誰說獨子一定分到老爸遺產？逆子說「這句話」結果芭比Q了

新聞案例 — 讓不孝子一毛錢也分不到

住在桃園的一名曾姓男子，他是家中獨子，雖有姊妹，但無其他兄弟，大學畢業後沒有出去找工作，反而染上酗酒和賭博的惡習，不斷向家中老父親討錢，還多次咒罵父親「要把你氣死」、「早點去死」、「你死了財產都是我的」，父親生病也不帶他去看醫生，自認父親死後財產都將會是他的，咒罵父親早點死。

父親一怒之下立下遺囑，表示將來死後遺產不給兒子繼承，臨終還一再囑咐太太和家人「不要違背遺願」，他去世後留下數千萬元房地產，曾姓男子雖一再爭取，但母親主張他不孝、侮辱父親，於是遵從父親遺願，不讓他繼承。

法院最後判決，曾姓男子沒有繼承權，遺產全部由母親和曾姓男子的姊妹繼承。

法律視角 — 喪失繼承權的兩大要件

前文案例，主要牽涉到《民法》第1145條第1項第5款：「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。」的適用問題，依照這一條款的規定，喪失繼承權的要件有二：

1. 繼承人對被繼承人有重大之虐待或侮辱。 2. 須被繼承人表示繼承人不得繼承。

對被繼承人「侮辱」，是指對被繼承人的人格有毀損的意思，至於是否為「重大」的侮辱，須依客觀的社會觀念衡量，必須考量當事人的教育程度、社會地位、社會倫理觀念等，視具體個案決定，也不是只憑被繼承人的主觀認定，否則如果被繼承人因為一點小事，或因為被繼承人主觀的好惡，就要剝奪繼承人的繼承權，除了會讓特留分的規定形同虛設，對繼承人來說，可能也會不公平。

《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》。圖／采實文化提供

另外，條文中的「表示」，除了被繼承人有作成遺囑、寫在遺囑內容中，法律並沒有規定一定要用書面或何種形式表達，也無須對特定人表示，所以實務上如果有任何證據（例如：錄音、錄影或人證），可以證明被繼承人確實有表示過繼承人不得繼承的話，就可以符合「表示」這個要件，不一定要寫在遺囑裡才算。

回到前文案例，曾姓男子在父親生前多次咒罵父親「要把你氣死」、「早點去死」、「你死了財產都是我的」，父親生病也不帶他去看醫生，大罵父親早點死，法官認為已經屬於「有重大之侮辱」，所以判定曾姓男子喪失繼承權，因此他無法繼承父親過世後留下來的任何遺產，甚至連特留分也沒有。

(本文摘錄自《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)