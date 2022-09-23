英年早逝...小鬼沒留遺囑 雙親離婚他未婚「遺產該怎麼分」

新聞案例 — 年輕藝人驟逝後的遺產分配

藝人小鬼（黃鴻升）生前是知名度相當高的台灣藝人，過世前還有四個節目主持的工作，然而卻在2020年9月驟逝，突如其來的消息，讓全國民眾及所有粉絲既震驚又不捨，也令人感嘆生命無常。

小鬼的父母早已離婚，小鬼是由父親扶養長大，小鬼過世後，留下一棟位於台北市北投區的豪宅，雖然小鬼有女朋友，但兩人沒有結婚。

小鬼生前並沒有留下任何遺囑，在這樣的情況下，究竟小鬼的遺產應由何人繼承？繼承的比例又是如何？還有哪些繼承上的問題呢？

法律視角 — 遺產繼承人的優先順序

依據《民法》第1138 條的規定，遺產繼承人，除了配偶，依下列順序定之：1. 直系血親卑親屬；2. 父母；3. 兄弟姊妹；4. 祖父母（見圖表1-1）。

圖/采實文化提供

藝人小鬼生前有女朋友，但兩人沒有結婚，就法律上來說，小鬼沒有配偶，也沒有小孩，所以在沒有配偶也無子女的情況下，繼承人會變成第二順位的父母親。

雖然小鬼的父母早已離婚，小鬼是由父親扶養長大，但是如果小鬼生前沒有留下任何遺囑的話，依照目前的法律規定，小鬼的所有遺產應由父母平分，即使父母已經離婚，甚至母親與父親離婚後已經改嫁，也不會影響小鬼母親的繼承人資格及法律規定的應繼分。

如果不想自己身後的遺產只能按照法律的規定來分配，就要預立遺囑，否則以前文案例來看，不管小鬼受父親照顧及扶養的時間較長、與父親的感情多好，皆無法改變繼承人的應繼分比例。

若想對遺產做特殊分配，即使年紀尚輕，最好也要事先準備好遺囑，表明遺產要留給誰、分配多少。以小鬼的案例為例，如果小鬼有留下遺囑，並且表明要將所有遺產都給父親，那麼小鬼的母親最多也只能主張原本應繼分的二分之一，也就是全部遺產四分之一的特留分。

就遺產的範圍而言，除了常見的不動產或銀行存款等動產，還包括著作權、商標權等智慧財產權，小鬼身為藝人，曾經發行過專輯，所以遺產也會包含此部分的智慧財產權。

《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》。圖／采實文化提供

遺產繼承，除了繼承到財產，被繼承人生前所留下的負債，也在繼承的範圍，所以如果小鬼所遺留下來的不動產還有貸款未還清的話，繼承人也必須要繼承這筆債務，按時向銀行繳交貸款，否則房屋可能會遭到銀行聲請法拍。

每個人都不知道自己的生命有多長，如果青壯年時就突然離世，經常是「上有高堂，下有妻房」，未免措手不及，有些事我們或許可以預先為家人或所愛的人規劃，避免他們在面對至親突然離開的悲傷狀況下，還要擔心生計或負擔高額的稅金，我想這些都不是我們所樂見的，所以為所愛的人及早規劃，有其必要性。

(本文摘錄自《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)