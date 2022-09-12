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巴菲特、比爾蓋茲不留遺產給兒女！爸媽正確金錢觀靠3招養成

商業周刊／ 撰文者：邱韞蓁 編譯
股神巴菲特（Warren Buffett）。 美聯社
股神巴菲特（Warren Buffett）。 美聯社

摘要

1. 比爾．蓋茲、巴菲特、紐約前市長彭博等億萬富翁，都決定不將自己的巨額財富留給後代。有人目標是為了貢獻己力給慈善事業，也有人是為了讓兒女了解工作的價值。

2. 富裕家庭如何傳授兒女金錢概念、把資產給他們，是件難事，因為太早給太多錢，恐怕放縱、寵壞他們。

3. 理財、社會學等專家建議，可以鼓勵孩子自小開始承擔經濟責任、在生活各層面習慣都不能享有特權，並儘早開始理財對話，能協助孩子培養正確金錢觀。

當個富二代，真好！當上一代父母很富有，尤其有錢到富比世等級，人生已經沒什麼好擔心了——不用工作，不用通勤，可以一輩子享受度假和沙灘。

然而，真正的有錢人，跟凡夫俗子想的可不一樣！從微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）到股神巴菲特（Warren Buffett），竟然都決定不將自己的巨額財富留給後代。他們其中，有人把錢捐給慈善事業，也有人為了讓兒女了解工作的價值。

以下精選「拿走小孩金湯匙」的5位億萬富翁，以及其背後動機：

一、微軟創辦人蓋茲：教育是最好資產

身價超過千億美元的蓋茲，熱衷慈善與解決社會最緊迫的問題已不是新聞，但今年7月，他竟宣布將把全部資產捐給「比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）」，退出超級富翁之列。

其實，此前他早在訪問中說過：「三位兒女將接受良好教育和一些錢，所以永遠不會沒錢，但，他們將需要走出去，建立自己的事業。」這是因為，讓孩子擁有巨大財富對他們不利，會扭曲他們可能做的任何事情，並阻礙創造自己的道路。

二、股神巴菲特：做自己愛做的事

《華盛頓郵報》2014年報導，巴菲特希望為三位孩子各留下20億美元。但，這跟他坐擁的千億美元資產，根本只是滄海一粟，大約99％的資產都捐贈給慈善機構。

他在1986年說過，「希望為孩子留下的錢，足夠他們覺得可以做到任何事，但又不是因為錢太夠而什麼都不用做。」

《股神巴菲特》一書寫到，巴菲特的兒子霍華（Howard Buffett）以前在奧瑪哈競選郡長時，選民都以為選舉經費必定充裕；結果，父親卻要求他用小寫字體拚寫名字，表示自己是沒錢的巴菲特（編按：without capital有沒資本、非大寫意思）。

鼓勵孩子挑戰自己的目的確實奏效了——長女蘇珊（Susan Buffett）成為了慈善家，霍華是商人、政治家、作家，小兒子彼得（Peter Buffett）則是音樂家兼作曲家。

三、紐約前市長彭博：支持子女改善世界

紐約前市長、彭博新聞社創辦人彭博（Michael Bloomberg）目前擁有近800億美元資產，他希望死前捐出全部財產，多數捐給旗下的彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）。

「你能為孩子做的最好的事，就是『支持那些將為他們和子子孫孫，創造更美好世界的組織』，」他在捐款誓言中如此寫道。彭博的兩個女兒，也在都在該基金會任職。

四、星戰之父盧卡斯：靠教育改善人類生存

《星際大戰》系列的原創者盧卡斯（George Lucas），是好萊塢最富有的人之一，資產達百億美元。然而，他沒把銀河系的功勞傳給四名子女。「我把大部分財富用於改善教育，」他在捐贈誓言中寫道，「這是人類生存的關鍵。」

五、音樂劇之父韋伯：保持工作動力

《貓》、《歌劇魅影》等等百老匯傳奇之作的作曲就是出自安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）之手。被譽為音樂劇之父的他，計畫將12億美元財富留給旨在促進音樂和藝術的社會計畫。

「這跟職業道德有關係；而且我根本不相信繼承而來的錢，」他在數十年前年告訴《每日鏡報》，「我不贊成孩子們突然發現很多錢來了，因為他們就會喪失工作動力。」

三招助有錢爸媽養金錢觀：責任、生活各層面、對話

其實，富一代為了傳授金錢概念、移交資產給兒女，可說是煞費苦心。父母固然擔心子女遇到困難，但太早給太多錢，恐怕放縱、寵壞他們，最後養出不負責任的第二代。

首先，學管零用錢。英國私人銀行Coutts的副董事梅依（Stuart May）建議，可以鼓勵孩子承擔一些經濟責任。

如把零用錢分為三類——消費、儲蓄、慈善用途，不只能協助建立正確價值觀，還允許他們趁機犯錯學習，如此才不會因為經濟上被保護得太好，長大後而對未來有不實際期望。

第二，從小做家事。哥倫比亞大學師範學院名譽教授盧薩爾（Suniya S. Luthar）指出，有錢父母想讓孩子保有正確金錢觀，不只需要從「錢」下手，還有生活各層面習慣，不要為其預先做好所有準備。

例如，要求在家做同齡同儕也在做的家事，長大後，不因家裡錢夠多就只想當接受方，而是自己賺錢，有所產出。

第三，承認自己有錢。紐約新學院（The New School）社會學副教授夏爾曼（Rachel Sherman）指出，藉由對話，讓小孩意識並承認自己的財富特權很重要。

換言之，儘早開始理財對話，而不是一昧的閃避金錢話題，才能加強溝通和金融教育來幫助孩子預作準備。

資料來源：MoneyWiseFinancial PostCNBC

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