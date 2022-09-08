ETF連結基金讓ETF配息「再投資」！ 還少了稅負煩惱

在上一期專欄—《「我是有錢人」迷思674》只想「穩定配息收入」，是投資人不斷落入虧損的最大關鍵（https://fund.udn.com/fund/story/7488/6580097）！中，筆者特別強調「正是因為國人持續執著於『高配息』這個念頭不放，也是筆者認為，投資人會不斷落入虧損（或從另一個角度來說，是沒有賺到應該賺到）的最大關鍵」，同時引述政大教授周冠男所歸納整理的「高配息金融商品4大缺失」，提醒投資人應該要努力戒掉「非配息不買」的錯誤投資迷思。

之後，有讀者寫信給筆者表示，儘管他也想將ETF的配息「再投資」，但讓他非常困擾的就是：就算是不強調配息的0050，每年一樣會有配息產生。而且，這些配息還會衍生與股利、健保補充保費相關的稅負問題。因此他很想知道，有沒有解決的方法？

這讓筆者想到，在學校教財務管理的周冠男教授，就提到了一個他自己也在投資，但國內投資人卻很少聽過的標的—ETF連結型基金。它不但可以解決這位讀者的問題，也能提供給一般投資人參考。

話說這ETF連結基金，並非是台灣首創。早年在歐美地區，就已經有ETF連結基金（ETF Feeder Fund）的出現；至於亞洲地區，中國大陸早在2009年，就開始發行連結基金；泰國則是在2016年，由政府開放發行連結基金。只是，各地的連結基金型態，以及連結標的有所不同。

而國內的金管會，是在2018年10月17日所公佈的函令中，明定證券投資信託事業「得募集發行ETF連結基金」，以及相關規範。而目前主管機關同意投信業，募集、發行的ETF連結基金，主要是以國內成分證券ETF為限，且基金淨資產價值的90%以上，都應該投資於該ETF。

就以目前唯一發行ETF連結基金的元大投信為例，其已經發行的元大台灣50 ETF（0050），得以發行ETF連結基金—元大台灣卓越50 ETFETF連結基金，基金必須有90%以上的資產，都投資在元大台灣50 ETF（0050）上。

圖、ETF連結基金架構圖：

資料來源：元大投信

其實早在2019年4月30日時，主管機關就已公告：凡是符合主管機關所定條件的國內投信業者，都可以發行台股ETF以外的連結基金。但是，將完全視投信業者，是否取得「躍進計畫（金管會在2015年，發佈證券投資信託事業鼓勵措施，也就是所謂的「鼓勵投信躍進計畫」，該計畫是以鼓勵的方式，導引投信事業提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模，並朝向國際化發展。只要是符合「基本必要條件」的投信業者，如果能進一步在「投研能力」、「國際佈局」、及「人才培育」等三方面，有具體積效貢獻，並符合計畫所訂標準，金管會對其辦理相關業務，將給予優惠措施）」的資格而定。

此外更在2021年，進一步修正放寬「鼓勵投信躍進計畫」，以提高投信事業參與意願。為促使中小型投信業者積極參與，提升我國資產管理事業競爭力，便再度修正躍進計畫。除原有計畫內容外，增訂中小型投信業者，一旦符合放寬後評估指標標準及面向數，就可取得基本優惠措施，包括得向金管會，申請核准募集投資種類、範圍，以及比率不受現行相關規定限制的基金，並且得申請募集ETF連結基金且所投資的主基金，可不以國內成分證券ETF為限，以利中小型投信業者發展具利基性的創新基金，希望有助於基金產品多元化，以便滿足國內投資人的需求。

但是，後來為何都沒有其他投信，再發行這種ETF連結基金？根據業者的猜想是：一般說來，通常要有足夠知名度的ETF，再發行這種連結基金，比較容易投資人推廣。當然，也不排除未來也會有同業，跟進發行這種ETF連結基金。

在了解ETF連結基金的過往歷史之後，投資人比較關心的是：購買這種連結基金，與它所連結的ETF，到底有何差別？簡單來說，過去，投資人需要透過證券商，開立證券帳戶並交易。

但在ETF連結基金開放之後，習慣與銀行往來的銀行族/定存族，或是與投信業往來的基金族，只要透過銀行或投信，也一樣可以透過ETF連結基金，將指數化商品納入個人資產配置組合之中。

也就是說，在ETF連結基金問世之後，投資人不只可以透過證券商投資（買賣）ETF，也可以透過銀行或投信，購買ETF連結基金，一樣達到買賣ETF的目的。

表一、ETF連結基金，及其追蹤標的指數：

資料來源：元大投信

由於ETF連結基金，其本質與一般共同基金相同。因此，ETF連結基金的投資人在申購與贖回的模式，以及相關申購、贖回的流程，都會與共同基金相同（請見下表二）。

表二、直接投資ETF，與購買ETF連結基金的比較：

註：請見下表三

資料來源：元大投信

儘管兩者在購買管道、申購時間，以及費用上略有不同，但對於投資人來說，ETF連結基金與其所連結ETF間，最大且明顯的差異（優勢）就是以下兩點：

一、投資門檻可以再降低： ETF在股票市場，多是以「一張」為單位。所以，假設投資人要直接買一張ETF，以9月2日的收盤價（113.90元）為例，投資人至少要準備11萬多元的資金。但是，ETF連結基金的單筆入手門檻，則可以低到1萬元。

假設是透過定期定額投資，ETF連結基金的門檻，更可以降到每次3000元。當然，目前證券商也有開放定期定額購買ETF，只不過，投資人仍有少許不便之處。

舉例來說，在證券商每月定期定額扣款3000元，會買到3000元等值的ETF零股，但在賣出時，投資人必須自行掛單賣出零股。且零股交易時間，只限於營業日的下午1點半，到2點半之間，可交易時間相對較短。再加上零股交易不熱絡，無論買方或賣方都不好成交（通常賣方在價格上較為吃虧）。

還有一點，零股交易有最低手續費限制。假設投資人只買1000元，交易成本就會因此而拉高。與此相比，ETF連結基金既沒有「最低手續費」的問題，且由於贖回時，賣回給銀行或投信的是單位數，所以，也不會有「不易成交」的問題。

二、選擇「不配息」，可有一定節稅效果： 單純投資ETF，當ETF有配息時，投資人是沒有選擇「不配息」的權利。之前筆者曾經再三提過：投資人若要享有時間複利的效果，一定要選擇不配息，並將配息再投入，才能讓資產快速成長。

當然，有沒有配息的選擇權，並不只是「享有更高資本利得」的問題，還牽涉到相關稅負方面的成本。原則上來說，可自由選擇不配息的方式，可以幫助所得稅率超過30%、40%的高資產族群，達到合法節稅的目標。這是因為ETF連結基金的投資人，可以選擇「不配息」級別，而在「沒有配息」、「沒有股利所得」的前提下，就能解決股利所得課稅的問題。

表三、股利所得課稅新制：

資料來源：元大投信整理

事實上，這裡所說的「稅負成本」，還不只是個人綜所稅的部分。因為目前，只要個人有薪資以外的所得或收入（單筆股利收入超過2萬元）時，依法都還要再繳交一筆稅率為2.11%的健保補充保費。

舉例來說，0050在今（2022）年7月18日配1.8元現金股利。由於1張ETF（1000股）可以配1800元，等於投資人擁有超過11張（超過2萬元），就得扣繳健保補充保費。