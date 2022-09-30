超級富豪的養成之路...「這件事」比創新更重要

人人都想要財富自由，錢錢卻好像天上的星星，遙不可及。然而在超級富豪的眼中，賺錢機會俯拾即是。讓專門研究有錢人如何致富的大師告訴你，如何在平凡生活中尋找致富機會！

成為超級富豪的潛在機會

就和賽馬一樣，經營事業是一種預測的賽局。你投注金錢、時間，或是工作，或三種要素全部投入，你希望可以得到自己想要，也就是你認為未來應該會出現的成果。

大多數的企業家，可能會含淚爭辯說，與其說經營事業是賭博，不如說是賭馬。當然，他們可能是對的。一旦你在賽馬場下賭注後，接下來發生的事你就是全然無助的受害者，因為你完全無法控制比賽結果。但是以經營事業而言，對未來可能會導致成功或失敗的事，在投注後你仍保有一定程度的控制權。只不過並沒有完全的控制權，而且如果你的預測偏離太遠，無論你做什麼事，都只會失敗。

無論任何一個經營事業的人有多麼聰明，如果他在20世紀初，預測汽車只是短暫的流行時尚，並將資金都投入到單匹馬拉的輕便馬車事業，那他就會損失一切。在最近的時代，有些很機伶的企業家於1950年預測，核能將在1970年成為大型的民營事業，結果他們輸了。

因此，預測是經營事業不可否認的關鍵部分。如果你懷有在未來數十年，想要成為超級富豪的夢想，探究未來是一件你絕對必須要做的事，且你要能夠對未來的發展做出判斷。

我們現在簡短檢視一下現有的一些長期預測；當然，無法保證這些預測是正確的。只不過我們可以說這些預測，都代表著一些過去因準確而享譽的組織或個人的思想。美國國家工業會議委員會（National Industrial Conference Board），就是這樣的一個組織，它定期會對目前的趨勢進行詳細的研究，同時也會試圖預測未來──到目前為止準確度都很高。

另一個是新聞雜誌《美國新聞與世界報導》（U.S. News and World Report）所屬的經濟研究室，它並不介意做出大膽的預測，或發表異於常人的意見（1950年代末期，《美國新聞與世界報導》提出未來十年展望時，預測1960年代，空氣、水汙染問題，將是美國國內的重要議題。這在自鳴得意的1950年代，聽起來很愚蠢，因為那時只有少數幾個大學的教授，真正了解世界生態學的意義）。

如果能夠以這種洞悉未來的預測為基礎，我們可以向前展望，並且推測數十年後的偉大富豪們將可能從以下這些方面創造財富：

開發無人居住的地方。

大多數推測的人都預估，美國的人口在1970年代大約將增加至10%，到了1980年時，人口總數會接近2.25億人，或2.3億人左右。另外，推測的人也相信，樂觀來看，所有的人都會比現在更為富有。在這十年的期間，美國國內的一般家戶單位，實質所得預計將享有30%到40%的成長，而且1980年代接下來的另一個十年，又能再享有40%的成長。

那麼這些人要住在哪裡、在哪裡工作？現今如果有人能夠正確回答這個問題，且對自己的預測很有信心的話，將會成為超級富豪。

目前城市裡與城市近郊的住宅群，似乎都面臨陳舊過時的問題，它們的功能已經不再像過去那麼好。新型的都會中心，將在某個時間點陸續開發，這可以說是相當安全的一項賭注。不動產業的巨人，例如：威廉．拉維特，正在談論要前往美國國內那些廣大空曠的荒野地區，從頭開始建造全新、像現有城市的住宅群。

有些人將可以達到令人難以想像的富有程度，因為在新墨哥州、堪薩斯州，以及佛蒙特州的空曠地區的土地，是用50美元買下來的，隨後趁著鄰近地區，新的人口密集中心迅速成長之際，再以每一英畝數千美元的價格，將土地賣出。其他人的獲利方式，則是成為負責翻新老舊城市的公司創立者或股東。

身為黑馬的國家。

可以肯定的是，現今世界上，還有其他類似深藏不露的國家。只有傻子才會願意把錢投資在這些國家，這些傻子都是用便宜的價格，買進這些國家的股票、不動產，以及其他財產。或許這些傻子，會活著看到他們的錢，隨著排水溝流走、消失不見。但是從另一角度來看……

從這個觀點來看，南非是讓人很感興趣的國家，非洲北部的其他國家也是如此；澳洲也是──它很廣大、空曠，而且只在海岸線的邊緣地帶，才有開發發展。南美洲則有好幾個大型、可能會很有錢的國家，如巴西、阿根廷。可能會有一個或更多沉睡的巨人醒來，並快速發展。

出現「第三次工業革命」。

《美國新聞與世界報導》指出，到目前為止，有兩次很明顯的工業革命：第一次是起源於蒸汽動力的發展，第二次是因為電力的發展引起。該雜誌的經濟學家認為，第三次的工業革命，到了1980年就可以看見改變的跡象，這是源於電子與核能的全面性應用後，將會讓我們目前看到的任何東西相形見絀。

當美國國內其他形式的能源，即將耗盡時，將會普遍使用核能。人們一直都在對未來二十年的核能浮誇不實的預測，然而，預測上的差錯，是核能會被普遍使用的時間點，但是會普遍使用核能這個事實是正確的。因為如果美國國內的人口數、能源使用量，如預估那樣持續成長，那我們勢必轉向尋求運用核能。以核能為大型電力來源的最終時間點總是會到來，已經沒有其他可以選擇的選項。

