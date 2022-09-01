「我們離婚吧！」短婚族變趨勢...夫妻保單先釐清這件事

正所謂「相愛容易，相處難！」台灣離婚率之高，近幾年在世界各國當中名列前茅。根據內政部最新統計，去（110）年國人離婚對數共計4萬7,888對，婚齡中位數為7.95年，顯示半數離婚者婚齡未超過8年，其中又以婚齡未滿5年占34.75％最多，創下近10年新高紀錄；其次是5年至未滿10年者的1萬1,198對、占23.38％；至於婚齡10年以上至未滿30年者隨著婚齡漸增而離婚對數漸減。此外，值得注意的是，婚齡30年以上者離婚對數略增，顯示「銀髮離婚」現象增多。

保單規劃人的方式掌握3重點

面對兩人關係「全劇終」，小花平台保險顧問提醒，千萬不要因為一時衝動就嚷著要離婚，「在做這個不得不的決定之前，最好能給對方多一些喘息的空間，等到雙方都冷靜下來再做決定也不遲……」；然而，在做了一切的努力後，如果仍舊無法避免憾事發生，則需特別留意夫妻保單在離婚後會受到影響，又該如何處理？

關於這個問題，先前小花平台曾以多篇專文深入探討分析，舉例來說，從要保人、被保險人及受益人等不同立場去思索：在夫妻婚姻關係的決裂中，一定要立刻處理牽扯到夫妻雙方權益的保單，尤其是熟齡離婚的夫妻，務必優先處理保單關係人的變更，包括未成年子女的保單也要一併考量在內，以確保雙方及子女的權益，也能避免未來的糾紛。

以下整理處理夫妻保單需掌握的3個重點：

重點1、有關要保人的變更

首先，如果要保人與被保人設定為不同人，被保險人是無法行使要保人的權利。對此，小花平台保險顧問建議，在協議離婚時，最好先確認保單的要保人是誰，以免無法行使保單權利。

另一方面，如果夫妻雙方離婚後仍未變更要保人，而被保險人對於自身權益又感到疑慮時，可以根據《保險法》第105條行使撤銷保單之「被保險人同意」，要求契約終止，因此離婚時最好將要保人與被保險人變更為同一人，避免引發紛爭。

重點2、有關受益人的變更

保單受益人通常僅限於配偶、直系親屬或是法定繼承人，不會因為離婚的事實就自動變更、失效；換句話說，如果離婚後忘記變更保單受益人，等到日後申請保險理賠金時，可能會發生「前夫」或是「前妻」領取保險理賠金的糾紛，因此建議在決定要離婚的當下，就可視個人狀況趕緊變更保單受益人，以免個人權益受損。

另一方面，如果保單受益人是小孩，或者離婚時夫妻雙方協議將保單受益人改為小孩，倘若小孩尚未成年，將由法定代理人管理財產，會有道德上的疑慮，建議可申請保險金信託，避免保險金被法定代理人不當挪用。此時應該特別注意，如果小孩尚未成年，將由法定代理人管理財產，可能會有道德上的疑慮，建議可以申請保險金信託，以免保險理賠金被法定代理人不當挪用。

重點3、有關離婚後剩餘財產的分配

有「保單價值準備金」的保單因為有其價值存在，應該被列為「財產」。如果結婚時雙方未以契約訂立夫妻財產制，即適用法定財產制，被列為「財產」、有「保單價值準備金」的保單會列為財產，計算婚前、婚後價值，其中婚後「增加」的價值必須拿出來分配，尤其針對經濟弱勢的一方，可以行使「剩餘財產分配請求權」。

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