我的遺產我決定？陳松勇想把遺產給外籍看護 結局超展開

新聞案例 — 金馬影帝的遺產分配

金馬影帝陳松勇演出過許多膾炙人口的戲劇，因為他一生未婚無子女，晚年生活多倚賴印尼籍看護Y照應，有媒體形容陳松勇對看護Y視如己出，兩人關係情同父女，還曾透露要將遺產留給她，看護Y也都稱呼陳松勇為「爸爸」。

不過，根據媒體報導，陳松勇於2021年過世時，他的法定繼承人，也就是兩位弟弟，似乎一度對陳松勇遺產分配有不同想法。所幸後來經過協調，陳松勇的兩位弟弟，以及印尼籍看護Y均有分得陳松勇的遺產。

法律視角 — 透過遺贈，讓非繼承人獲得遺產

前文案例中，由於陳松勇未婚，無子女，父母也已經過世，依照前文介紹的繼承順序，是由第三順位的兄弟姊妹繼承他的遺產。陳松勇有兩位弟弟，如果沒有特殊原因導致不得繼承，兩位弟弟都是陳松勇的法定繼承人。

依照《民法》第1141條規定，同一順位的繼承人有數人時，原則上按人數平均計算。前文案例中，陳松勇的兩位弟弟各可以獲得二分之一的遺產，這就是所謂「應繼分」，也就是繼承人應當可以繼承的比例。

《民法》對於應繼分有一些特別的規定，對配偶有比較多的保障，舉例來說，如果配偶與子女共同繼承，是按人數平均計算他們可以得到的應繼分；如果被繼承人無子女，形成配偶與被繼承人的父母或兄弟姊妹共同繼承，那麼配偶的應繼分是遺產的二分之一，剩下二分之一再由被繼承人的父母或是兄弟姊妹按人數平均計算。

不是繼承人，也是可以獲得被繼承人的遺產。最常見的是透過遺囑，將自己的財產分配給繼承人以外的第三人。像是前文案例中的看護Y，據了解，正是陳松勇透過遺囑，將財產分配給她，這在《民法》上稱作「遺贈」，也就是透過遺囑贈與財產，讓不是繼承人的人也可以獲得遺產。

如果被繼承人透過遺囑將自己的財產「全部」遺贈給繼承人以外的第三人，將會侵害繼承人受《民法》保障的特留分，此時繼承人可以對受遺贈人主張「扣減」，將自己的特留分要回來。

《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》。圖／采實文化提供

所謂特留分，是指《民法》對繼承人所能繼承的數額，定下最低的保障比例，例如配偶、直系血親卑親屬、父母的特留分，是他們應繼分的二分之一。以前文案例而言，陳松勇兩位弟弟各自的特留分比例就是他們應繼分（二分之一）的三分之一，也就是陳松勇全部遺產的六分之一。如果陳松勇透過遺囑，將自己全部的財產都遺贈給繼承人以外的第三人，他的兩位弟弟就可以對受遺贈人主張扣減，獲得特留分。

(本文摘錄自《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)