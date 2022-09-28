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台北居大不易「都在窮忙」北漂房仲勸：一年沒存20萬別留台北

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台北上班族示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
圖為台北上班族示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

台北工作機會多，不少人離鄉背井打拚，最近有部台劇《台北女子圖鑑》，桂綸鎂飾演的台南女孩北上工作，也引起許多遊子共鳴。有位北漂房仲說出殘酷真相，北漂族若一年存不到20萬，不如回老家工作，否則只是窮忙，引發熱議。

這位房仲在Dcard發文，說自己是雲林人，2008年退伍後就進入台北房仲業工作，雖然台北市治安跟生活機能好，但生活成本也最高，光是房租保險就花掉不少錢，他建議，「北漂族如果一年存不到20萬，建議回老家發展。」

原po表示，就他賣房的經驗，撇開「靠爸族」客戶，會買3000萬元以上的房子幾乎都是「三師」、大老闆、地主或是高薪業務之類的人，一般上班族、小公務員根本買不起。有錢人買房出租，一般上班族白天幫老闆打工，晚上付房租給老闆，「很多小資族真的在窮忙」。

原po感嘆，台北70%的財富由1%的富人掌握，有錢人買房跟買菜一樣，財富差距越拉越大，他表示，「如果1年存不到100萬的，台北不是你的家」，至多存錢買公寓，隔成套房收租，不要幻想能買電梯3房。

不少人有同感，「原生台北人推本篇文，原po中肯」、「在地台北人老實說，大部分的房子都是靠父母贊助或等繼承，外地的北漂族很難在這裡生根」、「北漂生活成本真的貴」、「這是真的，忙的錢最終都進房東口袋」、「學歷差的就別北漂了吧，北漂機會多那也是頂大的事」、「真的所以我離開北部回鄉買房了，品質屌打北部，房價是台北市的三分之一」、「北漂生活成本真的貴，可我想做的行業只有北部才比較多機會」。

有網友不以為然，「如果不去北部連翻轉的機運都沒有，就像你」、「在都市就是要有個夢，你要怎麼樣的生活，要靠雙手打拚」、「講白點回到雲林、嘉義，除非你有專業證照、家裡有產，不然你回去幹嘛...我家在雲林，找工作不超過3萬元...看在家鄉的兄弟們，都30了還在超商、加油站或賣攤販，要找個大公司都難，最後都選擇賣點吃的謀生」。

小資族 房仲 保險 房租 北漂

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