學會說「這句話」就會變有錢？研究：每天說4次年收多4.3萬元

「每天多說好話，人的運氣也會跟著好起來！」這個論調你相信嗎？小編可是深信不疑呢！我們經常聽到所謂的「磁場」，其實就是指一個人的「吸引力」，根據美國最新研究發現，積極正向的心態決定了成功的85％：「你用怎樣的心態對待生活，生活就會以怎樣的方式對待你。」

不用說別的，單就你我與有錢人之間的差距，已足以令人納悶：「到底我與有錢人差在哪裡？」關於這個問題，先前在小花平台已有深度分析報導：

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原來，有錢人都在做這些祕密小動作……

本周小花平台《聰明理財》專題提出另一個思維模式，讓你有機會與有錢人的距離再更近一點：學習有錢人常說的「口頭禪」，從說好話、正向思考做起，如果你的磁場處處充滿了正能量，很容易就能吸引到令人開心和快樂的事物；反之，如果你的磁場滿滿的都是負能量，想當然耳，一定不會有什麼好運降臨，搞不好會驅走好運氣，甚至是招來不幸。

在小花平台經常出現的富人名字「李嘉誠」，本文小編又要介紹他了，在《李嘉誠致富9大忠告》一書中，其中第5個忠告：「廣結善緣，人和才能萬事興！」如同字面上的意思，李嘉誠認為，10分理智＋3分感情，還要能容納別人的長處，這樣才能得到其他人的幫助，「如果沒有那麼多人替我辦事，我就算有三頭六臂，也沒有辦法應付那麼多的事情，成就事業最關鍵的是要有人能夠幫助你，樂意跟你工作，這就是我的哲學。」

除了廣結善緣、拓展人脈外，有錢人還有一個最大的優勢，就是很善於主動讚美他人且時時正向思考；哈佛大學心理學家威廉･詹姆斯（William James）曾說：「人類本性最深的企圖之一，就是期望被人讚美和尊重。」有別於窮人經常處於負面情緒，有錢人多半用正面、樂觀的角度來思考問題，盡可能少講「不可能」、「沒辦法」，而改說成「我可以」、「我試著努力」。

總歸來說，有錢人除了善於保持正面思維以創造好運氣外，也很習慣於說正面好聽的話，也就是不只是用想的，還要說出來；你一定很難想像：有錢人的口頭禪竟然是說「謝謝」！根據日本一項研究發現，日常生活中經常說「謝謝」的人不僅幸福感比較高、年收入也相對比較高，該研究統計指出：「每天平均說4次以上『謝謝』的人，其年收入比起其他人高出了20萬日圓（折合新台幣約4.3萬元）以上」。

這樣看來，經常把「謝謝」掛在嘴邊，確實好處多多！這裡再介紹一本好書《原來，有錢人都在做這些祕密小動作》，該書作者集結了多達700個有錢人的生活習慣，舉例來說：看著便利商店的店員說聲「謝謝」、以「謝謝」或是「不好意思」取代說「對不起」、在「辛苦了」後面加上「謝謝」、真心說出「謝謝」、感謝的心情要寫下來保留、在心中連續呼喊「謝謝」入睡；該作者一語道出，透過「感謝的力量」，可以使內心豐富循環。