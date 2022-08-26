看清理財迷思！有錢人開二手車...而你買新車？

迷思：你可以用零利率的方式拿到一筆不錯的新車交易。 真相：新車在前四年會折損六○%的價值，那樣的利率可不是零。

我們在前面章節討論過多種形式的新車購買方式。然後，喔不，你無法負擔新車，除非你是百萬富翁，才有能力為了新車的氣味虛擲幾千美元的損失。一輛好的、車齡小於三年的二手車，跟新車一樣可靠，甚至更可靠。一輛兩萬八千美元的新車會在前四年減損一萬七千美元的價值，幾乎是每週貶值一百美元。如果你不清楚我的意思，就每週在上班的路上，搖下車窗，扔一張百元美金大鈔出去看看。

通常百萬富翁開的都是車齡兩年的車，且沒有分期付款。

通常百萬富翁開的都是車齡兩年的車，且沒有分期付款，一次買斷。普遍而論，百萬富翁都不願意承擔新車所帶來的損失；他們就是這樣成為百萬富翁的。我並不是說你完全沒有機會開新車，而是等到你非常有錢，連損失一大筆錢都沒感覺的時候，你就可以負擔得起這種奢侈品。汽車經銷商會說買二手車是在「買其他人的麻煩」。那他們幹嘛賣二手車？這樣不是很不道德嗎？事實上，大多數九成新的二手車的問題都被修好了，會被賣掉並不是因為那些車很爛。大約八○%的新車都會被拿去出租，所以，你買到的很有可能是一輛之前被用來出租的車。我最近買過的兩輛車是車齡分別為一年和兩年、里程數很低的前出租用車。

如果你理解我所說的大幅貶值是什麼意思，你現在就會意識到那個「零利率」並非真的「零成本」。雖然借來的錢在技術上對你來說沒有成本，但是你得承擔價值上的折損。零利率常常被人用來合理化他們對於新的代步工具的「需求」。因此即便利率相當吸引人，也不要考慮那麼做，整筆交易仍舊代表著每週把一張百元美金大鈔丟出車窗外一樣。

有些人會因為保固的理由而買新車。如果價值在四年內就會折損一萬七千美元，平均下來，你在保固上的花費也太高了。一萬七千美元的話，都可以把車徹底翻新兩次了！同時也要記得，當你買的是九成新的二手車時，同樣享有製造商的保固期。當你開始進行你的金錢大翻身，可能開著一部小破車，而你的目標是抗拒零利率迷思的誘惑並去買高品質的二手車。（還是想買一部新車嗎？不可否認新車看起來很漂亮、聞起來很香、開起來非常順手—但是日復一日、年復一年被貸款追著跑，感覺會很糟。）

《躺著就有錢的自由人生》。圖／時報出版提供

最厲害的迷思就是這個「建立信用」的迷思。銀行家、汽車經銷商以及缺乏見識的借貸業者，多年來都在鼓吹大眾「建立信用」。這則迷思意味著我們需要讓自己背債，獲得更多的債務，因為我們就是靠債務買東西的。我們這些經歷過金錢大翻身的人發現到，用現金買東西比用債務買東西更好。但如果我在兜售債務，像是銀行家那樣，我也會告訴你去利用債務。然而，這是一個迷思。

(本文摘錄自《躺著就有錢的自由人生》，時報出版，未經同意禁止轉載。)