為了要讓這巨大、驚人而且複雜的社會，能夠緊緊依附在一起，事務性工作、資訊應用工作，都需要用到電子設備。社會結構的很多方面，已經開始崩解。例如，華爾街的工作人員不足，使股票市場運作不再像過去那樣平穩。需要處理的郵件愈來愈多，美國的郵政系統，幾乎快要被壓垮。美國國內的電話系統，也是沉重的超載。目前進出銀行的支票數量非常龐大，如果需要處理的支票數量，再增加幾個百分點，整個銀行作業系統，可能就會因此嚴重的崩潰瓦解。在數百個產業領域中，電子資料處理似乎提供唯一希望，讓人們不致於被紙張引起的沸騰火海淹沒。

有人將可以從核能與資訊系統這兩方面，賺到很多錢，至於是什麼時候，那還不是很清楚。不過，要下注在核能、資訊系統的時間點，似乎已經很接近了。

解決交通問題。

老舊的交通工具，二十年前完全令人滿意，然而隨著人口增加、社會改變，很顯然的，它們變得愈來愈不實用。能夠解決世界交通問題的人，將可以創造財富──而且，無論結果如何，即使只是間接投資、解決交通問題的人，也能致富。

傳統汽車因為它驚人的勝利成果，目前已經到達扼殺自身地位的臨界點。路上因為有太多車輛，導致空氣汙染。搭乘飛機旅行也是，許多城市的機場，都顯得過於擁擠。儘管有人不斷嘗試要興建迫切需要的新機場，但卻一直遇到周邊居民的反對，而且不論哪種新機場，不是土地取得費用過高，或是距離城市太遠，很少有合適的解決方案。

因此，需要可以根本解決交通問題的方法──這正是未來幾年可能賺很多錢的領域。美國交通部認為，解決交通問題的部分答案在於要有行駛在相鄰城市間、郊區到市中心的高速列車。大眾運輸如果能有每小時行駛速度數百英哩的列車，或是其他快速、便捷的創新方法，不僅可以減少路上的車輛數目，也能紓緩空中交通短途運輸的需求。真能如此的話，長期消沉的鐵路運輸業將可以享有全新的活力；屆時將有新生的交通產業。

屆時各種新型、無汙染的汽車，可能也會同時在路上急速奔馳。像威廉．李爾，一直都在研究私人交通工具的電動引擎、渦輪增壓器、蒸氣動力等推進方法。只是截至目前為止，還未能發展出一套有效的系統，可以超越同時具備高功率、低成本，以及全方位便利性這三項優點的老式、骯髒的汽油引擎。然而，李爾和其他人都認為，只差幾步的距離，這樣的系統就可以研發成功了。

夢想自己成為第一家開發出新式引擎公司的股東，是一件很令人愉快的事。

改善食品技術與開發海洋市場。

與核能一樣，多年以來，被認為以海洋為基礎的事業，遲早會成為很興盛的事業。

愈來愈多的人靠農產品生活，但是適合耕種的土地卻愈來愈少，當本世紀向前行進之際，經由土地孕育、成長的食物，它們的價格勢必會變得更貴。當這些食物變得愈貴時，來自海洋這片潛在市場生產的食物，也勢必將有更廣大、更渴望的需求。找到如何開發、利用海洋市場的第一家公司和個人，將可以航向財富。

多年來，美國農業部、以及像通用食品這類型的公司，一直都在實驗海洋牧場：設立有圍欄的漁群牧場；在鄰近的海域地區，種植海中蔬菜等。不過有一個很大的問題，讓海洋牧場的漁民一直感到灰心──人們的鑑賞力，基於某些原因，只要有肉類存在，人們總是會避開魚類。在每個國家，人們可以選擇時，總是比較喜歡牛肉，不喜歡鯖魚。如果是蔬菜類，這樣的偏好更是明顯。一些常見的海洋植物非常適合食用，而且有很高的營養價值──然而，不管經過多麼精巧的調味，它們吃起來的口感仍然像浸溼的報紙一樣。

這種情況，讓依靠海洋維生的漁民們失望，因為大海每英畝的生產量遠高於陸地。而且必然的，獲利能力應該會很好。或許需要有一個像傑諾．保路奇的推銷員，大規模從事全新海洋食品的銷售；也可能需要有一個像雷．克洛克的人，將麥香魚加上一片起司後，就變成一個美味漢堡。可能唯有這種倚靠直覺的調味天賦，才能改善情況。

無論是哪一種方法，將來某一天，某個人會開始從大海汲取很多的金錢。

像這樣推測未來事業會如何發展，是一件很有趣的事，而且在夢想的電梯上升前，就從一樓開始搭乘也很好玩。不過請千萬不要忘記老朋友克萊蒙特．史東。他並沒有創造任何耀眼的產業，他職業生涯是從已經存在幾世紀的事業開始的。他唯一預言過的，是保險業將繼續存在。對於這個產業，他幾乎沒有什麼新的創見，同時他也沒有改革保險業的形式。他是在很久之前就已設計好的架構下工作，他創造財富的方法，主要是應用自己個性中堅韌、積極進取，以及樂觀的力量達成。

《超級富豪定律》。圖／樂金文化提供

創新，並不是成為超級富豪的必要前提，也不用做一些標新立異的預言。正確的預測未來，有助於一個人變得富有，但並不是如此就能成功。成功的主要因素，是與性格綑綁在一起的。

如果我們在訪視這個黃金般的富豪名人長廊後，能學到任何經驗，其中最重要的應該是性格，它是白手起家的人獲取財富的最重要因素。想要變得富有，你要有少許的預言能力、一點點運氣，或許還有其他特質；還要擁有很多的內在力量。

用一個字表示：膽識。

(本文摘錄自《超級富豪定律》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)