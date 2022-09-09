「風險、時間、個性」你還會活多久？決定你的投資行為

撰寫本書之際，我也即將進入39歲，請容我悼念逝去的30歲年代。根據社會安全制度的精算表，與我同齡的人平均會活到79歲。如果從樂觀的角度來看，我的壽命高於平均值，意思是我還有大約40幾年，來替餘生的財務做好準備。

在接下來的40至50年間，我預計會經歷至少十次的熊市，其中五六次會造成股市崩盤，這段期間大概至少也會有七八次不景氣，或許更多也說不定。

我可以對上述數字打包票嗎？沒有人能對市場或經濟打包票，但倒是可以以歷史為借鏡。1970至2019年的50年間，有過7次不景氣、10次熊市和4次大崩盤，在美國股票市場造成的損失超過30％。1920至1969年的50年間，發生過11次不景氣、15次熊市和8次大崩盤，為美國股市帶來超過30％的損失。

熊市、慘烈的崩盤和不景氣，對投資人來說是人生的現實，我們在這個制度下儲蓄和投資，而這些是制度的特點，並不是瑕疵。因此，你最好習慣應付這些事，因為它們不會、也不可能很快消失，由於市場和經濟體是由人類所主導，而人類總是會做過頭，無論順境還是逆境。

然而，股市崩盤和經濟走下坡的風險，並不是對每個人而言都一樣嚴重。在處理一輩子的積蓄時，如何看待無可避免的挫折，與你當下所處的人生階段較有關係，而不是你認為這些時期多麼可怕，不同的人對風險的看法也不同，端視他們處在投資者生命週期中的位置。

年輕時，人力資本（又稱為終生所得潛能）遠大於投資資本，如果你20幾歲、30幾歲、甚至40幾歲，未來還有很多年可以做個淨儲蓄者或淨所得者，也就是說，你應該歡迎市場波動，而不是害怕。股市不振會使股息殖利率上升、股價降低，你將有更多機會用較低的價格買股票，當下或許不好受，但如果你有定期儲蓄，這會是件好事。

有句俗話說，股市是唯一當商品便宜賣、而所有顧客一哄而散的地方。股市下跌時採取的行動對投資成敗的影響，大於在股市上漲時的行動。問題在於當股市崩盤時，人們總會想趕緊出脫持股，而遲遲不敢進場。如果時間站在你這邊，就沒必要擔心何時該把儲存的退休金投入股市，特別是在股市下跌的時候。年輕的好處，在於不需要算準進場時機，一樣可以投資成功；你可以等到熊市結束，因為未來還有漫長的時間。

另一方面，退休族群缺少人力資本，但（可能）坐擁大量財務資本。人們愈活愈長壽，意思是當你退休時，不代表不用再做金錢管理，而是必須多思考該如何投資終身積蓄來養老，因為你沒有那麼多時間等待股市停止下跌，也沒有賺取收入的能力，在股市下跌時逢低把新存下來的錢拿去買股票。

市場風險代表的意義，不僅會因為你所處的投資生命週期而不同，也受你的個性所影響。你作為投資人的風險概況，取決於你的能力、冒險的意願和需求這三者的組合。這三股力量很少處在平衡狀態，永遠需要取捨。

•你能承受多少風險，包含你還剩多少時間能儲存退休養老金、流動性限制（liquidity const-raints）、收入概況，以及財務資源。 •你願意承受多少風險，與你的風險偏好有關，也就是你增長財富的欲望與保護財富的欲望，兩者之間的差距。 •你對承受風險的需求，與達到你的目標尚需要多少報酬率有關。

對退休毫無準備的人，也許需要多承受一點風險，以便達到目標，但他們或許沒有這種意願或能力。

存了很多錢的人，也許有意願、也有能力承受更多風險來增長財富，但他們可能並不需要這麼做，因為他們已經是人生勝利組。

達到正確的投資組合何其困難，幸好世界上沒有所謂完美的投資組合，唯有事後才知道何謂完美的投資組合。

《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》。圖／時報出版提供

然而，就算有完美的投資策略，如果不能長時間遵守，還是沒有用。遵守一個還不錯的投資策略，遠遠好過無法遵守的絕佳投資策略。紀律加上長期的投資時間，是理財成功的平衡裝置。

你承受市場損失並貫徹計畫的能力，終究取決於期間的長度、風險概況、人力資本、性格特質和自我。當你在做關於金錢的決定時，如果不了解自己，也不了解自己所處的狀況與不足之處，就不可能確實衡量自身的風險耐受度。

(本文摘錄自《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》，時報出版，未經同意禁止轉載。)