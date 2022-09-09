聽新聞
test
0:00 / 0:00

我的遺產我決定？陳松勇想把遺產給外籍看護 結局超展開

采實文化／ 文‧李志正
圖為2019年陳松勇公開亮相畫面。記者曾吉松攝影／報系資料照
圖為2019年陳松勇公開亮相畫面。記者曾吉松攝影／報系資料照

新聞案例 — 金馬影帝的遺產分配

金馬影帝陳松勇演出過許多膾炙人口的戲劇，因為他一生未婚無子女，晚年生活多倚賴印尼籍看護Y照應，有媒體形容陳松勇對看護Y視如己出，兩人關係情同父女，還曾透露要將遺產留給她，看護Y也都稱呼陳松勇為「爸爸」。

不過，根據媒體報導，陳松勇於2021年過世時，他的法定繼承人，也就是兩位弟弟，似乎一度對陳松勇遺產分配有不同想法。所幸後來經過協調，陳松勇的兩位弟弟，以及印尼籍看護Y均有分得陳松勇的遺產。

法律視角 — 透過遺贈，讓非繼承人獲得遺產

前文案例中，由於陳松勇未婚，無子女，父母也已經過世，依照前文介紹的繼承順序，是由第三順位的兄弟姊妹繼承他的遺產。陳松勇有兩位弟弟，如果沒有特殊原因導致不得繼承，兩位弟弟都是陳松勇的法定繼承人。

依照《民法》第1141條規定，同一順位的繼承人有數人時，原則上按人數平均計算。前文案例中，陳松勇的兩位弟弟各可以獲得二分之一的遺產，這就是所謂「應繼分」，也就是繼承人應當可以繼承的比例。

《民法》對於應繼分有一些特別的規定，對配偶有比較多的保障，舉例來說，如果配偶與子女共同繼承，是按人數平均計算他們可以得到的應繼分；如果被繼承人無子女，形成配偶與被繼承人的父母或兄弟姊妹共同繼承，那麼配偶的應繼分是遺產的二分之一，剩下二分之一再由被繼承人的父母或是兄弟姊妹按人數平均計算。

不是繼承人，也是可以獲得被繼承人的遺產。最常見的是透過遺囑，將自己的財產分配給繼承人以外的第三人。像是前文案例中的看護Y，據了解，正是陳松勇透過遺囑，將財產分配給她，這在《民法》上稱作「遺贈」，也就是透過遺囑贈與財產，讓不是繼承人的人也可以獲得遺產。

如果被繼承人透過遺囑將自己的財產「全部」遺贈給繼承人以外的第三人，將會侵害繼承人受《民法》保障的特留分，此時繼承人可以對受遺贈人主張「扣減」，將自己的特留分要回來。

《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》。圖／采實文化提供
《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》。圖／采實文化提供

所謂特留分，是指《民法》對繼承人所能繼承的數額，定下最低的保障比例，例如配偶、直系血親卑親屬、父母的特留分，是他們應繼分的二分之一。以前文案例而言，陳松勇兩位弟弟各自的特留分比例就是他們應繼分（二分之一）的三分之一，也就是陳松勇全部遺產的六分之一。如果陳松勇透過遺囑，將自己全部的財產都遺贈給繼承人以外的第三人，他的兩位弟弟就可以對受遺贈人主張扣減，獲得特留分。

(本文摘錄自《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

遺產 外籍看護

延伸閱讀

不想背父債兒拋棄繼承...意外發現另有遺產...他問還能反悔嗎？

00後老闆「代盡孝」 中秋扣員工薪水50%進父母帳戶

家境不好吃不起海鮮、但可學芭蕾？楊丞琳事件的父母逆風觀點

多次犯案！女看護行竊賣場2萬5千元商品 辯稱「忘記包包有東西」

相關新聞

我的遺產我決定？陳松勇想把遺產給外籍看護 結局超展開

金馬影帝陳松勇還曾透露要將遺產留給看護，看護Y也都稱呼陳松勇為「爸爸」。不過，根據媒體報導，陳松勇於2021年過世時，他的法定繼承人，也就是兩位弟弟，似乎一度對陳松勇遺產分配有不同想法。所幸後來經過協調，陳松勇的兩位弟弟，以及印尼籍看護Y均有分得陳松勇的遺產。

ETF連結基金讓ETF配息「再投資」！ 還少了稅負煩惱

有讀者寫信給筆者表示，儘管他也想將ETF的配息「再投資」，但讓他非常困擾的就是：就算是不強調配息的0050，每年一樣會有配息產生。而且，這些配息還會衍生與股利、健保補充保費相關的稅負問題。因此他很想知道，有沒有解決的方法？

升息不影響利息支出 法人：新加坡REITs可穩健布局

在美國與全球主要央行開啟升息循環影響下，一般民眾持有不動產的借貸成本上升。然而，不少國家陸續開放邊境選擇與疫情共存，讓海...

不想背父債兒拋棄繼承...意外發現另有遺產...他問還能反悔嗎？

一名住在基隆的李姓男子，父親是一名印尼華僑，來台結婚後僅育有獨子李男，李男平常鮮少與父親連絡，2019年5月，他才從舅舅口中得知，父親已經過世且留有巨額負債，因為擔心要替父親還債，或背上負債務官司，所以他馬上到法院辦理了拋棄繼承。

央行調升存準率效果浮現 台灣貨幣基金轉向短票市場

中央銀行將在9月22日召開第三季理監事會，一般認為央行將繼續升息。央行3月升息1碼（0.25個百分點），6月再升息半碼，並搭配調升存款準備率1碼的「組合拳」，以降低貨幣數量的流動性，限縮金融機構信用擴張的能力，推出「價量並行」的緊縮措施。投信業者說，升息加上存準率提高下，市場資金緊縮效果已逐漸浮現，在追求收益率考量下，台灣貨幣基金轉向短票市場，近期吸引資金大幅進駐。

不買星巴克、不訂Netflix...專家說理財很簡單？「這件事」才是關鍵

個人理財專家的許多建議，都會給人「何不食肉糜」的感覺。對許多人來說，光是下定決心存錢，就已經是整個過程中最困難的了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。