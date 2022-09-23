快訊

獨／來陰的？民進黨要資策會3天內交高虹安資料 柯文哲下令回擊

打高端想赴日本得先自費3500做PCR？ 王必勝認了：日本現在未列高端

諾盧颱風生成「雙颱共舞」 氣象局：明天嚴防局部大雨

39歲以下平均存款僅13.3萬元？ 部分網友自承：零存款又負債

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為39歲以下青年的存款都在於股票、基金保險或外幣等，活期存款本身不多。示意圖／ingimage
有網友認為39歲以下青年的存款都在於股票、基金保險或外幣等，活期存款本身不多。示意圖／ingimage

據「Money錢」的報導內容，人力銀行在2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人無存款。對此，有網友發文討論這項調查「39歲以下的平均存款是真的嗎？」引網友一陣熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己印象中過往打工時期就能存個10~20萬，因此向網友討論39歲以下的年紀，怎麼還只有13.3萬的存款呢？

有網友表示自己28歲沒存款，其他人紛紛在底下留言回覆，「同樣+1，我還負債」、「我28歲也存款0，每個月薪水都拿來付卡費後就差不多沒了」、「你不孤單」、「躺平月光族+1」、「啦啦隊這邊排隊嗎」。

另有網友認為，由於39歲以下已達適婚年齡，可能成家後就很難增加財富，各項花費開銷都相當龐大。

不過有網友說明大部分人活用存款，都轉而投資在股票、基金保險或外幣等，活期存款本身不會存太多，頂多留緊急備用金，也有網友推測「這存款計算通常沒算股票，我存款大概20萬內，美股300萬台股50萬」。

Dcard 股票

延伸閱讀

失聯好友傳訊借6千 他想起父忠告「借出1個月房租」

超級迪士尼狂粉！砸14萬買紀念品 光是襪子就有260雙

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

在地人評林智堅「還算及格」 曝新竹選戰「這2群人」是關鍵

相關新聞

整理包／出國返台0+7...日幣怎麼換最漂亮？日本消費新制、免稅規定一覽

10月13日入境檢疫可望「0+7」（國人返台不用居格，自主檢康管理7天），也同時解除旅行社帶團出國的禁令；在COVID-19疫情爆發的前一（2019）年的，台灣人到日本旅遊的人數約為491萬，遠超第二名中國的404萬人次，說日本是台灣人最愛去的國家，可以說是「實至名歸」，由此可知，未來出國免隔離後，日本將成為旅遊首選之一。 也因這陣子日幣匯率直直落，吸引許多哈日族瘋搶換日圓，其實從過去一年多以來，日幣匯率呈下降趨勢，據台灣銀行牌告匯率，2021/11/23這天日圓現鈔賣出價一度跌至0.245元，2022/9/23來到0.2265。

39歲以下平均存款僅13.3萬元？ 部分網友自承：零存款又負債

據「Money錢」的報導內容，人力銀行在2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人無存款。對此，有網友發文討論這項調查「39歲以下的平均存款是真的嗎？」引網友一陣熱議。

上大學好開心！這幾款保單...專為新鮮人設計保障多

最近小編在網站上瀏覽新聞時事話題時，偶然看到了一個新興名詞：「數位原住民」或是稱為「數位原生世代」，意指從小就生長在充斥著各式數位產品環境的新世代；以其相對的概念則為「數位移民」，意指等到長大後才接觸數位產品並有一定程度上無法流暢使用的族群。在進行一番了解後，27歲以下的Z世代（泛指1995至2010年出生的人群）被統稱為「數位原生世代」，又稱為網路世代、互聯網世代。

英年早逝...小鬼沒留遺囑 雙親離婚他未婚「遺產該怎麼分」

藝人小鬼（黃鴻升）生前是知名度相當高的台灣藝人，卻在2020年9月驟逝。小鬼生前並沒有留下任何遺囑，在這樣的情況下，究竟小鬼的遺產應由何人繼承？繼承的比例又是如何？還有哪些繼承上的問題呢？

他好奇央行升息帶來的影響 分析「3因素」民眾希望升息

美國Fed將在台灣時間22日公布最新的利率決策，外界預估至少升息3-4碼，台灣中央銀行也將在22日下午公布是否要升息，日前就有網友好奇「大家希望升息的原因為何？」是為了救股市，還是希望房市崩盤呢？原PO認為大家希望升息，有3種可能的因素。

怕高齡失智管不了錢？訂下「意定監護契約」不怕養老金所託非人

在正式談到「結合意定監護契約與安養信託，以便幫高齡者鎖住財產安全」之前，筆者想先在這一篇專欄中，向讀者交待一下現有的「法定監護或輔助宣告制度」，以及其與「意定監護制度」間的重大差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。