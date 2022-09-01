用「這種壽險」輕鬆增加房貸成數 專家：甚至還有套利的機會

政府今年打房政策連發，財經專家阿格力想換房也深受影響；光是貸款利率以及寬限期這兩條就讓阿格力在換房的時候備感壓力，而且核貸的成數還不如預期，中間差額怎麼辦？

阿格力直接向銀行提出「房貸型壽險」的需求，最後才多貸一百多萬湊齊了頭款。究竟房貸型壽險該保嗎？應該怎麼看待呢？阿格力算給你看。

以下為影音內容：

房貸型壽險是什麼？

若是原本的房貸成數不夠，怎麼辦？其實可以透過房貸型壽險來提高貸款成數。

2022年政府打房比過去都還要認真，例如第二間房不能有寬限期，利率也會比第一間房子還要再高。

阿格力拿自己的例子說明，買第二間房子的時候，第一間房子根本也還沒賣掉，這樣的情況下，不能有寬限期，利率又高，還限制了貸款成數，壓力非常大。

所以當時，銀行給阿格力的貸款成數不到八成，只有七成多；與實際想要貸款出來的金額跟銀行估價給的落差高達188萬。

一開始買房有很多額外的費用要處理，少了這188萬手頭就會變很緊，但又不想賣股票，今年股市整體不好，一出手可能就是賠錢。

於是就研究了「房貸型壽險」，顧名思義就是壽險的一種，通常和房貸年限連動，當被保險人身故或遭遇狀況導致無法繳納貸款時，理賠金可優先支付房貸或由受益人自行決定。

保這種險的作用就是，假設阿格力有1000萬的房貸，房貸剩餘500萬時候，出了意外過世；這時侯就會理賠1000萬，500萬還房貸，另外的500萬則剩餘給付保險的受益人（家人）。

房貸型壽險的好處

房貸型保費跟房貸連動一起，假設房貸要還30年，其實總保費不便宜；對銀行來說就賺了保險（傭金或壽險公司就是自家的）、另外銀行的放款壓力也大大降低了，因為萬一房貸繳不出來，也會有保險可以支出之後的房貸，這樣身為債權主的銀行來說，風險係數大幅降低。

因此銀行會願意在你有房貸型壽險的情況下，願意提高貸款的金額。

而阿格力是保「平準型房貸型壽險」，保障額度不會因為房貸餘額逐年減少而減少；反之也有遞減型，保障額度就會逐年減少。

也因為這樣本來差額188萬的金額，銀行多放貸了156萬給阿格力，差距縮小僅差30萬左右而已。

多貸156萬卻要多花171萬的保險，划算嗎？

不過阿格力也說，雖然多貸了156萬，但房貸型壽險的本金也要價136萬。

這樣划算嗎？阿格力說明，保了這種保險家人（受益人）可以得到額外保障，也解決了當前資金周轉的困難，甚至還有套利的機會。

因為跟房貸綁在一起，利率是1.6％，30年要繳35萬的利息，本金加利息要還171萬，不過是分30年慢慢還，每個月平均要還4759元。

多放款156萬，還要繳回去171萬，這樣到底該不該保？

阿格力強調，要根據自身每月還款能力評估資金用途，這樣的貸款適不適合，而不是看本金和利息的絕對數字。

假設放在一個高股息的投資產品，設定有5%殖利率，156萬每年會有約78000元的股息，而保險的本利攤還一年約要57108元，這樣一年約套利20892元。

雖然保了保險，每個月要多繳錢，按照每個月要攤還的程度來看，把多貸的錢拿去買股票（投資一定有風險，務必審慎評估），5％還可以套利2萬多，還讓家人多了保障，解決手上的資金困難，且說不定30年過後高股息的股利還越發越多。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。