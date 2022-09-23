整理包／出國返台0+7...日幣怎麼換最漂亮？日本消費新制、免稅規定一覽

10月13日入境檢疫可望「0+7」（國人返台不用居格，自主檢康管理7天），也同時解除旅行社帶團出國的禁令；在COVID-19疫情爆發的前一（2019）年的，台灣人到日本旅遊的人數約為491萬，遠超第二名中國的404萬人次，說日本是台灣人最愛去的國家，可以說是「實至名歸」，由此可知，未來出國免隔離後，日本將成為旅遊首選之一。

也因這陣子日幣匯率直直落，吸引許多哈日族瘋搶換日圓，其實從過去一年多以來，日幣匯率呈下降趨勢，據台灣銀行牌告匯率，2021/11/23這天日圓現鈔賣出價一度跌至0.245元，2022/9/23來到0.2265。

最新日幣匯率去哪看？

臺灣銀行就有各國牌告匯率可供查詢。

現金匯率

（兌換成貨幣現金、現鈔的價格） 「本行賣出」：用台幣現金至銀行去換日幣現金時所看的匯率（旅客參考這數字換鈔出國遊玩） 「本行買入」：用日幣現金至銀行換回台幣時的匯率。

即期匯率

（兌換成貨幣存款／存摺或旅行支票的價格） 「即期賣出」：外幣帳戶做交易時，以台幣去換日幣的匯率。 「即期買入」：外幣帳戶做交易時，將日幣換為台幣的匯率。

要提醒，匯率是隨時都會變動的，且每間銀行的匯率不會完全一樣，會有所差距，通常都會比較之下再做選擇。

通常會至以下網站比較匯率：

TaiwanRate

比率網

日幣歷史匯率走勢

2011年日幣曾有突破0.40的紀錄，相比2021年來說，日幣匯率大致在0.25～0.26間遊走，可以說是差距很大。不過若是沒有急迫的出國需求，建議日幣的買進可以採用分批，雖這樣不會換取到最優惠的價格，卻可以購買到最平均的日幣匯率。

好不容易等到可以出國了，自2020年1月我國開始實施邊境檢疫及隔離措施以來，日幣價格已有大幅度變化。民眾若拿10萬元台幣換日幣，以2020年3月的匯價0.2823元價位來看，可以換到35萬4,233日幣；但以今天的價位0.2265來換，可以換到44萬1,501日幣，等於現賺8萬7,268日幣，相當於台幣19,454元，等於現賺兩張日本來回機票。。

以歷年走勢來看，在這個區間兌換算是平實。但若短期內仍不會出國，還是推薦分批買進，或許能等到更漂亮的匯率。

哪裡可以換日幣？有以下有4種方式

1.銀行臨櫃換匯

最原始也最直接的方式，就是去銀行以現場最新的匯率計算用台幣換取日幣；不過就是需要跑一趟銀行，且銀行還有許多其他的業務，需要抽號碼牌排隊等候（有些銀行有專櫃可免排隊），且有些還會被另外收取手續費。

這方式對於需要上班工作的人來說，是很不方便，要特地休假來換日圓，額外付出許多時間成本。

2.線上結匯

意思就是在網路上換取日幣，此方式的好處就是可以隨時24內都能下單，也免去臨櫃上時間的等候，跟來回的時間，且可以隨時查看匯率，選擇在最低點的時候下單。

付款的方式可以用網路銀行也可以選擇實體的ATM轉帳，比較需要注意的地方就是，要在付款的期限內交付。

不過臺灣銀行還可以至機場分行領取，也免手續費，可以出國當日再去兌換即可，非常便利。

3.外幣ATM提款

現今各家銀行都有提供外幣提款機，同樣也不受時間的限制，24小時都能使用金融卡提領日幣，且也不需要手續費（跨行需5元手續費）。

匯率也是用即期匯率來算，甚至有許多銀行還有匯率的額外優惠。缺點就是提領的日幣大面額較大（1萬日幣），就同去ATM領錢常常只有面額1000元的台幣紙鈔。

4.外幣帳戶兌換

需要先擁有一個外幣帳戶，平常就能夠用手機或網路直接換匯，有需要用到的時候再去外幣的ATM提領出來，通常是用來買賣賺取匯差的，比較少會用這樣的方式換錢，買賣是看「即期匯率」而非「現金匯率」。

優點是，通常「即期匯率」會比「現金匯率」還來得好；缺點則是，換取的匯率差額須要收取手續費，也就是說倘若匯率差沒有很高，其實還是「現金匯率」會比「即期匯率」來得好。

日本消費稅新制

日本消費稅自2019調漲至10%。

不過「輕減稅率制度」為針對指定項目的商品，消費稅將維持原本的8％，目前主要以飲食類商品、報紙為主。舉凡在便利商店、超市、百貨公司或藥妝店購買的飲食類商品，排除酒類不適用輕減稅率外，皆維持原本8％的稅率。

再者，餐廳外帶是算8％消費稅，在餐廳內用收10％，結帳的時候店員會先確認消費者要外帶或內用。

從2021年4月1日開始，根據日本消費税法第63條規定，不論「電視、廣告、傳單、店家或網路通販」，商品的價格一律標示為「含稅價格」，讓消費者一目瞭然（拿掉標籤上的價格+TAX標籤），不必再心算不含稅價+10％消費稅的總金額了。

日本買商品免稅？

入境日本未滿6個月的外籍人士（外國遊客）可以享有免稅，購買商品前查明外觀是否有「免稅」的標示；辦理退稅的方法是，帶著所購買的商品、消費證明收據、刷卡帳單，還有護照至店家得免饋櫃檯辦理即可。

免稅商品分為「一般物品」及「消耗品」兩類： 一般物品：家電、包包、服飾...等。 消耗品：食品、飲料、水果、化妝品、藥品、健康食品、酒類等。

2019年開始這兩類金額合計達「5,001日圓～50萬日圓以內」即可免稅，但合算時一般物品需和消耗品一同包裝密封起來（特殊包裝），離開日本前不能拆開使用，若是購買後想要在日本境內使用的話，就無法適用免稅規定。

且2020年4月開始免稅店的手續將會電子化，購物記錄將由電子數據傳送至關稅局，海關辦理離境手續時就從電腦上確認旅客的免稅購物明細，不用像過去護照上貼上免稅購物的明細。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康