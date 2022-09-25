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工作40年「月存1萬」夠退休養老？眾人搖頭：還沒考慮通膨

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO擔憂未來沒有足夠積蓄能夠好好養老，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO擔憂未來沒有足夠積蓄能夠好好養老，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著物價持續上漲，不少人的經濟壓力都日益增加，連退休年齡也不斷延後。一名網友在網路上發文，提到現在存錢相當困難，若還有結婚或買房的打算，就更難存到一筆足夠養老的積蓄，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「到底怎麼養老啊」為題發文，原PO提到假設每個月存1萬，那一年也只有12萬，加上其他獎金頂多一年20萬，「25歲工作到65歲，等於才存800萬」。此外，原PO透露如果還有買房或結婚的打算，這800萬的存款一下就花完了，「活到80歲有15年，一年花50萬好了，至少要750萬，到底怎麼養老啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「都知道問題在哪了，不會賺多一點嗎？」、「結論是不要買房或不要結婚」、「存錢確實不容易，想辦法開源吧」、「所以記得買保險⋯」、「不要65歲退休就沒事了，以前65歲退休是因為頂多活到70歲，如果能活到80歲，那工作到70歲根本很合理吧」、「認真回，保持運動習慣，老了會省很多錢，還能加減工作」、「看現在的日本人，應該是沒有養老這種東西，都工作到80歲之類的吧」。

另外，也有網友提到通貨膨脹的問題，「沒有考慮通貨膨脹，到時候就發現存的錢用不了多久」、「薪資不會變動嗎？」、「等等，不是最愛講通膨了嗎？退休不是3、50年後？50萬很多嗎？」、「未來800萬等於現在200萬」。

PTT 通膨 薪資

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