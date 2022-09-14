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怎樣的錢包會招財？「整理錢包」三步驟讓你變有錢

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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曾經在一篇理財文章中看到一段話：「錢包存在的目的是為了方便我們管理金錢，絕不是任何東西都可以存放的萬用倉儲。」說的對啊！有關如何整理錢包，真可說是一門「學問」，先前在小花平台《聰明理財》已有多篇專文深入報導，主要闡述的就是一個觀念：「整理錢包很重要，讓金錢有個舒適的家（錢包）是重要的！」

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隨時幫錢包「減肥」 卡片要放在卡片夾裡

說到整理錢包，小編想到有一個說法可以用來比擬，就像一個專注在自己職場領域的工作好手，通常都會把辦公桌收拾得井然有序、反之則是凌亂無章；一般來說，辦公桌總是一團亂很容易讓人分心，像是東西老是找不到，或是正打算專心工作時，往往被周遭的事物吸引而無法專注投入。

你有多久沒有好好整理一下錢包了，是否已經擁腫到不成包樣，彷彿是得了代謝症候群的「啤酒肚錢包」？小花平台保險顧問建議，除了現金外，其他雜物最好不要放進錢包裡，養成固定整理、整頓的習慣，在一天結束後，把用不到的收據和發票丟掉，盡量幫助錢包「減肥」，「就從這個小地方做起，不讓金錢偷偷溜走！」

做好錢包整理STEP1、還給錢包一個「清爽」的空間

你是否習慣將鈔票、零錢以外的其他物品像是金融卡、信用卡、集點卡、會員卡、掛號證或是購物收據等亂無章法地胡亂塞進錢包裡，在不知不覺中錢包已經變得胖胖了？「過胖的錢包不可愛，也不好放錢喔！」小花平台保險顧問提醒，適合放在錢包裡的卡片，頂多就是金融卡和信用卡而已，其他卡片應該另外放在「卡片的家」卡片夾裡，盡量不要混入錢包內。

這個步驟唯一的重點是，切記在你的錢包裡，不要將金錢和一堆雜物混在一起，以免一不小心掏錢掉了錢而不自知，無疑是一種理財NG行為，可能會讓你很難存到錢。

做好錢包整理STEP2、一定要選一個適合自己的錢包

相信許多人都曾有不慎遺失錢包的經驗，以小編自己為例，為了解燃眉之急，隨意在網路上買了一個自己也沒有很喜歡的錢包，等到使用了一陣子後，有好幾次發現不見了幾個銅板，不知是記錯數字還是沒有放好遺失了……；小花平台保險顧問指出這其中的癥結可能在於錢包與主人「不搭」的關係：「除了實用外，也要投其所好，才能善用自己喜歡的錢包做好金錢管理。」

另一方面，錢包除了有遺失的顧慮外，也需留意錢包也有其使用壽命。一般來說，錢包必須定期汰舊換新，主要原因有兩個：

其一是如果繼續使用破舊磨損的錢包，可能會促使潛意識裡的「貧窮」生根發芽。

其二是在汰舊換新之際，正好可以趁機重新思考自己對金錢的態度。

做好錢包整理STEP3、善用錢包裡的零錢「存小錢變大錢」

說到最後這個步驟，小編也犯了同樣的錯誤，經常覺得錢包裡的零錢太多、太重，想要竭盡所能的盡快花掉，有時還幫自己找了許多理由花掉這些零錢……。如果你也有相同的習慣，小心，你可能無形中浪費了金錢而不自知，自然也就存不了錢！

小花平台保險顧問建議，想要戒掉這種為了把零錢趕快花掉的習慣，不妨換個角度思考，力行「花大鈔存零錢法」：每天身上帶著固定數量的千元大鈔出門，每次結帳先用面額最大的鈔票付錢，再將找回的零錢全部存到小豬撲滿裡，這樣日積月累下來，你會發現自己無形中默默地存了不少錢。

▌原文出處：

你知道錢包要定期汰舊換新？專家教你3 STEP做好錢包管理！

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