照衛生福利部委託台灣失智症協會，所進行的失智症流行病學調查結果，以及內政部109年12月底人口統計資料估算，我國65歲以上長者有失智症者佔7.71%，也就是說65歲以上的長者，大約每12人，就有一位失智者；至於80歲以上的長者，則約每5人，就有一位失智，且未來我國失智人口數，還將逐年增加。

且更重要的是：由於失智症患者的判斷力變差了，常常會成為被詐騙的目標，尤其是手頭上擁有財富的人。所以，更加突顯出預立安養信託契約的重要性。

目前，已有幾家銀行，例如上海商銀與第一銀行，就非常積極地推廣一種結合安養信託的「意定監護信託」業務。希望當事人在自己神智清楚的時候，就先透過預立意定監護契約的方式，與受任人約定：當日後自己發生失能、失智，符合民法監護宣告要件時，就可由法院裁定當初自己選定之受任人，來擔任自己之監護人。

之後，當事人再與受託人（銀行），簽立一份「預開型安養信託」契約，由當事人擔任信託契約的「委託人」與「受益人」，並於契約約定：當事人在受監護宣告時，由「意定監護人」檢附照顧當事人的相關單據向該行請款，或指示該行支付當事人的各項醫療費用或安養機構費用，以便讓信託資金「專款專用」確實用在當事人的身上。

以上這種「預開型安養信託」是在簽約時，只會收取一筆信託簽約手續費（約2000元），但在信託專戶啟動支付款項前，不會收取信託管理費（一般約為每年按照信託財產價值的0.3%~0.5%計收）。所以當事人可在退休前分年或分次，將資產（例如現金）存入信託專戶，並約定由該行以活存及定存的方式進行管理。所以在信託還未正式啟動支付款項前，當事人不但不用負擔信託管理費，還可獲得存款利息。

當然，讀者也許會說：簽立意定監護契約的客戶，一樣可以在不幸失能或失智（被法院判定監護宣告）之後，由意定監護人來跟銀行簽立信託契約，以便持續照顧客戶未來的生活。

但是，以上這種做法會有一問題：假設委託人的現金財產不多、不足以支付每月生活費，但名下有不動產時，如果意定監護人要處分此一不動產，必須要經過法院的同意。

假設民眾將意定監護契約與信託業務結合，並且在契約中，先授權銀行、意定監護人、信託監察人或其他第三人，擁有處分股票或不動產的權利（也可包括順序）。未來一旦需要處分不動產時，就不需要再經由法院允許的程序。

Box 1、誰可以當意定監護人？要選什麼人比較好？已有意定監護人，還需要另設信託監察人嗎？ 一般來說，只要是沒有失能、失智，且意思能力健全的成年人，都可以擔任意定監護人。且不限於「有親屬關係」，才能夠擔任意定監護人。此外，意定監護人在指定後，當事人未來也可以隨時再更改。 看到這裡，讀者可能會有大大的疑問：意定監護契約中，已經指定了一位意定監護人，如果再跟預開型安養信託結合後，是否還要再選定一位信託監察人？且這兩人，是否可以是同一人呢？ 目前在實務上，為了加強對於委託人利益的保護，一般會在信託架構中設置「信託監察人」，以監督受託人（銀行）執行信託相關事務。且一般來說，信託監察人可以和意定監護人是同一人，也可以是不同人，但其前提都必須是：能以被監護人或是受益人的最大利益為重。 上海商銀信託部協理李根田就不忘提醒，有關於意定監護之信託監察人設計上，如果高齡者未來無法自行管理財產時，則可能會啟動意定監護。所以在意定監護人之外，可另設信託監察人，並可以找委託人信任的親友擔任。只不過，由於意定監護人在法律上，就是代表當事人。所以，他建議意定監護人與信託監察人不同一人，其目的是「由第三人進行監督」。 但是，也有不同的看法，像是玉山銀行信託部資深經理劉子立就表示，對銀行來說，同一人較不會有「兩人意見不和，到底要聽哪一方」的困擾。且在該銀行所簽立的信託契約中，只有少數是選擇「不同一人」，其原因主要是當事人擔心在同一人的狀態下，會引起家庭失和（其他人認為偏愛某一子女）。