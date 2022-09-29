快訊

戰學歷無傷選情 高虹安民調飆升 地方出現棄保耳語

陳文茜整理遺照寫「袁惟仁走了」兒子和親姐都回應了

入境新制才剛上路 桃機單一天出入境人數已破新高

終於要出國！「後疫情時代」旅遊保險怎規畫？送的不夠...你該保這些

聯合新聞網／ 好險有小琪
圖為出國旅遊示意圖。圖片來源/ingimage
圖為出國旅遊示意圖。圖片來源/ingimage

國旅補助第二階段10月1日將開跑，日本10月11也將開放自由行，意味著悶了好久的大家可能要開始「報復性旅行」了！無論是跟團或是自由行，都難確保旅程中會不會發生風險。許多人習慣跟團，心想跟團有旅行險保障，但真的足夠嗎？

旅行社是送「責任險」 不是旅行險

旅行業管理規則規定旅行社一定要投保「旅遊責任保險」（簡稱旅責險），保障的是對象是旅行社。例如旅行社帶團出遊，旅客證件遺失、受傷或失能而向旅行社求償時：或是旅客身故，家屬需搭乘交通工具來台或赴他國時，保險公司代為賠付保險金給遊客或其家屬，額度如圖1。

整理、製表／好險有小琪
整理、製表／好險有小琪

信用卡送的有限制 且內容常變動

刷信用卡買車票等贈送的最多是「大眾運輸交通工具傷害保險」，除了規定要刷到車票錢或團費的一定比例，還限制被保險人搭乘或上下大眾運輸交通工具期間，或於班機原訂起飛前五小時或實際起飛前五小時使用車輛移動到機場，或是在機場內時，因意外事件導致身故、失能、醫療才可申請理賠。

換句話說，如果我只是國內旅行，從家裡騎摩托車出發到火車站期間受傷或失能，這段旅程按條款是沒有保障的。當然更高規格的卡片送的保障可能更多，但刷卡銀行隨時保有調整內容的權益，每次出遊前都要再釐清保障內容。

養成投保旅行險習慣 一出門就安心

旅行社投保的旅則險限定旅行社有「責任時」、而刷卡送的大眾運輸傷害險又有限制，因此筆者小琪仍習慣出遊前，幫自己和同行親友投保「旅行險」。旅行險保費低，可短期拉高個人保障，且可設定從走出家門就開始保障，一出門就安心。

該如何為自己挑選合適額度呢？先來釐清常見名詞定義：

˙意外身故：非由疾病引起之外來突發事件，導致被保險人身故，賠付保額。

例如保額1000萬，被保險人出遊期間意外身故，身故受益人拿到1000萬。

˙意外失能：非由疾病引起之外來突發事件，導致被保險人失能，按失能等級賠付保額的100%-5%。

例如：保額1000萬，出遊時因意外事件一下肢足踝關節缺失，符合6級失能可賠保額的50%，也就是500萬給被保險人。

˙意外傷害醫療：因意外赴合格醫療院所治療，超過健保給付的部分，花多少額度內賠多少。

˙旅行不便險：理賠被保險人因班機延誤或取消，行李延誤、遺失、額外住宿費用、文件重置費用。

若為國外旅行可能多出以下保障：

˙海外突發疾病：例如被保險人在國外水土不服需要就醫。

˙海外急難救助：被保險人在海外旅遊途發生意外傷害或緊急事故，可撥打保險公司提供的專線尋求協助（例如轉送回國）。

要特別注意111下半年，旅平險中的「海外突發疾病」內的法定傳染病幾乎都已除外不賠，也就是説出國在國外罹患新冠肺炎緊急就醫，是不能賠的。目前（截至9/29）只剩安達保險公司仍有含法定傳染病的防疫旅平險。如果民眾擔心出國確診，可以透過旅行社，或入境他國後再投保當地防疫險。

目前民眾透過網路或業務端都可投保旅行險，別忘了出發前為自己增加保障，出門安心又快樂。

整理、製表／好險有小琪
整理、製表／好險有小琪

免責聲明

本專欄撰寫的資訊與觀點是個人觀察與見解，相關數據已盡量查證引用具可信度的媒體，但無法確保完全精確，本專欄也未勸誘或建議購買任何商品，不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。

保險 旅平險 國旅補助 旅行社 健保給付 自由行

延伸閱讀

出國染疫賠不賠？新制上路：「法定傳染病列為除外」這些都不理賠！

入境新制才剛上路 桃機出入境人數已破新高

確定了！蘇揆拍板：「0+7」新制 10月13日正式上路

出發前動動手指！中秋出遊 別忘了投保旅平險！

相關新聞

終於要出國！「後疫情時代」旅遊保險怎規畫？送的不夠..你該保這些

國旅補助第二階段10月1日將開跑，日本10月11也將開放自由行，意味著悶了好久的大家可能要開始「報復性旅行」了！無論是跟團或是自由行，都難確保旅程中會不會發生風險。許多人習慣跟團，心想跟團有旅行險保障，但真的足夠嗎？

學會說「這句話」就會變有錢？研究：每天說4次年收多4.3萬元

本周小花平台《聰明理財》專題提出另一個思維模式，讓你有機會與有錢人的距離再更近一點：學習有錢人常說的「口頭禪」，從說好話、正向思考做起，如果你的磁場處處充滿了正能量，很容易就能吸引到令人開心和快樂的事物；反之，如果你的磁場滿滿的都是負能量，想當然耳，一定不會有什麼好運降臨，搞不好會驅走好運氣，甚至是招來不幸。

台北居大不易「都在窮忙」北漂房仲勸：一年沒存20萬別留台北

台北工作機會多，不少人離鄉背井打拚，最近有部台劇《台北女子圖鑑》，桂綸鎂飾演的台南女孩北上工作，也引起許多遊子共鳴。有位北漂房仲說出殘酷真相，北漂族若一年存不到20萬，不如回老家工作，否則只是窮忙，引發熱議。

美元狂漲是下手買的好時機？銀行員也認證「一堆人拿百萬換定存」

近來美國聯準會（Fed）決定再度升息，使得美元指數持續攀高。就有一名網友發現身邊很多人都把存款換成美元了，讓他納悶問到「美元現在應該買嗎？」 這名網友在PTT發文表示，他發現最近身邊的人都在談

工作40年「月存1萬」夠退休養老？眾人搖頭：還沒考慮通膨

隨著物價持續上漲，不少人的經濟壓力都日益增加，連退休年齡也不斷延後。一名網友在網路上發文，提到現在存錢相當困難，若還有結婚或買房的打算，就更難存到一筆足夠養老的積蓄，而貼文曝光後也掀起討論。

富坦全球氣候變遷

俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，加劇歐洲能源供應危機。富蘭克林證券投顧表示，歐洲能源供應危機也是潛在轉機，預期歐洲政府將加速推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。