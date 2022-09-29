終於要出國！「後疫情時代」旅遊保險怎規畫？送的不夠...你該保這些

國旅補助第二階段10月1日將開跑，日本10月11也將開放自由行，意味著悶了好久的大家可能要開始「報復性旅行」了！無論是跟團或是自由行，都難確保旅程中會不會發生風險。許多人習慣跟團，心想跟團有旅行險保障，但真的足夠嗎？

旅行社是送「責任險」 不是旅行險

旅行業管理規則規定旅行社一定要投保「旅遊責任保險」（簡稱旅責險），保障的是對象是旅行社。例如旅行社帶團出遊，旅客證件遺失、受傷或失能而向旅行社求償時：或是旅客身故，家屬需搭乘交通工具來台或赴他國時，保險公司代為賠付保險金給遊客或其家屬，額度如圖1。

整理、製表／好險有小琪

信用卡送的有限制 且內容常變動

刷信用卡買車票等贈送的最多是「大眾運輸交通工具傷害保險」，除了規定要刷到車票錢或團費的一定比例，還限制被保險人搭乘或上下大眾運輸交通工具期間，或於班機原訂起飛前五小時或實際起飛前五小時使用車輛移動到機場，或是在機場內時，因意外事件導致身故、失能、醫療才可申請理賠。

換句話說，如果我只是國內旅行，從家裡騎摩托車出發到火車站期間受傷或失能，這段旅程按條款是沒有保障的。當然更高規格的卡片送的保障可能更多，但刷卡銀行隨時保有調整內容的權益，每次出遊前都要再釐清保障內容。

養成投保旅行險習慣 一出門就安心

旅行社投保的旅則險限定旅行社有「責任時」、而刷卡送的大眾運輸傷害險又有限制，因此筆者小琪仍習慣出遊前，幫自己和同行親友投保「旅行險」。旅行險保費低，可短期拉高個人保障，且可設定從走出家門就開始保障，一出門就安心。

該如何為自己挑選合適額度呢？先來釐清常見名詞定義：

若為國外旅行可能多出以下保障：

˙海外突發疾病：例如被保險人在國外水土不服需要就醫。 ˙海外急難救助：被保險人在海外旅遊途發生意外傷害或緊急事故，可撥打保險公司提供的專線尋求協助（例如轉送回國）。

要特別注意111下半年，旅平險中的「海外突發疾病」內的法定傳染病幾乎都已除外不賠，也就是説出國在國外罹患新冠肺炎緊急就醫，是不能賠的。目前（截至9/29）只剩安達保險公司仍有含法定傳染病的防疫旅平險。如果民眾擔心出國確診，可以透過旅行社，或入境他國後再投保當地防疫險。

目前民眾透過網路或業務端都可投保旅行險，別忘了出發前為自己增加保障，出門安心又快樂。

整理、製表／好險有小琪