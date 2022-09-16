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對帳單被打開⋯存款數字被父母看光 網笑：孝親費尷尬危機

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的銀行對帳單被父母打開，存款數字也被一覽無遺。（本報系資料庫）
網友的銀行對帳單被父母打開，存款數字也被一覽無遺。（本報系資料庫）

銀行對帳單屬於個人隱私，有時個人存款金額不方便供他人查看，有網友發現自己的對帳單被打開，存款數字也被父母一覽無遺，讓他相當崩潰。其他人則笑稱將上演「孝親費尷尬危機」，有人建議他與銀行要求，改寄電子郵件避免尷尬。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日發現自己的銀行對帳單被打開，存款數字被父母一覽無遺，讓他相當無言，他表示，「可能因為這封信被雨淋到了，所以他們把信拆了曬乾，雖然是因為濕了才拆，雖然存款不多，但感覺好差」。

其他網友紛紛留言「這跟小時候沒有攔截到成績單的心情一樣」、「我也是偷偷買平板，結果郵局寄到我阿姨那邊，因為我的戶籍綁阿姨家，直接被發現」、「我也是，我媽會自己拆我所有的信件，包含對帳單、成績單，再來說我是媽媽，本來就該這樣，所以我上個月趕快把對帳單改電子」。

不少人都建議他可以跟銀行要求改寄電子檔，有網友留言「直接去銀行弄成電子信箱就好以後就不會出現你剛的問題」、「可是我的對帳單是直接打到我的電子信箱欸，要不要去跟銀行說一下看看能不能改」。

還有網友開玩笑表示將上演「孝親費尷尬危機」，其他人也搭腔留言「爸媽看完說不用給了」、「看完說要不我給你轉一些」、「看完：你來爸這邊上班吧」、「媽媽突然轉帳5000過來」。

Dcard 孝親 父母

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