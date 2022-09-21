怕高齡失智管不了錢？訂下「意定監護契約」不怕養老金所託非人

在正式談到「結合意定監護契約與安養信託，以便幫高齡者鎖住財產安全」之前，筆者想先在這一篇專欄中，向讀者交待一下現有的「法定監護或輔助宣告制度」，以及其與「意定監護制度」間的重大差異。

關於「法定成人監護或輔助制度」，主要是當事人「意思表示」有「不能為之」或「顯有不足」的現象，導致其「無行為能力」或「特定行為能力受限」時，就可由利害關係人或當事人，向法院申請的一種制度（請見下圖一及下圖二）。

圖一、申請監護及輔助宣告的情形與條件：

資料來源：衛福部社家署「為未來預做準備：你一定要懂得成年監護制度」小冊子頁4

圖二、申請監護或輔助宣告流程：

資料來源：衛福部社家署「為未來預做準備：你一定要懂得成年監護制度」小冊子頁2

以監護宣告為例，下列這十類人，依法都可以提出此一申請。因為根據《民法》第14條的規定，本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人，以及其他利害關係人，都可以是監護宣告的聲請權人。

另根據《民法》第1112條規定，監護人在執行有關受監護人的生活、護養療治，以及財產管理職務時，應尊重受監護人的意思，並考量其身心狀態與生活狀況。所以簡單來說，監護人的「功能（職責）」，主要包括以下這3種：

一、醫療養護： 監護人對於受監護人有「醫療行為同意權」，並負起受監護人有關醫療養護方面的工作。

二、生活照顧：監護人必須負責管理受監護人的日常生活，包括飲食起居、安全維護…等。

三、財產管理：受監護宣告人的財產，將交由監護人管理。但是，監護人只有在「為了受監護人利益」的前提下，才可以「代為處分」受監護人的財產。當然，監護人在執行監護職務時，所產生的必要費用，可也以由受監護宣告人的財產中支出。

以上總的來說，監護人工作主要有「生活照顧面」、「護養療治面」及「財產管理」三大方面（請見下圖三、四、五）。

圖三、負起受監護人有關醫療養護方面的工作：

資料來源：社家署「監護人輔助人差異一次看」小冊子頁10

圖四、監護人必須負責管理受監護人的日常生活：

資料來源：社家署「監護人輔助人差異一次看」小冊子頁9

圖五、監護人幫忙受監護人管理財產：

資料來源：社家署「監護人輔助人差異一次看」小冊子頁11

正因為監護人，具有以上3大功能（職責），所以，他還有以下3大權利及義務。

一、向法院提出報告： 法院在必要的時候，可以命令監護人提出監護事務報告、財產清冊或結算書，檢查監護相關事務，或是受監護宣告人的財產狀況。

二、發生損害的賠償： 監護人在執行監護職務時，因故意或過失，導致受監護宣告人發生損害時，應該要負起賠償的責任。

三、可以請求給付報酬： 如果契約沒有約定報酬，監護人可以請求給付報酬。其數額，可以由法院按監護人的勞力，以及受監護宣告人的資力來決定。

以上是我國《民法》裡，已經有的「法定監護宣告制度」。但是，在民國108年6月19日，修改《民法》第1113之二及第213之三條之後，民眾將不用等到日後，由法院判定一個監護人，而是可以事前「自己選擇」。

看到這裡，讀者心裡一定滿滿的疑問：既然已經有了法定（成人）監護制度，可以保障失能或失智高齡者的財產安全及生活安定，那為何還有推出意定監護制度的必要？

對此，合作金庫董事長，也是前任信託公會理事長的雷仲達，就根據相關調查結果指出，以往我國多數高齡者的財產管理與生活照護，多半是由家人處理。

而在意定監護制度施行之前，依照《民法》第1111條第1項規定，法院只能從當事人的配偶、四親等內的親屬、最近一年有同居事實的其他親屬，以及主管機關、社會福利機構，或是其他適當人中選任監護人。

因此過去在實務上，有超過90%的監護人是由子女或親屬擔任。但是，常見的問題在於：有些親屬監護人未必擅於財產管理事務，或是熟知監護人的職責與倫理，還曾發生擅自將受監護人財產挪為己用，導致真正需要受到保護的受監護人權利，受到嚴重的損害。

甚至，有時監護人的選定，還可能會淪為繼承人爭產的工具；或是實際上的照顧者，才是最了解受監護人的人，卻因沒有上述的血緣親屬關係，而無法被法院選擇擔任監護人。以上種種，也是為什麼會有《民法》修法，在既有的法定（成年）監護制度之外，新增加一項意定監護（契約）制度的原因。

