「保單活化」死錢活用！壽險轉成退休金...4類人最適合

台灣人口持續老化，根據內政部統計，再過3年到了民國114年時，即將正式步入「超高齡社會」，65歲以上的老年人口占比超過20％，也就是每5個人中就有1個是老年人；更甚者，屆時90歲以上老年人的子女也多半超過65歲，形成所謂「年輕老年人」在奉養「老老人」的景況，且未來趨勢更是如此，如果依此發展下去，台灣人口快速老化的現象著實令人憂心呀！

善用保單活化術 補足退休、醫療保障缺口

試問：長壽就等同幸福（長壽＝幸福）？答案是，也不是！怎麼說？舉例來說，面對個人退休金準備不足、自費醫療負擔太高、不健康存活的長照時間過長……等問題，那麼，活得太久就不見得是件好事了（長壽≠好命）。

針對這個疑問，富邦人壽提醒，民眾如果煩惱自己活得太久、退休金不夠用或是值此疫情之際，擔心個人醫療保障不足……，不妨善用壽險「保單活化」最顯而易見的功能：「將死錢活用」，用以補足退休、醫療保障缺口，贏在起跑點上。

那麼，什麼是「保單活化」？又怎麼說「保單活化」將死錢活用？

簡單來說，「保單活化」就是提供保戶一種功能性契約轉換的「選擇權」，要保人可以選擇將原先含有死亡保障的傳統終身壽險（身故保險金），轉換為老年時可能需要的年金險或是醫療險、類長照險等健康險，藉由創造穩定現金流，轉移長壽風險給保險公司。

再進一步了解「保單活化」，自103年8月起，金管會為因應高齡化社會的需求，偕同國內各大保險公司開放功能性保險契約轉換規定及限制，除了前述提到的保單轉換功能外，同時也解決了眼前棘手的長壽3大風險：生活費不夠的財務風險、醫療費不足的健康風險及長期看護需求的照護風險。

保單活化＝退休優化，為長命=好命提供解方

金管會推行「保單活化」政策，國內保險公司也紛紛上行下效，富邦人壽與台北富邦銀行攜手合作並持續響應，在其官方網站上針對「保單活化」一句話就說穿：「面對退休限時批，發現『養兒防老』不可靠，養老資金也不夠，想到老年後的醫療費、照護費、零用錢、出國走走……真是傷腦筋！趕快拿出您的舊保單，金管會推動的保單活化政策揪甘心，手上舊的壽險保單，有機會透過活化有了新選擇！」換言之，「保單活化」＝「退休優化」，為長命=好命提供解方，讓自己享受老有尊嚴、病而無憂的樂齡生活。

至於什麼樣的人適合「保單活化」？富邦人壽建議有4大族群：

族群1、空巢族、頂客族、單身族：對家庭責任及壽險保障的需求減少。 族群2、屆退族：擔心退休生活費不夠用。 族群3、退休族：希望老年生活有穩定的經濟來源，退休後的醫療及養老需求成為最重要的規劃項目。 族群4、高風險族：從事高風險行業或是家族有遺傳病史，不想造成子女財務或是照顧重擔者。

此外，值得一提的是，「保單活化」有這3大優點，報乎你知：

優點1、保費凍齡：依照原保單的投保始期與年齡計算轉換後的保障，保費比起現在年齡新投保便宜。 優點2、回復權益：原則上保單轉換後3年內，可以隨時回復原契約的權利。 優點3、轉換靈活：根據實際需要選擇保單轉換方案，轉出時，可以選擇一張終身壽險保單全數轉換，也可以將部分保價金轉換為一張或是多張的年金險、健康險、長照險；至於轉入時，則可以選擇轉入一張或是選擇轉入多張。

這樣看來，「保單活化」政策確實有不少優點與好處；不過，儘管如此，富邦人壽溫馨提醒保戶，所謂的「保單活化」，簡單來說，就是將死後遺產轉換成「活著時就用得到的資產」，但是囿於活化前後保單提供的保障或是性質都有可能不同，建議保戶應該依照自身的需求性與合適度進行評估，才能發揮最大效益，這樣保單活化才有意義。