別再迷信高配息！專家曝：那就是不斷虧損最大關鍵

儘管筆者之前寫過不少文章，大談高配息金融商品對理財大眾的「不利」與「危害」，但是三不五時，仍然會不斷被讀者詢問「各種高配息商品能否投資」？

話說上個星期，筆者才跟一位媒體朋友，一一細數這二十多年來，國內投資人「虧很大」的金融商品—從連動債相關商品（銀行的結構債商品，或是連動債保單）、雙元貨幣（投資人換到的，永遠是利率高，但匯率跌的那一個貨幣），一直到包括許多類全委保單也紛紛連結的高收債商品（特別是高利貨幣的南非幣、澳幣等）…等。其中的共同特色，就是「（高）配息（至少，比銀行定存要高）」。

當以上國內投資人頻頻虧損的慘痛教訓還未撫平之際，如今市場上，卻依然有非常多的所謂「投資專家」，持續以「配息」做為投資標的選擇的唯一關鍵，更進一步讓投資大眾以為，這種「以配息為投資唯一標準」的方式，是正確無誤，且值得學習及長期為之的。

正由於這種「萬般皆下品，唯有配息高」的投資理論當道，目前凡是有配息的標的，無論是股票、債券、基金或ETF，全都成為國內投資人競相追捧的標的。

然而，正是因為國人持續執著於「高配息」這個念頭不放，也是筆者認為，投資人會不斷落入虧損（或從另一個角度來說，是沒有賺到應該賺到）的最大關鍵。

套句佛經裡的說法，釋迦牟尼佛體悟到眾人之所以有各種痛苦（生老病死苦、愛離別苦、怨憎會苦、所求不得苦…），就是因為心有分別、執著所產生的業障，讓自己不斷落入六道生死輪迴、永受其苦。所以，凡夫若是想要離苦得樂，最要緊的就是有所體悟，並戒掉心中所有的執念。

筆者並非研究佛經或佛學的專家，卻深深覺得這段說法，正點明了許許多多投資理財大眾，之所以頻頻虧錢（或不賺錢）的最大關鍵，就是執著於投資商品的「配息」功能的有無，而忽略了投資商品的價格波動風險，讓自己的投資「可能賺到利息，但嚴重賠上價差」的結果。

事實上，從早期「保本兼保息」的連動債，一路到（高利率貨幣計價）高收債「價差與配息都賺」的光環破滅之後。近來，這個投資潮流，已經換到「高配息股」及「高配息ETF」的身上了。

只要翻開各媒體報導，不但充斥著「存高配息股或ETF」的成功案例，更有不少的專文都教導民眾「買買買、不要怕它會下市或變成壁紙，越跌反而越要買」的策略，以便能幫自己打造一個「財庫永遠不空」的長期飯票。

然而，許多投資人都忘了，眾人都吹捧的投資方式，不一定是經過數字實際驗證後的有效策略，至於眾人都瘋買的標的，恐怕也不一定能跟長期獲利畫上等號。

以下，是筆者再次採訪教授財務學、深知高配息金融商品的問題，也不斷呼籲及提醒國內民眾在投資時，一定要遠離及避開此一錯誤迷思的政大教授周冠男，專選高股息金融商品來投資的4大問題（缺點），值得投資大眾謹記在心：

一、「存股」或「配息」會讓人誤以為，它像定存一樣安穩。 「存股」這個名詞，實際突顯出投資人的一種鴕鳥心態。理由是：它容易讓人聯想成「存款」一樣的毫無風險可言。事實上，不論是配息的是股票、ETF或債券，它就是不折不扣的投資。而唯有正名為「投資」，也才能讓投資人看到它真正該有的風險，不會再誤以為這種投資「一點風險也沒有」。

二、一籃子股票或ETF也許會比單一股票安全，但並非毫無虧錢的風險。 由於「單一公司有可能破產，但ETF會換股」，所以，投資ETF的風險，遠低於投資單一個股。然而，儘管ETF會不斷汰換投資組合內的標的。但在投信正式汰換掉表現差，或是不符合投資策略的標的之前，投資人一樣會因為其股價的下跌，而遭受到投資損失。只是，其損失的幅度，可能只限於其在被汰換之前。

三、投資總報酬率永遠低於「所領配息」+「資本利得」。 投資人千萬不要只因為「有拿到配息」，就應該感到高興。因為，投資的總報酬，應該同時包括「配息」及「資本利得」兩項。且已有實際的統計驗證，「高配息的股票」就等於「低股價成長」（相關數據請見「《「我是有錢人」迷思665》高配息ETF真的值得投資嗎？！」這篇專欄：https://fund.udn.com/fund/story/7488/6374780）。

不否認有些族群（例如退休的人），的確是需要固定的現金流。然而，投資不能只看「有否固定現金流」的需要，而應該要把稅負的因素考量進去。「特別是台灣目前沒有資本利得稅，且對於稅負高的人來說，更不應該選擇有配息的標的。如果台灣投資人，連定期主動贖回都不願意，那麼，誤信『高配息』標的後卻虧錢或不賺錢，恐怕只能說是『剛剛好』而已」。

四、高轉換費用成本，會吃掉投資人一定的獲利。 以前兩個星期，某檔高配息ETF「在34檔投資組合中，一次汰換掉了24檔標的，等於換掉了8成的原持股」為例指出，這已嚴重突顯出兩大問題：其一，單純因為配息低而汰換的標的在學理上，並無法證明之後的績效表現一定較差；其二，轉換標的的下單機構，就是另一個影響投資人收益的利益衝突來源所在。

因此，投資人在比較費用成本時，不能只看管理費用，而應該是看「總費用成本」。因為，後者就包括了轉換標的的交易成本。目前在台灣，這費用有可能高達4%~5%、非常驚人。且在這裡要特別提醒國內投資人的是：不要以為被動式的ETF，成本就一定比主動型基金要低。

最後，筆者只想引述周冠男老師的一句話，做為本專欄對投資大眾的提醒：多年的經驗告訴他：「投資人都喜歡聽故事，卻完全不愛聽統計及數字的真實結論。但是，如果投資人想要真正獲利，千萬別相信業者會媒體所塑造出來的故事，而應該要相信統計及數字」。個人真心期望，國內投資人別再被美好的故事，誤信了不能讓自己賺錢，或是更糟的虧損結果的說法才好！