根據《民法》第1113-2條的定義，「意定監護契約」是本人與受任人約定，在本人受監護宣告時，受任人允諾擔任監護人的契約。所以簡單來說，意定監護契約就是在當事人神智清楚的時候，預先選擇最為信任的監護人（像是同居人、閨蜜或好友…等），並為自己安排好未來生活、醫療照護方式，以及財產管理，以避免一旦失能或失智後的相關爭議。

儘管法定監護宣告，與意定監護兩者，都有「監護」兩個字，但兩者仍有不少的差別（請見下表）。而這樣的差異，也正是為什麼許多專家都不忘提醒及建議民眾，最好在自己意識清楚之前，就先訂立好意定監護契約的原因。

表、成年（法定）監護制度vs意定監護制度：

資料來源：《高齡金融規劃法規及實務解析》第188-192頁

也就是說，相較於傳統的法定（成人）監護制度的較無彈性，是依照法律規定由別人（法官）幫忙選擇監護人，意定監護制度則是允許透過委任契約，讓民眾預先選任自己的監護人，防止自己未來如果有失能、失智而受監護宣告時，無法對監護人的人選表達意願。

當然，以上的「選擇權」的前提必須是：民眾得在自己意思清楚、能完整表達想法、還有簽約的能力時，提早找好意定監護人、簽立「意定監護契約」，並且經由法院公證才行。

那麼，意定監護契約要怎麼做呢？其實，意定監護的流程（請見下圖六）並不複雜，從簽約到正式執行監護任務，只需要以下簡單2步驟：

圖六、意定監護契約的流程：

資料來源：衛福部社家署「為未來預做準備：你一定要懂得成年監護制度」小冊子頁13

步驟一、委任人與受任人簽署意定監護契約。 這裡要注意的是，意定監護必需訂立書面契約，不可以用口頭契約取代（至於內容可有哪些約定，請見下Box 1）。

步驟二：備齊相關文件（請見以下Box 2）、找公證人（費用1000元以上，相關費用請參以下Box 3）做成公證書，並在7天內送交法院。 民眾在辦理意定監護公證時，除了帶齊相關證件外，委任人（民眾）必須與受任人（意定監護人）一同前往，不由他人代替出席。另外，如果是不識字，或是無閱讀能力的人，則要攜帶一位能閱讀，且與監護事件無利害關係的人為見證人（當然，見證人也要攜帶雙證件及印章）。

Box 2、公證時應備文件： 1.委任人、受任人身分證、印章、最新戶籍謄本。 2.必要時，例如年紀較大，或是表達能力不佳，公證人還會要求當事人提供醫院診斷證明，以證明本人意識清楚。 3.意定監護契約中，如果有指定開具財產清冊之人，還必須另外提出載名受指定人身份資料之文件。至於財產歸戶清冊，則要向國稅局申請，且必須提出清冊上相應財產證明文件的正本（例如車輛行照、不動產權狀、存摺）。

圖為理財示意圖。圖片來源/ingimige

Box 3、意定監護契約可能的費用： 民眾在訂立意定監護契約時，有可能產生以下3種費用支出： 一、公證費用： 意定監護契約必須經過公證，公證費用會依法定標準收費。目前收費標準是：如果沒有約定受任人報酬，公證費用大約是新台幣1000多元；假設有約定受任人的報酬，則會在計算報酬總額之後，再依司法院公證費用標準收取。 二、其他服務費用： 如果民眾委託律師，代為撰寫及審查意定監護契約，或是進行資產規劃，則會再根據服務內容，進行報價與收費。 三、意定監護人的報酬： 依照《民法》第1113-7條規定，當事人本人可與受託人自行約定，是否要給付報酬？或是報酬的金額多寡？但是，就算意定監護契約中，都沒有約定相關報酬內容，監護人也還是可以自行向法院請求，按其勞力及受監護人的資力，酌定報酬的數額。

由以上步驟可以了解，意定契約的簽訂，並不是當事人自己簽一簽就好，首先，要先找專業的人寫好書面契約，還要有公證人進行公證。日後在當事人受監護宣告時，這份預立的意定監護契約才具有法律效力。

至於可以進行公證的管道，目前有「法院公證處」和「民間公證人事務所」。不過，由於意定監護是這幾年才有的新制度，有些民間公證人仍暫不受理意定監護契約的公證。所以，民眾最好事先詢問清楚。

最後，有關意定監護契約方面，還有一個非常值得注意的重點就是：意定監護契約與遺囑具有相同的重要性，所以《民法》對於意定監護契約的訂定、變更、撤回程序都設有詳細規定，都需要由本人、受任人一同前往公證，確保雙方合意內容效力。為了確保意定監護契約的法律效力，民眾一定要特別牢記才是！