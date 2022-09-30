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7成台灣人40歲前打造退休藍圖 偏好投資型、分紅保單

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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台灣年輕人愈生愈少，不婚不生更重視個人生活品質、信奉「工作不要太拚、生活品質更重要！」單身不婚族下班後小酌一杯、逛街聚餐、追韓劇……，盡情享受一個人的生活；這其中也不乏有許多年輕人想要提早退休，早早就有了退休規劃的想法打算，小編身邊不少朋友和同事年紀輕輕，已在積極打造自身「退休藍圖」，善用各式理財工具快速累積個人資產，讓人不由得不從心裡佩服他們的未雨綢繆和深謀遠慮。

小花平台保險顧問指出，退休規劃是每個人必修的人生課題，愈早開始準備養老金愈有利，「及早啟動退休準備，就從自身保險規劃做起，以免錯估退休金而淪為『下流老人』。」

疫情影響下，逾6成民眾傾向保本低風險的保險布局資產

根據一項由保險公司所做的國人退休調查結果顯示，高達7成左右的民眾在40歲前就開始著手退休理財準備且尤其偏好使用3種理財工具，依序為「台幣或是外幣活／定存」、「股票」及「保險」；其中保險又以投資型保單和分紅保單最受青睞。

如果進一步觀察可以發現，在所有的保險工具中，又以投資型保單最受歡迎、占比近5成左右，另外也有近2成5的民眾選擇分紅保單；其中，值得注意的是，隨著新冠肺炎疫情帶來的不確定感和恐慌焦慮，民眾在檢視個人理財規劃、理財態度與理財行為、退休金儲蓄計畫等各方面逐漸明顯改變。

專家特別建議：中壯年（三明治）族群理財掌握4大重點

雖說今天有愈來愈多人自發性地提前做退休規劃儲蓄，仍有不少人已屆中年還是渾渾噩噩、沒有目標，對於個人退休財務規劃絲毫沒主見也沒想法……；小花平台保險顧問特別針對在職場已屬資深、距離退休年齡僅剩10至15年的中壯年（三明治）族群提出建議，尤要掌握自我檢視的4大重點、依此找到適合自己的理財工具：

重點1、試問自己：「未來想過什麼樣的退休生活？」

重點2、要準備多少錢才能達到理想中的生活水平？

重點3、我還有多少時間可以準備？（＝我還需要工作的時間）

重點4、該用什麼理財工具更容易達成預定的目標？

小花平台保險顧問最後並強調指出，想要在離開職場後仍享有經濟無虞的退休生活，提前佈局、預先規劃絕對是最佳良方，尤其是三明治世代的中壯年族群隨著個人收入增加、家庭責任逐步下降、退休準備壓力值並在各個族群中居冠，如果沒有像前述年輕人般未雨綢繆、提前做好規劃，沒關係，趕緊把握這可能是最後的黃金階段、補齊退休金缺口。

延伸閱讀：台灣正迎來「超高齡社會風暴」，你我都得面對！

延伸閱讀：《專題報導》到40歲還沒買保險，很危險？專家：至少買這幾種！

▌原文出處：

7成40歲以下年輕人積極打造退休藍圖，其中保險尤偏好投資型、分紅保單

保險 保單 退休金 新冠肺炎

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