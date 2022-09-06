單身更要顧自己！4招投保攻略 花小錢買大保障

隨著現代人自我意識提升，加上不婚、不生的比例日益增加，近來許多國內外劇集都以此為題，討論有關單身男女的生活、愛情、親情（家庭）及工作等，每每收到不錯的反饋與回應；前陣子小編在網路上看到一部陸劇，光是看劇名就挺吸引人的：《我憑本事單身》，令人不禁好奇，究竟是憑什麼本事單身？現代人為什麼愈來愈喜歡單身了？看到這裡，相信讀者不難看出小編想要與大家分享的重點：隨著現代人自我意識抬頭、不婚不生的單身人口愈來愈多，相關討論議題也備受矚目，本周小花平台《樂活單身》專文即以此話題切入，與讀者一起深入探討現代單身男女最強投保攻略：聰明投保，更有保障也更划算！

現代女性自我意識提高 單身未婚占比高達5成

台灣單身人口愈來愈多，根據內政部最新統計數據指出，國人35至54歲的單身人口已近4成左右，其中單身女性的成長比例值得關注、女性未婚占比高達5成左右，在在顯示了現代女性自我意識提高，不再存有中國人傳統家庭觀念，視走入婚姻、走入家庭為人生必經的階段。

此外，再進一步探討，新時代女性財政獨立，和以往「男主外，女主內」的傳統觀念有很大差別，尤其隨著時代進步及性別平等，男女的收入差距也愈來愈接近，女性的工作收入不見得比男性低，也就是「她們」經濟無虞也無需依附他人，即使獨身一人也能過得很精彩。

不過，這其中也反映了一個很現實的問題：隨著年齡漸長，因為身體衰老連帶衍生的意外、疾病等風險可能隨時到來，可說是防不勝防，不免擔心單身的自己成為家人的負擔，希望提前透過保險規劃，建構未來健康＋財富兼有的理想生活，為自己創造更多選擇和底氣。

掌握4大投保攻略：聰明投保、把錢花在刀口上

說到單身女性該如何透過保險規劃打造人生補帖？小花平台保險顧問提出4大投保攻略，教妳聰明投保、把錢花在刀口上：

其中，值得一提的是，癌症已連續40年高居國人10大死因之冠，光是去（110）年台灣就有5.1萬人因為癌症死亡，平均每10分10秒就有1人死於癌症。

日前國內資深藝人余天和李亞萍的愛女余苑綺因為直腸癌逝，再加上先前《超級偶像》冠軍歌手朱俐靜因為乳癌病逝，呼應了統計數據：國內女性癌症發生率前3大分別為肺癌、乳癌及結腸直腸癌；同時，就如李亞萍在媒體面前所說的，余苑綺的化療和手術費粗估約已新台幣6、700萬元……，癌症在治療過程中，往往面臨龐大費用支出，此時意外失能加上醫療的保險正好派上用場。

除此之外，小花平台保險顧問並特別提醒，時下黃金單身女性非常懂得安排自己工作以外的閒暇時間，既充實又不會感到無聊，不過有時也難免遇到意外傷害事故，建議透過意外傷害險的規劃，針對非由疾病引起的外來突發事故所致傷害及其所致殘廢或是死亡的損失，另外也有意外傷害骨折及關節脫臼切開術傷害險可以選擇。