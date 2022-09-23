上大學好開心！這幾款保單...專為新鮮人設計保障多

最近小編在網站上瀏覽新聞時事話題時，偶然看到了一個新興名詞：「數位原住民」或是稱為「數位原生世代」，意指從小就生長在充斥著各式數位產品環境的新世代；以其相對的概念則為「數位移民」，意指等到長大後才接觸數位產品並有一定程度上無法流暢使用的族群。在進行一番了解後，27歲以下的Z世代（泛指1995至2010年出生的人群）被統稱為「數位原生世代」，又稱為網路世代、互聯網世代。

數位原生世代買保險兼顧儲蓄＋保障

看準此一新世代族群對於個人資產配置乃至於長期保險規劃，擁有高度的自主性，國內保險業者特別推出專屬於他們的保險服務。

其中，國泰金控整合旗下壽險和銀行相關業務，推出一站式數位投保理財商品「利即保」，首創「將利息轉換成保障」的觀念，以自選定存利息比例轉換為意外身故和實支實付傷害醫療保障；舉例來說，每年定存新台幣1.5萬元起，就能享有10萬元的一般意外身故保障，再加碼至定存7萬元，還能享有一般意外身故20萬元及實支實付傷害醫療2萬元的保障。

至於富邦人壽則是推出「享平安終身保險」，作為大學新鮮人入門款的終身險保單，強調一張保單兼具4大特色：首先是兼具壽險、傷害、生存金及豁免等4大保障；其次是擁有大眾運輸意外身故和失能的「加倍」保障；再者是屆滿第30保單年度時仍生存，可以領回當年度保險金額的生存保險金且保障繼續有效；最後如果因為意外傷害事故致成1至6級失能的事實認定，將免除保險費並給付最高100個月的每月生活扶助金。

此外，還有南山人壽打造「婦嬰健康守護圈」，從備孕、孕期保健、產後調養再到婦嬰產品等，提供保戶一系列完整的專業醫療照護服務；據了解，目前已結盟近30家跨業合作廠商，服務面向更擴及身心靈的健康照顧，首發宣布結盟運動健身與飲食營養產業，串聯健身課程、營養師諮詢……等項目，期能完整提供保戶所需資源。

富邦享平安以主約打底並搭配副約強化保障

時序來到9月，全台各大學陸續迎接開學季，根據衛生福利部公布去（110）年國人10大死因，其中1歲至24歲死亡人口又以事故傷害居死因居首位，而大學新鮮人正是處於這個年齡段，尤其騎機車可說是大學新鮮人的「標配」之一，每年不勝枚舉的意外事故著實不可不慎。

以富邦人壽推出的「富邦人壽享平安終身保險」為例，特別針對大學新鮮人的貼心設計，兼具壽險、傷害、生存保險金及豁免等4大保障，建議父母不妨先以主約為孩子的保險保障「打底」、超前部署，再依據不同人生階段的個人需求，搭配附約持續強化風險防護網。

以大一新鮮人投保100萬元保障額度、繳費20年、月繳保費2,250元為例，如果在保險期間不幸因為一般傷害事故造成完全失能，除了可以領到100萬元失能保險金外，另外每月再給付1萬元失能生活扶助金（最高100個月）；如果因為搭乘大眾運輸工具發生意外導致完全失能，則加倍給付意外傷害失能保險金200萬元，每月失能生活扶助金也倍增至2萬元（最高100個月）。

小花平台溫馨提醒：

保險規劃愈早開始愈輕鬆，尤其是年輕世代必須及早培養保險保障意識，無論是「保險小白」或是已經擁有第一張保單，都要先了解現階段自己保險的需求在哪，並善用商業保險完善保障防護網，以及早補足風險缺口並規劃個人全面保障。

尤其是正展開全新學習生涯的大一新鮮人，意外保障可謂是首要關鍵，一旦面臨事故，在毫無準備的狀況下，無論是高額的醫療或是照護費用都將是重中之重，甚至可能壓垮一個家庭……，不妨善用商業保險轉嫁風險，照顧自己也保障心愛的家人，同時也緩解事故發生時的巨大壓力。