美元強勢暴衝 專家憂「苦日子要來了」！網問是美元定存好時機？

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文／賴琬琳

美國聯準會升息三碼，帶動美元強勢狂飆，非美貨幣無一倖免，狂貶趨勢止不住，英鎊是36年來新低，日圓破25年新低，歐元也來到20年新低，甚至韓圜升息也來到13年來的新低紀錄。

美元定存利率大好 網友熱議

美元強勢走高，網友發文表示，坐在餐廳咖啡廳大家都在討論美元定存利率，是不是應該要把存款換成美元？還是「人多的地方不要去」？一名從事金融業的網友留言「上週五真的一堆人拿3百萬在換美金」、「換美元定存有3%、再加上匯率不停上升，預期都有10%以上利潤」、「碰到35是遲早的，美國會持續高利一陣子」，「股市是有風險交易，美元套利是無風險交易」、「匯市跟股市是不同的世界，有些觀念不通用，股票的本質是成為某公司的股東，美元的本質，是美國政府的信用，你覺得美國政府會倒？」「不適用，匯率跟股票不同」。

亞洲貨幣狂貶 非美貨幣皆創新低紀錄

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/04/01～2022/09/27）觀察討論「美元、升值」近半年的關鍵字，非美貨幣幾乎都上榜，包括「新台幣、日圓、歐元、英鎊、人民幣...」，顯見升息帶來全球匯市的重大影響，討論聲量也將近兩萬筆。

專家示警全球恐經濟衰退



政大金融系教授殷乃平接受媒體訪問憂心表示「明年全球經濟將陷入衰退，台灣經濟也會受影響，大家要有心理準備，明年可能要過苦日子了」。財信傳媒董事長謝金河也在臉書上發文：這一輪亞洲貨幣的貶值，已經很有1997年亞洲金融風暴的雛型。也示警台商如果弄不清未來世界大戰略的變化是可能會面臨巨大損失，投資人對中國投資大的製造業及曝險金額大的金融機構要格外小心！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月01日至2022年09月27日。

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