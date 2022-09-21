他好奇央行升息帶來的影響 分析「3因素」民眾希望升息

聯合新聞網／ 綜合報導
央行將在22日下午公布是否要升息，網友好奇「大家希望升息的背後原因」。示意圖／記者林伯東攝影
央行將在22日下午公布是否要升息，網友好奇「大家希望升息的背後原因」。示意圖／記者林伯東攝影

美國Fed將在台灣時間22日公布最新的利率決策，外界預估至少升息3-4碼，台灣中央銀行也將在22日下午公布是否要升息，日前就有網友好奇「大家希望升息的原因為何？」是為了救股市，還是希望房市崩盤呢？原PO認為大家希望升息，有3種可能的因素

一名網友在PTT表示，央行會在22日公布利率決策，房版很多人都希望升息，其他國家也都升息1碼以上，讓他好奇「大家希望升息的真正原因？」他分析，有3種可能原因，第一種是想透過升息來救股市，第二種是認為台美利差不要擴大，第三種則是希望房價可以下降，原PO坦言「我希望升息就是想讓房價崩」，並好奇大家的看法。

對此，網友看法不一，有人認為「當然是希望房價下降，一堆爛房子也很貴」、「房價若崩了，帶動的是連鎖反應，不要以為沒房就不會被影響到」、「房價不可能崩的」、「房價可能會降價，但是要崩的話不太可能」、「房價才是我想要升息的重點，如果台灣房價回歸基本面，那些不夠好的地方也不會被炒這麼高，台灣算起來可以很好過了」、「當然是希望房市崩」。

但多數人認為，希望升息是可以抗通膨「升息是為了救匯率，跟股市只有擦邊關係」、「當然是希望台美利差不要擴大，不然外資匯出壓力增加」、「利差擴大的話，台幣會繼續貶值，輸入性通膨會更嚴重，而且台灣許多民生用品都是進口的」、「升息是為了抗通膨吧」、「希望升息來抗通膨」、「希望能夠救物價，想一下沒有資金買股票、買房的人吧」、「要用升息來回歸正常市場機制，這樣社會才會有適當的發展」。

通膨 PTT 升息

延伸閱讀

她交往5年想結婚 準婆婆勸減肥成功再辦婚禮：不然很丟臉

男友極致AA制像討債？送父母禮物也分帳 一通電話她怒提分手

好市多雞肉捲原料驚見有豬肉 網一看價格更暈了：金母湯

男友忘記掛電話…她意外聽到「噁心事實」 氣到全身抖

相關新聞

他好奇央行升息帶來的影響 分析「3因素」民眾希望升息

美國Fed將在台灣時間22日公布最新的利率決策，外界預估至少升息3-4碼，台灣中央銀行也將在22日下午公布是否要升息，日前就有網友好奇「大家希望升息的原因為何？」是為了救股市，還是希望房市崩盤呢？原PO認為大家希望升息，有3種可能的因素。

怕高齡失智管不了錢？訂下「意定監護契約」不怕養老金所託非人

在正式談到「結合意定監護契約與安養信託，以便幫高齡者鎖住財產安全」之前，筆者想先在這一篇專欄中，向讀者交待一下現有的「法定監護或輔助宣告制度」，以及其與「意定監護制度」間的重大差異。

「保單活化」死錢活用！壽險轉成退休金...4類人最適合

台灣人口持續老化，根據內政部統計，再過3年到了民國114年時，即將正式步入「超高齡社會」，65歲以上的老年人口占比超過20％，也就是每5個人中就有1個是老年人；更甚者，屆時90歲以上老年人的子女也多半超過65歲，形成所謂「年輕老年人」在奉養「老老人」的景況，且未來趨勢更是如此，如果依此發展下去，台灣人口快速老化的現象著實令人憂心呀

特斯拉的人形機器人Optimus即將公布

以電動車量產聞名的特斯拉老闆馬斯克，去年曾在AI Day論壇中表示2022年可望推出人形機器人Optimus並計畫2023年開始量產上市，代表AI人工智...

第四季勤練「防、生、曙」 應對市場波動

第四季盤勢持續聚焦在通膨、央行政策及國際政經情勢，預期金融市場將呈現風險情緒迅速交替的震盪走勢，也使得...

財務專家郝旭烈：開始主導生活的日子 就是我的退休日

「什麼是退休，就是不要用想像中的明天而犧牲今天。」這是郝旭烈在講述財務管理時的分享，語出「納瓦爾寶典」，是矽谷投資人納瓦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。