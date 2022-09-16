他投資只靠「定存」憂太笨 網友勸安心：是事實但還是贏一堆人

投資理財有相當多種方式，其中定存是風險最低、報酬最低的投資途徑，有網友只依靠定存投資，聽聞友人討論股票、虛擬貨幣、NFT等投資，讓他不禁擔憂「定存是很笨的理財方式嗎？」其他網友認為，雖然股票獲益高，但只要有存錢都是好事，且隨意投資的話虧損風險更高，也有人建議他改買美金，利率更高。

一名網友在PTT發文詢問「定存真的是很笨的理財方式嗎？」他說，自從18歲開始工作後，他只要存滿30到50萬元，就會將存款轉定存，手上留下20萬的現金流，近期打算申請美金定存。

該網友表示，近期聽聞有人討論股票、虛擬貨幣、NFT等投資，讓他擔心只靠定存理財不妥，他說，「我覺得定存很穩，每個月定期存一筆錢進去，也不用擔心什麼風險，公司每年固定加薪，算是變相吃掉一點通膨」。

許多網友都認為定存不算投資，有人留言「還是推薦股票，風險高一點點，收益穩定很多」、「現在存錢利息每年在降，定存還好，活存真的被政策當韭菜割」、「你看自己投資的能力有沒有超過5%啊，不然定存只有1%，真的不會投資也只能放定存了」。

還有網友直言「我買中華電信、台灣大，跟你存一樣的錢，但我領的息比你多」、「出社會到現在一直買ETF，就算今年崩盤還是有4X%報酬」、「基本就是跟通膨打平而已」、「定存利率根本追不上通膨」、「超慢有跟沒有一樣」。

不過也有不少網友認為，有存錢就是好事，有人留言「我會說保守，但不會說笨，現狀台幣放銀行一定不會變少，還是贏一堆投資賠一屁股的」、「比守不住的好多了」、「如果真的很愛定存，也沒在投資，可以去找美金的保險，挑利率高的放」、「比自以為聰明然後賠了一屁股的人好多了」、「股票賠爆之後覺得你贏了」、「不懂就不要碰，因為一堆略懂的人都賠過，只是賠了大多都不會說」。