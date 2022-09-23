39歲以下平均存款僅13.3萬元？ 部分網友自承：零存款又負債

據「Money錢」的報導內容，人力銀行在2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人無存款。對此，有網友發文討論這項調查「39歲以下的平均存款是真的嗎？」引網友一陣熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己印象中過往打工時期就能存個10~20萬，因此向網友討論39歲以下的年紀，怎麼還只有13.3萬的存款呢？

有網友表示自己28歲沒存款，其他人紛紛在底下留言回覆，「同樣+1，我還負債」、「我28歲也存款0，每個月薪水都拿來付卡費後就差不多沒了」、「你不孤單」、「躺平月光族+1」、「啦啦隊這邊排隊嗎」。

另有網友認為，由於39歲以下已達適婚年齡，可能成家後就很難增加財富，各項花費開銷都相當龐大。

不過有網友說明大部分人活用存款，都轉而投資在股票、基金保險或外幣等，活期存款本身不會存太多，頂多留緊急備用金，也有網友推測「這存款計算通常沒算股票，我存款大概20萬內，美股300萬台股50萬」。