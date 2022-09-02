高宣告利率掀起「利變型保單之亂」！金管會：購買前留意4風險

近來國內保險市場發生了很大的變化，由於利變型保單的「宣告利率」不一，現售保單比停售保單要高，金管會祭出近年最大規模保單停售處分，重罰踩到「未公平待客」監理紅線、多達13家保險業者共21張保單遭勒令下架，掀起所謂的「利變型保單之亂」！

金管會開罰：13家人壽下架21張保單

說起這樁「利變型保單之亂」，原因在於有保戶對於保險業新推出的美元計價利變型保單感到疑惑：「新保單的『宣告利率』已經提高至3.3％，照理說之前買的或是已經停售舊保單的『宣告利率』也應該提高，但是卻始終維持在2.7％至3％左右，絲毫沒有任何變動……」因此向保險業者反映並至金管會陳情。

據了解，金管會針對利變型保單「宣告利率」的處理作法，首先要求踩紅線的13家保險公司總經理具名簽署4項承諾書，讓「利變型保單之亂」風波先畫下句點。這4項承諾書分別為「不以同業競爭作為宣告利率的考量因素」、「不以市場預期利率作宣告考量因素」、「宣告利率公式設定明確」、「同一區隔資產調整宣告利率時，現售與停售保單要採一致標準，以符合公平待客原則」。

與此同時，金管會也一再提醒民眾在購買保險商品時最好先停、看、聽，審慎挑選適合自己的保險商品，尤其在投保利變型保單時需特別留意以下4大風險：

風險1、考量利變型保單在本質上仍屬於保險商品，也就是保險公司仍會收取一定的保險成本及其他附加費用，且高宣告利率保單的宣告利率並非保證利率，民眾在購買時應該慎選適合自己的保險商品。

風險2、鑒於各家保險公司的宣告利率有高低差異，建議民眾不應以宣告利率作為「唯一」考量，最好先向保險公司索取保險契約條款樣張，進一步檢視該張保單的保障範圍是否符合自身需求。

風險3、利變型保單雖然具有宣告利率機制，因為屬於長期保障契約，如果民眾想要提前辦理解約，除了需繳付保單解約金外，可能因為提前解約而無法拿回所繳保險費的全部金額，需特別留意。

風險4、以美元計價的利變型保單，其保險費及保險金等款項給付的幣別均為外幣，在購買前需特別留意匯率風險。