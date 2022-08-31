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出發前動動手指！中秋出遊 別忘了投保旅平險！

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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又悄悄的來到中秋節前夕，明明還有半個多月的時間，超市賣場已隨處可見售賣月餅，廣式月餅、蛋黃酥或是綠豆椪應有盡有……。說到中秋節，也是小編非常喜愛的節日之一（僅次於聖誕節），「仰頭望明月，寄情千里光」，在台灣，中秋節是僅次於春節的重要傳統節日，又稱為「團圓節」，在中秋節要吃月餅，月餅就是團圓的象徵。今（111）年中秋節3天連假（9／9至9／11），相信已有許多人迫不及待思索著該如何安排這難得的連續假期，確實，防疫期間宅在家，大家彷彿都悶壞了。

根據一項網路相關調查顯示，在疫情過後，國人「最想做的事」首推出國旅遊、脫下口罩大口呼吸，其他像是三五好友相約吃美食、進行戶外遊憩活動及現場看演唱會、聽音樂會……等，每一件都是值得開心的事；對此，小花平台特別提醒，在讓自己開心的同時，也不要忘了幫自己做好完整的保障規劃，尤其行前不要忘了投保一日平安旅平險專案，主要針對國內小旅行或是參加運動賽事、出差，提供一日活動僅需銅板價「俗俗買」，讓你輕鬆快速享有出遊基本保障，「從開心出門到平安回家，旅遊全程都擁有保障。」

快速掌握投保3重點，保好保滿安心又開心！

俗話說：「不怕一萬，就怕萬一！」小花平台保險顧問指出，只要是出去玩，即便只有一天的時間，也都一定要投保旅平險，千萬不要輕忽突發意外事故，只要人身在外，難免就會有風險，這是可大可小的。以下關於旅平險的3個投保重點，統一整理如下：

重點1、提前網路先投保，建議最晚於出發前1小時投保，省時省錢又安心。

首先，記得最晚要在出發前的1個小時完成線上投保，除了保費立即試算外，更有足夠的時間選擇適合自己的投保方案；相對的，如果出遊「當天」才在機場臨櫃投保，不僅沒有多餘的時間檢視旅平險的給付項目是否對自己有利，且在機場臨櫃投保的保費，想當然耳，一定比起網路投保要貴一些。小花平台保險顧問建議，在出發前先在網路買好旅平險，根據個人投保時間立即生效，既能安心出遊又省荷包。

重點2、不論國內外旅遊都要投保，建議選擇有傷害醫療保險給付附加條款。

根據統計，國人出國旅遊大多會記得投保旅平險，但是不知怎麼地，當旅遊目的地換成熟悉的台灣，卻反而忽略了投保的重要性！小花平台保險顧問提醒，雖然人在台灣，還是要多一點戒心，一樣要投保旅平險及相關保障，其中最好選擇有傷害醫療保險給付附加條款，一旦因為意外事故而導致身體蒙受傷害，除去健保給付以外的自費醫療費用，都可以實支實付「用多少就賠多少！」

重點3、投保的「開始」和「結束」時間設定在「出門」和「到家」兩個時段

說到旅平險有一個很大的特色，就是消費者可以依照個人的旅遊天數自行選擇投保的「起訖時間」，最少投保時間為24小時，也就是即便只是當天來回的短程旅行，也是必須要投保旅平險。至於有關投保的「起訖時間」設定，小花平台保險顧問指出，投保的「起訖時間」應該設定在「出門」和「到家」這兩個時段，而非去回的搭車時間，以確保在旅行途中得到應有的保障！

舉例來說，早上8點從家裡出門、準備去搭早上11點的飛機，那麼旅平險的「保險開始時間」就要從早上8點開始計算，至於「保險結束時間」則是要看幾點回到家，而不是回程飛機起飛的時間，需特別留意！

行前網路先投保，省時、省錢又安心！

最後，小花平台保險顧問再殷殷提醒，在國內旅遊應該「比照」國外旅遊「主動投保旅平險」，千萬不要存有僥倖的心理，這是一件很危險的事，「其實在國內搭乘一般交通運輸工具的風險並不輸給出國搭乘飛機……」，建議不論是國內或是國外旅遊，一定要在出發前投保旅平險，才能確保在旅遊期間能享有完善的保障。

為鼓勵國人在國內旅遊時也一定要主動投保旅平險，金管會開放產、壽險公司在網路上銷售旅平險，主打保費較一般管道投保旅平險便宜，且使用操作上也相對簡單方便，只要出發前1個小時內，動動手指點進產、壽險公司網路平台，只需幾分鐘即能輕鬆完成網路投保。

▌原文出處：

《專題報導》中秋出遊提醒你：別忘了投保旅平險！

中秋節 旅平險 健保給付

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