他問「2千萬房產賣掉轉投資好嗎」 自稱有15年投資經驗遭質疑

投資理財必有風險，不過若能抓緊時機，適當投資，有可能為自己的生活增添額外的財富。有網友詢問，自身有15年的投資經驗，手上有一間價值至少2000萬的房子，且無房貸，他思考是否應該把房產賣掉，再把金額轉往投資進而獲取更多財富。不過網友們紛紛質疑表示，「擁有15年投資經驗需要上來問鄉民嗎？」

有網友在PTT發文表示，自身在展場工作，無固定收入，投資具有15年的經驗，2008等美股三次大跌等都經歷過。現在手上有最低價2000萬的房子，是家人贈與、無房貸。

他補充，房子若賣了就打算租房，目前手上只有100萬，工作以接案為主，沒有固定收入，想貸款500萬投資也很困難，所以不考慮房屋增貸，但因為對投資有興趣，就詢問網友「請問我要賣房子嗎？」

有網友建議，「認真回，賣掉2000萬房換鄉下千萬房加千萬現金」、「可以，快賣，2000萬全投資0050和00878各半，一年股息隨便也有80萬」、「SG開直播賺的比股票賺的多」、「別傻了，房子留著」、「千萬不要，股票不是投資就一定能賺錢的」、「身邊真的有些神人學長這樣做，但有這個能力且有意願的不可能上來PTT問鄉民」。

不少網友質疑表示，「你有十年（以上）投資經驗，但手上卻只有100萬嗎？」、「沒工作、有2000萬房子，這樣貸不到500萬嗎？」、「有實力的人不會上來問，問就是韭菜」、「投資有10年經驗，但只有100萬可用」、「幻想文」、「希望你是反串啦，家人買的房子請不要亂搞好嗎」。