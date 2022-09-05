大家對年底股市悲觀 他求問現在「該存股還是買美金定存」？

投資方法百百種，掌握自己適合的投資方式，更容易增加自己荷包的厚度。有網友在PTT詢問，以目前趨勢觀察，對於年底股市普遍悲觀，目前應存股或買美金定存，哪個方式較佳？網友紛紛持不同意見。

原PO表示，目前手上有一筆資金，原本打算找時機進場存股，預計是2886、0050、ETF（00878/00629/006208）分散買入，但越觀望越發覺大家對年底，甚至明年初的股市普遍悲觀，進場風險似乎比較高。

原PO請益近期兩種方向表示，方向一：先留台幣觀望，找時機分批進場買0050+ETF，目標還是長期持有領股利。或是方向二：改買美金，先定存個3~6個月，明年初再來看股市。不過問題目前美金已漲到30.6塊才買會不會太晚呢？

有網友針對存股紛紛表示，「存股就是要趁便宜的時候買」、「緩跌或大家開始觀望氣氛濃厚時，就可以各階段分批買一點，不用急」、「台積只要不行整個台股都會衰」、「美股可以，台股看衰」、「如果不看好台積電的未來，那買00878就可以了」。

另有網友對於美金定存表示，「想先避險為主，就美金」、「不敢買，那乾脆定存美金，不要買股票」、「先存美金，等台幣貶完，再換回來存股」、「先存美金，股市會再有低點」、「保守一部份資金買美金定存」。