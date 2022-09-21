他好奇央行升息帶來的影響 分析「3因素」民眾希望升息

美國Fed將在台灣時間22日公布最新的利率決策，外界預估至少升息3-4碼，台灣中央銀行也將在22日下午公布是否要升息，日前就有網友好奇「大家希望升息的原因為何？」是為了救股市，還是希望房市崩盤呢？原PO認為大家希望升息，有3種可能的因素。

一名網友在PTT表示，央行會在22日公布利率決策，房版很多人都希望升息，其他國家也都升息1碼以上，讓他好奇「大家希望升息的真正原因？」他分析，有3種可能原因，第一種是想透過升息來救股市，第二種是認為台美利差不要擴大，第三種則是希望房價可以下降，原PO坦言「我希望升息就是想讓房價崩」，並好奇大家的看法。

對此，網友看法不一，有人認為「當然是希望房價下降，一堆爛房子也很貴」、「房價若崩了，帶動的是連鎖反應，不要以為沒房就不會被影響到」、「房價不可能崩的」、「房價可能會降價，但是要崩的話不太可能」、「房價才是我想要升息的重點，如果台灣房價回歸基本面，那些不夠好的地方也不會被炒這麼高，台灣算起來可以很好過了」、「當然是希望房市崩」。

但多數人認為，希望升息是可以抗通膨「升息是為了救匯率，跟股市只有擦邊關係」、「當然是希望台美利差不要擴大，不然外資匯出壓力增加」、「利差擴大的話，台幣會繼續貶值，輸入性通膨會更嚴重，而且台灣許多民生用品都是進口的」、「升息是為了抗通膨吧」、「希望升息來抗通膨」、「希望能夠救物價，想一下沒有資金買股票、買房的人吧」、「要用升息來回歸正常市場機制，這樣社會才會有適當的發展」。