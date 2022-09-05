快訊

影像曝光！北市松山區發生當街性侵案 夜歸女遭問路男強壓動手

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

憂半導體大戰或已輸台 韓智庫曝台灣領先原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問「2千萬房產賣掉轉投資好嗎」 自稱有15年投資經驗遭質疑

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友考慮想賣房後資金轉為投資，以賺取更多財富。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
有網友考慮想賣房後資金轉為投資，以賺取更多財富。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

投資理財必有風險，不過若能抓緊時機，適當投資，有可能為自己的生活增添額外的財富。有網友詢問，自身有15年的投資經驗，手上有一間價值至少2000萬的房子，且無房貸，他思考是否應該把房產賣掉，再把金額轉往投資進而獲取更多財富。不過網友們紛紛質疑表示，「擁有15年投資經驗需要上來問鄉民嗎？」

有網友在PTT發文表示，自身在展場工作，無固定收入，投資具有15年的經驗，2008等美股三次大跌等都經歷過。現在手上有最低價2000萬的房子，是家人贈與、無房貸。

他補充，房子若賣了就打算租房，目前手上只有100萬，工作以接案為主，沒有固定收入，想貸款500萬投資也很困難，所以不考慮房屋增貸，但因為對投資有興趣，就詢問網友「請問我要賣房子嗎？」

有網友建議，「認真回，賣掉2000萬房換鄉下千萬房加千萬現金」、「可以，快賣，2000萬全投資0050和00878各半，一年股息隨便也有80萬」、「SG開直播賺的比股票賺的多」、「別傻了，房子留著」、「千萬不要，股票不是投資就一定能賺錢的」、「身邊真的有些神人學長這樣做，但有這個能力且有意願的不可能上來PTT問鄉民」。

不少網友質疑表示，「你有十年（以上）投資經驗，但手上卻只有100萬嗎？」、「沒工作、有2000萬房子，這樣貸不到500萬嗎？」、「有實力的人不會上來問，問就是韭菜」、「投資有10年經驗，但只有100萬可用」、「幻想文」、「希望你是反串啦，家人買的房子請不要亂搞好嗎」。

理財 PTT

延伸閱讀

阿堂鹹粥又漲「每碗260元」！網友狂刷負評 老闆曝漲價原因

好市多見「圓形健身車」 價格曝光網嚇傻：買下去就瘦了

中秋節限定！夾娃娃機驚見「1物」 網超懷疑：能夾起來嗎？

路口驚見窈窕正妹「尋奶啓事」 女童困惑：照片怎麼不是阿嬤

相關新聞

他問「2千萬房產賣掉轉投資好嗎」 自稱有15年投資經驗遭質疑

投資理財必有風險，不過若能抓緊時機，適當投資，有可能為自己的生活增添額外的財富。有網友詢問，自身有15年投資經驗，手上有一間價值至少2000萬的房子，且無房貸，他思考是否應該把房產賣掉，再把賺取的金額轉往投資，進而獲取更多財富。不過網友則紛紛質疑表示，「擁有15年投資經驗需要上來問鄉民嗎？」

美國房市危機再現？小心！泡沫規模恐大於15年前

聯準會持續積極升息後股市急跌，就連房市也因房貸利率急升而開始降溫，當陸續出現房貸機構聲請破產後，市場也開始擔心，類似2008年金融海嘯的次貸危機會否再度重演。

高宣告利率掀起「利變型保單之亂」！金管會：購買前留意4風險

近來國內保險市場發生了很大的變化，由於利變型保單的「宣告利率」不一，現售保單比停售保單要高，金管會祭出近年最大規模保單停售處分，重罰踩到「未公平待客」監理紅線、多達13家保險業者共21張保單遭勒令下架，掀起所謂的「利變型保單之亂」！

父親教他將心比心...晶華潘思亮憶「拆船大王」潘孝銳

潘思亮一直牢記著父親說的一段話，時常提醒自己將心比心，利人利己。 每年，他都會以台北晶華創辦人身分出席春酒，為員工加油打氣，他生前最後一次參加春酒，席間突然轉頭對我說：「我人老了，只能開支票，反觀你能透過經營（晶華），去影響與幫助別人，比我開支票更有意義。」

買股票賺還是賠？別讓「結果論」搞砸你下一次決策！

多數人會根據結果的好壞，對為何買進股票的細節有不同的解釋。如果結果是好的，很有可能以正面角度詮釋決定投資的細節，但是如果公司最後失敗，得到的糟糕結果可能會讓你用不同的角度看待同樣的細節。

別再迷信高配息！專家曝：那就是不斷虧損最大關鍵

儘管筆者之前寫過不少文章，大談高配息金融商品對理財大眾的「不利」與「危害」，但是三不五時，仍然會不斷被讀者詢問「各種高配息商品能否投資」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。