美元狂漲是下手買的好時機？銀行員也認證「一堆人拿百萬換定存」

近來美國聯準會（Fed）決定再度升息，使得美元指數持續攀高。就有一名網友發現身邊很多人都把存款換成美元了，讓他納悶問到「美元現在應該買嗎？」

這名網友在PTT發文表示，他發現最近身邊的人都在談論美元定存利率高，他打開銀行APP一看才驚覺「超級香」，身邊也已經有很多想把存款換成美元了，就連在咖啡廳都可以聽到其他客人在聊這個話題。

然而，此現象不禁讓他擔憂，「這讓我想起今年初俄烏戰爭開戰前，在星巴克喝咖啡也會聽到穿制服的學生在討論股票和虛擬貨幣，又應證了『擦鞋童理論』，現在美元已經跟『擦鞋童理論』和『人多地方不要去』扯上了，所以大家認為美元現在應該買嗎？」

此說法引起網友熱議，多數網友認為「匯市跟股市是不同的世界，有些觀念不通用」、「股票的本質是成為某公司的股東，美元的本質是美國政府的信用，你覺得美國政府會倒？」，還有人透露「我在金融業，禮拜五是真的一堆人拿3百萬在換美金做定存」。