開學了！老師壓力山大...保險理財三階段看過來

這幾天正值國中小學開學日，相信家長們可以鬆一口氣：「孩子終於要去上課了〜」之前因為疫情的關係，你的生活步調也被打亂了嗎？正好趁著孩子回歸「上學模式」，趕緊調整過來；不過，相對來說，學校老師就備感壓力大，除了要趕上學生的課業進度外，還要同步做好防疫相關措施，身為家長的小編，真心想要對老師們說聲謝謝！時值深秋的9月，又到了一年一度的教師節，在今天「當老師真是不容易」的時代，學生難管、家長難纏……，想要提前祝福全台灣的老師們「教師節快樂！」

在教師節前夕，小花平台保險顧問建議，其實不僅限於教師而已，各行各業都應該懂得善用商業保險轉移意外與疾病風險，在面對未知與不確定時，預先建構完善的保障防護網、提前做好萬全準備，才能讓自己高枕無憂！尤其之前的軍公教人員18％爭議，可能直接面臨：究竟要存多少退休金才足夠？現在戶頭裡的錢足夠讓我退休？……等窘境，「還鐵什麼？碗都要破了！」小花平台保險顧問建議，藉由檢視個人需求、家庭風險承受度及資產配置比例，為自己與家人規劃適切的保險商品，就算政府制度變變變也不用怕！

不同生涯階段的老師們，保險理財課題大不同！

在人生每一個不同階段，保險理財課題大不同，不只是老師而已，每一個職業都一樣。

小編回想起孩子在國小低年級時，當時的班導師是一名初入職場的年輕女老師，以其為例：

【年紀尚輕、經濟條件較不充裕的社會新鮮人】

小花平台保險顧問建議，在這個人生起步階段，可以優先規劃定期壽險、意外傷害險、實支實付型醫療險、癌症險或是整筆給付的重大傷病險等，首要先將基本保障買齊，基於考量如果不幸因為疾病或是意外事故而造成身體的受傷或是死亡，還有一筆保險金可繼續支撐生活；等到手頭預算比較寬鬆後，再依照個人風險承受度選擇適合的工具，逐步達成買房、存退休金等理財計劃。

接著，等到孩子從低年級升上中年級後，當時的班導師換成一名中年的男導師，在一次交談中，知道他是家庭照顧中的「三明治族」，上有長輩、下有小孩，必須扛起照料三代以上的壓力，以其為例：

【進入人生中場，正值人生巔峰的中壯年時期】

小花平台保險顧問建議，在這個人生最精華的階段，許多人正承受著巨大的壓力，特別是針對所謂的「三明治族」，也就是上有父母要照顧、下有子女要扶養，肩負著家庭經濟的重大責任，在個人保障規劃上，可以透過商業年金保險和長期照顧保險等來補足保障缺口；同時，不妨考慮以「高槓桿」壽險規劃做好風險控管，像是善用利變型增額壽險具有保底的功能和增值的機會，讓退休規劃更為完善。

最後，來到即將進入退休的老年階段，這讓小編想起孩子就讀安親班的班主任，孩子都長大離家了，憑恃年輕時的工作經歷和人脈經營，開設補習班再創事業第二春，以其為例：

【樂活or累活？面對變老的退休老年階段】

小花平台保險顧問建議，在人生最後階段，此時除了不太建議過於激進冒險的投資屬性外，同時考量到年紀愈大、體能漸漸變差，手頭如果有閒置或是多餘資金，可以考慮投入穩健獲利的利變型增額終身壽險或是利變型年金險，在長期持有、投資時間拉長之下，可以領取穩定的配息，得到比定存還要高的報酬。切記：距離退休的時間愈長，能創造的複利效果也就愈可觀。