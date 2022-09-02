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買股票賺還是賠？別讓「結果論」搞砸你下一次決策！

采實文化／ 文‧ 安妮．杜克
多數人會根據結果的好壞，對為何買進股票的細節有不同的解釋。圖片來源/ingimage
多數人會根據結果的好壞，對為何買進股票的細節有不同的解釋。圖片來源/ingimage

多數人會根據結果的好壞，對為何買進股票的細節有不同的解釋。

如果結果是好的，很有可能以正面角度詮釋決定投資的細節，比如說：親身體驗過產品應該是買股票的關鍵，畢竟喜愛這輛車的除了你，可能還有其他人。此外，眾所周知，科技天才能成功，而這間公司又是由他經營的，因此買進股票可能是個好投資。

但是如果公司最後失敗，得到的糟糕結果可能會讓你用不同的角度看待同樣的細節。以下幾種論點可能是你會有的說法：其實根據親身體驗挑選股票，不能取代真正的盡職調查（due diligence）。他們有獲利嗎？他們能獲利嗎？債務負擔有多少？他們獲利前，是否有管道取得資本？他們的產能跟得上需求嗎？或許為了讓如你這般的消費者感到滿意，他們每一筆銷售都要賠一大筆錢。

這些道理當然不限於投資決策。

你辭掉工作加入一間前景看好的新創公司，因為對方願意提供給你股權，後來這間公司成為下一個谷歌（Google），加入這間公司的決定非常棒！你辭掉工作加入一間前景看好的新創公司，因為對方願意提供給你股權，公司1年後失敗了，你失業6個月，還花光積蓄，加入這間公司的決定真糟！

你為了跟高中的心上人上同一所學校，選擇就讀某間大學，後來你以優異成績畢業，和高中心上人結婚，還找到令人稱羨的工作。挑選那間學校的決定好像做得很不錯。

《高勝算決策2》。圖／采實文化提供
《高勝算決策2》。圖／采實文化提供

你為了跟高中的心上人上同一所學校，選擇就讀某間大學，結果你們不到6個月就分手。你決定轉換科系，但是學校為了這個學科開設的課程並不如你的理想，而且你很不喜歡學校所在的城鎮。等到一學年結束，你決定轉學。挑選那間學校的決定好像很糟。

雖然這些案例中，決策流程的相關細節一模一樣，我們對決策的看法卻還是受到結局好壞的影響，因為結果的品質會驅動我們對這些細節的詮釋。

那就是結果論的威力。

(本文摘錄自《高勝算決策2》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

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