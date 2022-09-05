退休前遇到熊市 怎麼做才能讓錢夠用30年？專家教戰3招
摘要
1. 股市低迷、通膨高漲，對退休族或準備退休的人肯定不是好消息，但只要謹慎管理投資組合，那些過去在更糟糕時候退休的人也依舊安然度過。
2. 專家建議退休族三招抗熊市：調整4%法則控支出、謹慎增加投資、善用其他工具。
想退休了，準備把辛苦一輩子的積蓄投入股市當起存股族，靠投資收入安享晚年——偏偏遇到熊市來襲，該怎麼辦？
經濟學家一般會告訴你，熊市可能是對退休族的投資組合最壞的消息：你所準備的退休積蓄在一開始最多，若此時投入股市也會虧最多。
美國亞馬遜退休計畫類暢銷書《退休計劃指南》（Retirement Planning Guidebook）作者普福教授（Wade Pfau）接受《華爾街日報》訪問時說，退休族或此時準備退休的人不必太過擔心，只要遵守幾條原則，那些在最糟糕時候（註：尤其指美國1960年代，那時美國接連遭遇熊市）退休的人，依舊有足夠的錢安然度過30年。
「頭五年是最關鍵的時期，它將決定你的退休生活可不可持續」普福說，他給出三條應對熊市的退休投資策略：
一、市場下跌時減少支出，適當下調4%法則
要控制退休的生活開銷，必須先認識「4%法則」。這4%的算法來源是，如果每年只從退休帳戶的投資組合中領出（股票賣掉變現）4%作為生活費，理論上，這筆錢可以每年一直領下去。這條法則也經常被用來計算——要存多少錢，才算財富自由。
為了應對通膨，這條法則也建議算上通膨率，例如若某年通膨為2%，那當年提領的生活費也可以增加2%。
普福表示，越是在熊市越是該遵守4%法則。此外，當市場持續下跌時，應該要放棄通膨的調整，甚至稍微下調提領的比例，例如改成3.8%，「細微的改變開銷，對整個組合可以有巨大的效果」。
二、逐漸增加投資股市的比重，最能保障資產
市場的波動誰都難以預測，根據普福的研究，退休族最好的投資策略是先只放約20%到30%資金到股市中，然後再逐步增加到50%到70%；在遵守4%法則的前提下，這種做法能夠在退休的30年內保有最高的獲利。
相較下，如果一開始就在股市中投入60%的資金，然後再逐步減少到30%，那在28年內就會耗完所有資金。
第一種做法較能從長期角度保護退休族的資產，第二種做法——通常也是一般人的選擇——在股市大好時也許適用，但那可遇不可求。
三、保險、房產不同工具靈活運用
當股市下跌時，不該急著認損，緊急賣出股票套現。一份先鋒領航（Vanguard）的研究指出，若一名採取股債各半投資組合的退休族，急著在熊市時提領股票，那會比不那麼做的人多約三成機率提前用完退休資金。
普福建議，比較好的選項是如果有買壽險等保險產品，可以考慮提前領回用來支付生活費。
或是採用「反向房屋抵押貸款」（reverse mortgage line-of-credit），也就是台灣俗稱的「以房養老貸款」，指將房屋抵押給銀行換取生活費，借款人無需還款，但到期後（死亡或入住安養機構）房屋也會被賣給銀行。銀行願意給多少錢取決於房產的價值，若有能力還款，借款人也是可以解約拿回房子所有權。
普福也提醒，這些替代做法各有優缺，例如需支付額外的高額手續費，所以必須謹慎權衡。
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