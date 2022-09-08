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不想背父債兒拋棄繼承...意外發現另有遺產...他問還能反悔嗎？

采實文化／ 文‧李志正
基隆男子父親過世且留有巨額負債，他選擇拋棄繼承，但之後卻發現父親另有500萬元遺產，他卻無法繼承了。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
基隆男子父親過世且留有巨額負債，他選擇拋棄繼承，但之後卻發現父親另有500萬元遺產，他卻無法繼承了。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

新聞案例 — 以為只有債務而拋棄繼承

一名住在基隆的李姓男子，父親是一名印尼華僑，來台結婚後僅育有獨子李男，李男平常鮮少與父親連絡，2019年5月，他才從舅舅口中得知，父親已經過世且留有巨額負債，因為擔心要替父親還債，或背上負債務官司，所以他馬上到法院辦理了拋棄繼承。

豈料六天後，父親的委任律師卻上門告知他，李父在台北南港、基隆都擁有千萬房產，扣除債務後至少還有500萬元遺產，聽完後李男立刻趕到法院聲請撤回拋棄繼承，但已經來不及了，最後李父遺產500萬元將由遠在印尼、從未來過台灣的叔叔繼承。

法律視角 — 辦理前想清楚，辦理後無法撤回

「拋棄繼承」是指繼承開始後，依法有繼承權的人，依法定方式做出否認繼承效力的意思表示，也就是說，應該繼承的人，具狀向法院表示，不要繼承被繼承人遺留財產上的一切權利及義務，包含全部財產、債權及債務。如果確定被繼承人的負債大於資產，建議可以直接辦理拋棄繼承。

《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》。圖／采實文化提供
《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》。圖／采實文化提供

因為拋棄繼承是無相對人的單獨行為，所以繼承人只要以書面向法院提出拋棄繼承的意思表示，即產生拋棄繼承的效力，並溯及至繼承開始時其應繼分的歸屬確定，也就是被繼承人死亡時，拋棄人就不是繼承人，不繼承被繼承人的任何權利義務。如果繼承人事後反悔，再具狀撤回拋棄繼承之意思表示，也不會產生撤回的效力。

所以繼承人在辦理拋棄繼承手續前，千萬要想清楚，而且要調查清楚被繼承人的財產與負債狀況，不要辦完拋棄繼承才後悔，恐怕就來不及了。

實務上曾發生，辦完拋棄繼承後，才發現被繼承人有自己不知道的遺產存在，那時候想要再撤回拋棄繼承，就不可能了，只能看著遺產讓下一順位的繼承人繼承，空留遺憾。

(本文摘錄自《人生理財的失落環節──遺產：為人父母與子女都該超前部署的財務課題》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

債務 遺產

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